Selbst wenn Assanges Tod nicht das Ziel der USA und Großbritanniens ist, macht alles, was sie tun, es wahrscheinlicher

von Jonathan Cook

8.Januar 2021

Nachdem Richterin Vanessa Baraitser am Montag einen Antrag auf Auslieferung von Julian Assange an die USA abgelehnt hatte, wo ihm eine lebenslange Haftstrafe droht, gab es in einigen Kreisen die Hoffnung, dass sie endlich ihren Kurs ändern könnte.

Seit der Wikileaks-Gründer vor einem Jahrzehnt US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan aufdeckte, wollte Washington Assange dauerhaft zum Schweigen bringen und an ihm ein Exempel statuieren – indem es anderen Journalisten seine erschreckende Reichweite und seine Macht der Vergeltung demonstriert.

Es gab jedoch Gründe, misstrauisch zu sein, was Baraitser wirklich vorhatte, selbst als sie ihre Entscheidung zu Assanges Gunsten traf. Diese Bezirksrichterin ist bekannt dafür, Auslieferungsfälle abzunicken, darunter mehrere, die kürzlich in der Berufung von einem höheren Gericht aufgehoben wurden.

Während der Anhörungen im September hatte Baraitser den Anwälten, die die USA vertraten, endlos nachgegeben, während sie absolute Verachtung für Assanges Anwaltsteam zeigte und sie auf Schritt und Tritt behinderte. Ihre Verachtung für Assange und seine politische und moralische Weltanschauung war während des gesamten Verfahrens zu sehen. Sie kam oft mit einem vorbereiteten Skript ins Gericht, aus dem sie vorlas, wobei sie kaum den Anschein erweckte, dass sie den vor Gericht vorgetragenen juristischen Argumenten zugehört hatte.

Ihr Skript bevorzugte immer die Linie Washingtons, abgesehen von den Gelegenheiten, bei denen sie eine noch feindseligere Position gegenüber Assange einnahm als von den USA gefordert. Dazu gehörte, dass sie ihn vom Rest des Gerichts in einer uneinnehmbaren Plexiglasbox abschottete und ihn eher wie Hannibal Lecter behandelte als einen Verleger und Journalisten, der für die Pressefreiheit kämpft.

Die meiste Zeit über klang Baraitser eher wie ein Anwalt der Staatsanwaltschaft als wie ein Richter.

Erstens: ein gefährliches Urteil

So war es kaum überraschend, dass sie, während sie den Auslieferungsantrag ablehnte, alle Argumente unterstützte, mit denen die USA sich das Recht herausnahmen, Assange – und jeden anderen Journalisten – für das Verbrechen, Journalismus zu betreiben, zu verfolgen. Sie ignorierte die Fakten, die vor Gericht vorgetragenen Expertenaussagen und die juristischen Argumente – die alle zugunsten von Assange ausfielen – und unterstützte stattdessen einen rein politischen Fall der USA.

Sie missachtete die Warnungen von Assanges Anwaltsteam, dass die Akzeptanz der politischen Begründung für die Auslieferung einem Generalangriff auf grundlegende journalistische Freiheiten gleichkommt. Sie schuf einen erschreckenden rechtlichen Präzedenzfall für die USA, ausländische Journalisten zu ergreifen und sie wegen Spionage” zu verfolgen, wenn sie Washingtons Verbrechen aufdecken. Ihr Urteil wird unweigerlich eine tiefgreifende abschreckende Wirkung auf jede Publikation haben, die versucht, die Wahrheit über den nationalen Sicherheitsstaat der USA auszugraben, mit erschreckenden Konsequenzen für uns alle.

Aber während sie enthusiastisch die politischen Argumente für Assanges Auslieferung und Prozess unterstützte, holte Baraitser gleichzeitig den Wikileaks-Gründer vom Haken, indem sie die humanitären Bedenken akzeptierte, die von medizinischen und Gefängnis-Experten vorgebracht wurden. Diese hatten geraten, dass bei einer Auslieferung an die USA damit zu rechnen sei, dass Assange den Rest seines Lebens in einem barbarischen US-Supermax-Gefängnis verbringt, was psychische Probleme und die Gefahr von Selbstmord verschlimmern würde.

Dann, ein perverses Urteil

Ihr Urteil, obwohl zutiefst beunruhigend in seinen politischen und rechtlichen Implikationen, deutete zumindest an, dass Baraitser bereit war, einen mitfühlenden Ansatz in Bezug auf Assanges Gesundheit zu wählen, wenn auch nicht seine journalistische Aufdeckung westlicher Kriegsverbrechen. Er hätte auf der Stelle frei kommen sollen, wenn die USA nicht sofort gesagt hätten, sie würden gegen ihre Entscheidung Berufung einlegen.

Angesichts Assanges Entlassung durch Baraitser hoffte sein Team, dass eine Kaution – seine Freilassung aus einem Hochsicherheitsgefängnis, während sich der langwierige Berufungsprozess entfaltet – eine Formalität sein würde. Sie beeilten sich, einen solchen Antrag nach der Auslieferungsentscheidung am Montag zu stellen, in der Annahme, dass die rechtliche Logik ihrer Entscheidung seine Freilassung diktiert. Baraitser lehnte ab und schlug vor, dass sie ihren Fall vorbereiten und ihn ihr am Mittwoch ausführlicher darlegen sollten.

Es scheint nun klar, dass die Richterin Assanges Verteidigungsteam manipuliert hat. Offenbar wurde der ehemalige britische Botschafter Craig Murray, der an den Anhörungen teilgenommen und ausführlich darüber berichtet hat, ebenso wie Assanges Anwälte von Baraitser eingelullt, indem sie annahm, sie wolle einen hieb- und stichfesten Fall von der Verteidigung, um eine Entscheidung zur Freilassung von Assange auf Kaution zu rechtfertigen.

Es gab gute Gründe für ihr Vertrauen. Jeder Schritt, seine Freilassung zu verhindern, würde pervers aussehen, wenn man bedenkt, dass sie entschieden hatte, dass Assange nicht ausgeliefert werden oder in den USA vor Gericht stehen sollte.

Selbstmordgefahr

Sie wurden getäuscht. Baraitser verweigerte die Kaution und signalisierte damit, dass sie denkt, ihr Urteil könnte falsch sein und von einem höheren Gericht gekippt werden. Das ist außergewöhnlich. Es deutet darauf hin, dass sie kein Vertrauen in ihr eigenes Urteil über die Fakten des Falles hat. Wie Murray festgestellt hat: “Es gab wenig oder gar keinen Präzedenzfall dafür, dass der High Court eine Entscheidung gegen eine Auslieferung aus gesundheitlichen Gründen nach Paragraph 91 aufhob.”

Jede Berufung der USA gegen Baraitsers Entscheidung, Assange zu entlassen, wird schwer zu gewinnen sein. Seine Anwälte werden beweisen müssen, dass sie sich nicht bei der Auslegung des Gesetzes geirrt hat, sondern bei der Beurteilung überprüfbarer Fakten. Sie werden zeigen müssen, dass sie von Gefängnisexperten getäuscht wurde, die – basierend auf Eingaben der USA selbst – davor warnten, dass Assange in einem US-Supermax-Gefängnis einer permanenten, unmenschlichen Einzelhaft ausgesetzt wäre, oder dass sie von medizinischen Experten getäuscht wurde, die davor warnten, dass Assange unter diesen Bedingungen einem erheblichen Selbstmordrisiko ausgesetzt wäre.

Aber die Perversität von Baraitsers Entscheidung geht noch tiefer. Ihre Entscheidung hält ihn in Belmarsh eingesperrt, einem Hochsicherheitsgefängnis in London, das Großbritanniens Version eines Super-Max-Gefängnisses ist. Ihre Weigerung, ihn freizulassen oder ihn in Hausarrest mit GPS-Überwachung zu setzen, widerspricht eklatant den Experteneinschätzungen, denen sie während der Auslieferungsentscheidung am Montag zustimmte: dass Assange ein hohes Risiko für Selbstmord hat. Diese Experteneinschätzungen beruhen auf seinem aktuellen Zustand – verursacht durch seine Inhaftierung in Belmarsh.

Im Gegensatz zu Assange sind die meisten Insassen von Belmarsh wegen schwerer Verbrechen verurteilt oder angeklagt worden. Aber während Assange sein einziges Vergehen, einen geringfügigen Verstoß gegen die britischen Kautionsbestimmungen, längst abgesessen hat, wurde er routinemäßig unter noch schlechteren Bedingungen als die anderen Gefangenen gehalten.

Wenn Assanges mentale Gesundheit in so schlechtem Zustand ist und er so wahrscheinlich Selbstmord begehen wird, dann liegt das an dem entsetzlichen Regime der Misshandlung, dem er in den letzten fast zwei Jahren in Belmarsh ausgesetzt war – ein Regime, das vom UN-Experten zu diesem Thema, Nils Melzer, als Folter eingestuft wurde. Assange Hoffnungen auf eine Freilassung zu machen und ihn dann wieder in seine Zelle zu sperren und ihm die Chance zu verwehren, seine Partnerin und seine zwei kleinen Kinder zum ersten Mal seit März zu sehen, birgt das Risiko, dass er über die Kante kippt – eine Kante, die Baraitser selbst nur zu gut kennt und auf der sie ihre Entscheidung, die Auslieferung zu verweigern, gründete.

Keine ‘Fluchtgefahr’

Tatsächlich hatte die Richterin etwas ganz anderes im Sinn, als sie die Kautionsverhandlung auf Mittwoch, zwei Tage später, verschob. Sie wollte – wie vermutlich auch diejenigen, die sie hinter den Kulissen beaufsichtigt haben – das Image ihres Gerichts aufpolieren, das seit Monaten den Anschein erweckt, der US-Regierung völlig hörig zu sein.

Als die Konzernmedien kurzzeitig ihren Kopf aus dem Dornröschenschlaf hoben, um zum ersten Mal die Assange-Anhörungen sinnvoll zu würdigen, wollte sie sicherstellen, dass diese Berichte vermerken, wie unabhängig ihr Gericht ist. Zwei Tage lang konnten Kommentatoren über britische Rechtssouveränität und humanitäre Werte krähen, auch wenn die meisten stillschweigend ihre gefährliche Prämisse akzeptierten, dass die USA einen berechtigten Anspruch auf die Auslieferung von Assange haben.

Als Baraitser die Zellentür für Assange wieder zuschlug und ihn genau dort ließ, wo er war, bevor sie ihn entließ, wurde ihre Entscheidung als wenig mehr als eine technische Entscheidung dargestellt, die auf einer vernünftigen Einschätzung von Assanges “Fluchtgefahr” basierte.

In der Tat ist Assange kein Fluchtrisiko, und war nie. Er hat nicht “springen Kaution” in 2012 durch die Überschrift in der ecuadorianischen Botschaft. Er suchte politisches Asyl dort, um die sehr reale Bedrohung zu entkommen, in die USA für seinen Journalismus ausgeliefert zu werden. Er wurde von den ecuadorianischen Behörden akzeptiert, weil sie glaubten, dass seine Ängste echt waren.

Damals hatte ein schwedischer Staatsanwalt Forderungen Assange wieder nach Schweden für die Befragung über fadenscheinige sexuelle Übergriffe Anschuldigungen – Anschuldigungen, die von einem früheren Staatsanwalt abgewiesen worden war. Diese Untersuchung wurde, wie wir jetzt wissen, auf britisches Drängen hin am Leben erhalten. Nichtsdestotrotz weigerte sich Schweden, Zusicherungen zu geben, dass sie Assange nicht an die USA ausliefern würden, wo eine Grand Jury Anklage gegen ihn erhebt.

Illegale Absprachen

Assanges Entscheidung, in der Botschaft Asyl zu suchen, wurde natürlich durch die Tatsache bestätigt, dass die USA tatsächlich seine Auslieferung beantragten – sobald sie ihn in die Finger bekamen.

Baraitser ließ bei der Kautionsanhörung sogar selbst die Katze aus dem Sack, indem sie ihr eigenes Narrativ störte, dass er 2012 “untergetaucht” sei, als sie erklärte – als Beweis gegen Assange! – dass er die Botschaft betreten habe, um der drohenden Auslieferung an die USA zu entgehen.

Indem sie dies tat, untergrub sie das Narrativ, das jahrelang von jedem Konzernmedien-Outlet in Großbritannien gefördert wurde, dass Assange sich “in der ecuadorianischen Botschaft versteckt hatte, um den schwedischen Ermittlungen zu entkommen”. (Tatsächlich wurde diese Aussage typischerweise von den Medien noch weiter verfälscht, insbesondere vom Guardian, der sich wiederholt nicht auf eine Untersuchung bezog, die ins Leere lief, sondern auf völlig imaginäre “Vergewaltigungsvorwürfe”.)

Baraitser nutzte und akzentuierte Assanges Leiden, um ihr Gericht gut aussehen zu lassen, um ihrem zutiefst fehlerhaften politischen Urteil einen Anstrich von Glaubwürdigkeit zu verleihen und um den Eindruck zu erwecken, dass sie ihr Urteil auf der Grundlage der Tatsachen fällte und nicht in unerlaubter Absprache mit den US-Behörden, die Assange seine Rechte verweigern.

Wie geht es weiter?

Wohin steuert der Fall jetzt?

Assanges einzige unmittelbare Hoffnung ist, dass sein Anwaltsteam gegen die Kautionsentscheidung Berufung einlegen und gewinnen kann, oder dass die USA das Handtuch werfen und sich entscheiden, in den nächsten Wochen keine eigene Berufung gegen die Auslieferungsentscheidung einzulegen.

Wenn Washington auf eine Berufung drängt, was immer noch wahrscheinlich scheint, sieht Assange vielen weiteren Monaten im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh entgegen, bei abnehmender Gesundheit unter Covid-verseuchten Bedingungen, die er vielleicht nicht überlebt, wenn er sich die Krankheit einfängt. Wie Experten gewarnt haben, wird der Tribut von fast zwei Jahren fast ohne Kontakt zu anderen Menschen, ohne geistige Stimulation, ohne Aussicht auf Freilassung – sein Fall wird von den meisten seiner Kollegen und der Öffentlichkeit ignoriert – sein Gefühl der Verzweiflung, seine tiefe Depression und die Gefahr, dass er versucht, sich das Leben zu nehmen, verstärken.

Sein Tod sieht immer mehr nach einem Ergebnis aus, das Großbritannien und die USA wünschen, und möglicherweise eines, das sie angestrebt haben. Das ist jedenfalls die Schlussfolgerung von Yanis Varoufakis, einem öffentlichen Intellektuellen und ehemaligen griechischen Finanzminister, der selbst aus nächster Nähe gesehen hat, wie bereit die europäischen und US-amerikanischen Eliten sind, abweichende Meinungen rücksichtslos zu unterdrücken.

Aber selbst wenn Assanges Tod nicht das Ziel der US-amerikanischen und britischen Behörden ist, haben sie rücksichtslos dafür gesorgt, dass diese Möglichkeit immer wahrscheinlicher wird, und werden dies auch weiterhin tun, bis sie seine Inhaftierung und Folter schnell beenden.Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook wurde mit dem Martha-Gellhorn-Sonderpreis für Journalismus ausgezeichnet. Seine neuesten Bücher sind “Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East” (Pluto Press) und “Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung” (Zed Books). Seine Website ist http://www.jonathan-cook.net/.

