Scott Ritter Interview: Ein neuer Krieg Deborah L. Armstrong

Scott Ritter Interview: Ein neuer Krieg

28. September 2022

Vier Gebiete, in denen Referenden zum Anschluss an Russland abgehalten wurden.

Wie der Beitritt des Donbass zu Russland den Spieß umdreht

Acht Jahre lang haben ukrainische Nationalisten den Menschen im Donbass brutal eine klare Botschaft eingetrichtert: “Geht nach Hause, nach Russland! Wir wollen euch hier nicht!” Jede Bombe, die auf Donezk und Lugansk abgeworfen wurde, schrie: “Geht nach Russland oder sterbt!” Die Vergewaltigung jeder Frau, die Knochen und das Fleisch jedes Menschen, der auf den Märkten von Donezk in die Luft gesprengt wurde, jedes zertrümmerte Krankenhaus, jede zertrümmerte Kirche, jeder Trümmerhaufen schrie: “Geh zurück nach Russland, dreckiger Moskal!”

Jetzt, nach acht langen Jahren der Verfolgung durch ukrainische Neonazis, haben die Menschen im Donbass endlich zugestimmt, nach Russland zurückzukehren. Und sie nehmen ihr Land mit.

Schließlich leben viele dieser Familien schon länger in der Donbass-Region, als die Ukraine überhaupt ein Land ist. Seit Generationen haben sie die Felder bestellt und Kohle abgebaut, lange bevor die Ukraine 1991 unabhängig wurde, als die UdSSR ihren letzten Atemzug tat.

Nach fünf Abstimmungstagen liegen nun die endgültigen Zahlen für die Referenden vor, die in vier ausgedehnten Gebieten in der ehemaligen Ostukraine abgehalten wurden. Die Frage, die den Wählern gestellt wurde, war einfach.



Auf einem Musterstimmzettel in Donezk steht:

“Sind Sie dafür, dass die Volksrepublik Donezk Teil der Russischen Föderation als untergeordnete Republik der Russischen Föderation wird?” Ja/Nein.

Stimmzettel

Musterstimmzettel aus der Donezker Republik

In allen vier Gebieten stimmte die Bevölkerung mit überwältigender Mehrheit mit Ja:

Volksrepublik Donezk – 99,23%

Volksrepublik Lugansk – 98,42%

Saporoshje (auch Zaporizhe genannt) – 93,11%

Cherson – 87,05%

Wenn Ihnen das keinen Eindruck davon vermittelt, wie die Menschen im Donbass darüber denken, sich Russland anzuschließen und der Ukraine für immer “do svedaniya” zu sagen, dann vielleicht in diesem Video. Sehen Sie, wie diese Frau ihren ukrainischen Pass in Stücke reißt und dann verbrennt, nachdem sie für den Anschluss an Russland gestimmt hat.

Aber nicht nur die Grenzen verändern sich, auch der ukrainische Konflikt verändert sich, und zwar auf sehr grundlegende Weise, wie Scott Ritter, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps, meint. In einem Interview sagte er:

“Russland hat das gesamte Spiel verändert. Sie haben das Spiel von NATO gegen Russland auf ukrainischem Boden auf NATO gegen Russland … in Mütterchen Russland geändert.”

Er ist zwar Militäranalytiker, aber das ist nicht der einzige Grund, warum er den Ukraine-Konflikt aus einem einzigartigen Blickwinkel betrachtet. Ritter ist auch ein ehemaliger UN-Waffeninspektor, der den Abbau von Atomwaffen in der Sowjetunion überwachte, als der sowjetische Premierminister Michail Gorbatschow und US-Präsident Ronald Reagan über den Vertrag über nukleare Mittelstrecken verhandelten.

Ein Vertrag, der nach Ritters Ansicht die Grundlage für einen neuen und dauerhaften Frieden hätte sein können, wenn die NATO nicht bis an die Grenzen Russlands vorgedrungen wäre. Als die UdSSR noch ein frischer Leichnam war, zog die NATO “ihre mündlichen Garantien über ‘keinen Zentimeter nach Osten’ zurück”, und seitdem, so Ritter, “bestand die Politik der NATO darin, sich zu erweitern, um Russland einzudämmen und zu unterwandern.”

Und dann kam Wladimir Putin ins Spiel.

Ritter bemerkte:



“Sehen Sie, im Westen können wir keinen Wladimir Putin gebrauchen, weil Putin das tut, was wir nie wieder wollten, nämlich Russland den ihm zustehenden Platz in der Weltgemeinschaft zurückzugeben. Das ist nicht das, was wir wollten, wir wollten Russland unten halten. Putin bringt Russland nach oben, und deshalb hatten wir diesen 20-jährigen Marsch zu dem, was heute passiert. Der Krieg war unvermeidlich.”

Neues Buch

Tatsächlich hat Ritter ein neues Buch zu genau diesem Thema herausgebracht. Ein Buch, von dem er sagt, es sei wie ein Fahrplan zurück zum Frieden, ein Buch, das unsere Möchtegern-Führer vielleicht lesen sollten. Das Buch ist jetzt bei Clarity Press erhältlich. Der Titel lautet DISARMAMENT IN THE TIME OF PERESTROIKA: Arms Control and the End of the Soviet Union.

Aber dieser Krieg, so unvermeidlich er auch gewesen sein mag, ändert sich so sicher wie die Grenzen der Ukraine und Russlands.

“Es wird russischer Boden sein, und das ändert alles. Und ich denke, dass die Russen auch… sobald dies geschieht, in der Lage sein werden, den rechtlichen Rahmen zu ändern, der bisher sehr einschränkend war. Der rechtliche Rahmen für militärische Sondereinsätze, unter dem die Russen operierten, erlaubt es ihnen nicht, bestimmte Dinge zu tun, die sie sonst mit ihrem Militär tun könnten.”

Ritter glaubt, dass sich der Konflikt von der militärischen Sonderoperation und ihren Zielen der Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine zu einer Art Krieg gegen den Terror entwickelt.

“Die Russen haben bis jetzt nicht nach ihrer Doktrin gekämpft. Und ich vergleiche das mit einem Boxer, der trainiert, mit dem linken Fuß nach vorne zu kämpfen, wissen Sie, und Sie haben Ihren linken Fuß nach vorne, und Sie haben Ihre Haltung, und alles, was Sie tun, ist darauf aufgebaut, und im Moment des Kampfes lässt der Trainer Sie mit dem rechten Fuß nach vorne kämpfen, und jetzt sind Sie völlig… Ihr Gleichgewicht ist gestört, alles ist gestört, und was jetzt passiert, ist, dass die Russen aus der militärischen Sonderoperation ausbrechen können, sie gehen zurück zum linken Fuß nach vorne. Sie werden so trainieren, wie sie organisiert und ausgebildet sind, um zu kämpfen.

Mit der Teilmobilisierung, die der russische Präsident Wladimir Putin vor einer Woche angeordnet hat, werden die kriegsmüden Truppen, die in den Sommermonaten die neue Frontlinie im Donbass bildeten, durch frische Kräfte ersetzt. Laut dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu sollen zunächst 300.000 Reservisten einberufen werden.

Die Zahl der tatsächlich kämpfenden Reservisten werde aber deutlich geringer sein, so Ritter.

“Ich denke, wenn man es aufschlüsselt, hat man vielleicht 60.000 hungrige junge Männer, die bereit sind, zu kämpfen. Der Rest von ihnen leistet Unterstützungsarbeit”.

Der größte Teil der Arbeitskräfte, glaubt Ritter, wird mit der Bewachung von Atomkraftwerken, der Bewachung von Straßen, Büroarbeit, dem Fahren von Lastwagen, Wartungsarbeiten und so weiter beschäftigt sein – die unsichtbaren Hände, die diejenigen unterstützen, die kämpfen.

“Um die NATO zu bekämpfen, braucht man alle 60 bis 80.000 jungen Männer, die rotes Fleisch fressen, um zu kämpfen. Man kann sie nicht für andere Dinge abstellen, und genau das werden die Reserven, die mobilisierten Truppen, ermöglichen. Sie werden Russland in die Lage versetzen, so zu kämpfen, wie es für Russland vorgesehen ist. Und wenn man die Beschränkungen der militärischen Sonderoperationen aufhebt und eine Anti-Terror-Operation durchführt, können die Russen mit vollem Einsatz angreifen.

Was genau “Vollgas” bedeutet, muss die Welt erst noch herausfinden.

Ritter sagt:



“Was jetzt geschieht, ist beispiellos. Russland hat seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie eine Mobilisierung, eine Teilmobilisierung dieses Ausmaßes durchgeführt.”

Er ist jedoch zuversichtlich, dass Russland zumindest vorerst keine Atomwaffen abschießen wird. Obwohl nach russischem Recht eine existenzielle Bedrohung Russlands einen nuklearen Vergeltungsschlag rechtfertigt und dies bald auch für die von der Ukraine gewonnenen Gebiete gelten wird, glaubt Ritter, dass Russland alle anderen militärischen Optionen ausschöpfen wird, bevor es die Büchse der Pandora öffnet.

“Ich glaube nicht, dass die Russen automatisch Atomwaffen abwerfen werden. Die Russen haben viele andere Möglichkeiten als Atomwaffen. Sie haben die allgemeine Mobilisierung. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die getan werden können, bevor sie mit Atomwaffen um sich werfen. Tatsache ist jedoch, dass die NATO durch ihr unverantwortliches Handeln die Entwicklung eines Szenarios ermöglicht hat, in dem Atomwaffen auf dem Tisch liegen. Dies hätte niemals geschehen dürfen.”

Neu mobilisierte russische Truppen



Eine weitere jüngste Entwicklung, die sich bereits auf die Moral der russischen Kämpfer auswirkt, insbesondere derer aus dem Donbass, ist der Gefangenenaustausch, den Saudi-Arabien letzte Woche ausgehandelt hat und der der größte seit Beginn des Krieges ist.

55 russische Kriegsgefangene, darunter Viktor Medwedtschuk, der Vorsitzende einer verbotenen ukrainischen Oppositionspartei, der wegen Hochverrats angeklagt war, wurden gegen 215 ukrainische Kriegsgefangene und 10 ausländische Söldner ausgetauscht. Zu den Freigelassenen gehörten auch vier Asow-Führer, die sich Anfang des Jahres in Mariupol den Russen ergeben hatten.

Die Männer wurden gefangen genommen, nachdem sie sich im Azovstal-Stahlwerk verschanzt hatten, wo sie beschuldigt wurden, Zivilisten als Geiseln zu halten, sie als “Schutzschilde” zu benutzen und diejenigen, die zu fliehen versuchten, hinzurichten. Ein besonders grausamer Fund war die Leiche einer Frau, in deren Haut ein Hakenkreuz eingeritzt war. Die Menschen im Donbass freuten sich auf ein Tribunal, vor dem die Neonazis wegen Kriegsverbrechen mit der Todesstrafe rechnen mussten. Ritter hat Verständnis dafür:

“Ich verstehe, dass die Menschen darüber erschüttert sind. Ich verstehe das. Aber lassen Sie es uns so sagen: Fragen Sie die Mutter des Soldaten, der nach Hause gekommen ist, wie sie sich fühlt, wenn ihr Sohn nach Hause kommt. Fragen Sie die Ehefrau, wie sie sich fühlt, wenn ihr Mann nach Hause kommt. Mütterchen Russland steht in der Schuld seiner Soldaten. Und eine der Garantien, die es gibt, ist, dass man sie nie zurücklassen wird. Wenn man die Möglichkeit hat, seine Jungs nach Hause zu bringen, dann bringt man sie nach Hause. Und genau das hat Russland getan.”

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Russen für die Rückkehr ihrer eigenen Leute dankbar sind. Dennoch gibt es in den eigenen Reihen bereits Stimmen, die davon sprechen, “keine Gefangenen mehr zu machen”. Ritter glaubt jedoch, dass die russische Militärführung dafür sorgen wird, dass die Truppen das Niveau der Professionalität beibehalten, das sie während des gesamten Konflikts stoisch aufrechterhalten haben.

“Wissen Sie, wer Rache befürwortet? Asow befürwortet Rache. Die Menschen in Donezk werden sich also selbst in den Spiegel schauen und sagen müssen: ‘Wollen wir wirklich zu dem werden, was wir hassen, oder sind wir besser als das? Und es ist schwer, besser als das zu sein, wenn einem so viel Schlimmes widerfahren ist. Aber auch hier gilt: Wenn sie Teil Russlands werden wollen, müssen sie sich wie Russen verhalten.”

Andererseits, sagt Ritter:



“Wenn ich an der Stelle dieser vier Asowaner wäre, würde ich nicht ruhig schlafen. Russland hat einen langen Arm. Und Russland hat ein langes Gedächtnis. Und ich sage nichts voraus, aber ich sage Ihnen, dass sie in den Vereinigten Staaten wahrscheinlich irgendwann verschwinden würden.”

Man muss nur das Schicksal des ukrainischen Nazi-Kollaborateurs und Massenmörders Stepan Bandera lesen, um sich daran zu erinnern, wie weit Russlands Arm reichen kann.

Können wir jemals den Weg zurück zum Frieden finden? Zu diesem späten Zeitpunkt, an dem sich die NATO und Russland zu einem Kampf gegenüberstehen, der zum Kampf des Jahrhunderts werden könnte, besteht Ritter darauf, dass die Vorlage für den Frieden existiert, und dass sie in seinem Buch zu finden ist.

“Dieses Buch fängt Camelot ein. Aber diese Art von Frieden mit Russland kann nur erreicht werden, wenn die Vereinigten Staaten Russland als gleichberechtigten Partner akzeptieren. Das ist eine gegenseitige Zusammenarbeit auf dem Weg zu einem gemeinsamen Ziel der friedlichen Koexistenz, basierend auf Respekt und Vertrauen.”

Und das haben wir schon einmal fast erreicht. Reagan und Gorbatschow standen sich sehr nahe, erinnert sich Ritter. Aber als George H.W. Bush sein Amt antrat und die Verhandlungen verlangsamte, brach Camelot zusammen.

“Die Politik des Westens bestand darin, Russland zu zermalmen, Russlands Energie zum eigenen Vorteil wirtschaftlich auszubeuten und Russland politisch zu kastrieren. Genau das war Boris Jelzin, er hat Russland im Namen der Demokratie buchstäblich kastriert.”

Wir haben vielleicht noch eine Chance, Camelot wieder aufzubauen. Übersetzt mit Deepl.com

Über die Autorin:

Deborah Armstrong schreibt derzeit über Geopolitik mit dem Schwerpunkt Russland. Zuvor arbeitete sie bei lokalen TV-Nachrichten in den Vereinigten Staaten, wo sie zwei regionale Emmy Awards gewann. In den frühen 1990er Jahren lebte Deborah Armstrong in den letzten Tagen der Sowjetunion und arbeitete als Fernsehberaterin bei Leningrad Television.

