Zelensky: ‘Ukraine will acquire missile, drone interception system’ Ukrainian President Volodymyr Zelensky announced during the Munich Security Conference on Friday that Ukraine’s acquisition of an Israeli missile interception system to use against Russia “is only a matter of time”. He added that his country needs to acquire the David’s Sling air defence system from Israel to use against the Russian Goliath.

Selenskyj: “Die Ukraine wird ein Raketen- und Drohnenabfangsystem erwerben

18. Februar 2023

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky erklärte am Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass der Erwerb eines israelischen Raketenabfangsystems durch die Ukraine zum Einsatz gegen Russland “nur eine Frage der Zeit” sei. Er fügte hinzu, sein Land müsse das israelische Luftabwehrsystem David’s Sling erwerben, um es gegen den russischen Goliath einzusetzen.

Bei dem David’s Sling-System handelt es sich um ein System zum Abfangen von Mittelstreckenraketen und Drohnen. Die Ukraine hat seit Beginn des Krieges mit Russland mehrfach um die Beschaffung von Raketenabfangsystemen gebeten, was Israel jedoch bisher abgelehnt hat.

In seiner Rede griff Selenskyj den Iran wegen seiner Hilfe für Russland an und erklärte, der Iran werde die Erfahrungen mit dem Einsatz von Drohnen in der Ukraine nutzen, um seine Leistung zu verbessern und sie im Nahen Osten einzusetzen.

Der israelische Sicherheitsminister Yoav Gallant sprach auf der Münchner Sicherheitskonferenz und sagte, der Iran führe Gespräche mit 50 Ländern über den Verkauf von Drohnen und Raketen, wie israelische Medien berichten.

Gallant teilte mit, dass das Regime in Teheran Drohnen mit einer Reichweite von 1.000 Kilometern über osteuropäische Länder wie Weißrussland liefert und dies in der Vergangenheit auch in Südamerika getan und an Venezuela verkauft hat.

All dies geschehe, während das Waffenembargo gegen den Iran noch in Kraft sei. Das Embargo laufe jedoch Ende des Jahres aus, und die internationale Gemeinschaft müsse eine Alternative zum internationalen Waffenembargo entwickeln. Unter und über der Erde versucht der Iran ständig, den Staat Israel zu vernichten. Der Iran bedroht nicht nur Israel, sondern auch die Sicherheit und Stabilität in Europa und der Welt im Allgemeinen.

Gallant forderte die internationale Gemeinschaft auf, gemeinsam zu handeln, um: “Schaffen Sie eine wirksame Alternative zu dem aussterbenden Embargo – einen praktischen Mechanismus der Abschreckung und der Konsequenzen. Wenn wir davon sprechen, den Iran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu erlangen, müssen wir alle möglichen Mittel – ich wiederhole, alle möglichen Mittel – auf dem Tisch haben.”

Israelische Medien berichteten, dass der israelische Außenminister Eli Cohen bei ihrem Treffen in Kiew mit Selenskyj über die Zusammenarbeit zwischen Israel und der Ukraine und die Einleitung neuer Sanktionen gegen den Iran in internationalen Organisationen übereinstimmte.

Israelischen Medien zufolge sagte Zelensky zu Cohen, dass es für Israel und die Ukraine wichtig sei, in der Iran-Frage zusammenzuarbeiten, und dass die Ukraine Israel dabei helfen könne. Zelensky wies darauf hin, dass die Ukraine über große Erfahrung beim Abfangen iranischer Drohnen verfügt.

Nach seinem Besuch in der Ukraine erklärte Cohen: “Wir haben über eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit der Ukraine angesichts der iranischen Bedrohung auf der internationalen Bühne gesprochen.” Die iranische Frage stand ganz oben auf der Tagesordnung von Cohens Besuch. Seiner Meinung nach ist es sehr wichtig, die Ukraine gegen den Iran zu mobilisieren, und Selenskyj behauptete, dass die beiden Länder im Iran einen “gemeinsamen Feind” haben. Cohen informierte den ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba: “Ideen, wie man der Bedrohung durch iranische Drohnen begegnen kann”, die Russland im Krieg mit der Ukraine einsetzt.

Selenskyj und Kuleba forderten Israel auf, der Ukraine militärische Verteidigungsmittel zur Verfügung zu stellen. Cohen lehnte dies nicht ab, sagte aber zu Selenskyj: “Israel befindet sich in einer komplexen Situation; es ist weder Portugal noch Kanada. Wir haben eine gemeinsame Grenze mit Russland [in Syrien], und wir haben die iranische Bedrohung”, wobei er sich auf die israelischen Angriffe gegen iranische Ziele in Syrien bezog. Übersetzt mit Deepl.com

