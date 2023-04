Shadow Banning – Facebook lässt die NachDenkSeiten verschwinden von: Jens Berger

https://www.nachdenkseiten.de/?p=96765



Shadow Banning – Facebook lässt die NachDenkSeiten verschwinden Ein Artikel von: Jens Berger

In letzter Zeit häufen sich die Beschwerden von Facebook-Nutzern, die sich darüber wundern, dass Artikel der NachDenkSeiten in ihrem Feed nur noch selten oder gar nicht angezeigt werden. Als Macher ist man da leider meist ratlos. Auch wir können derartige Vorkommnisse nicht erklären und kriegen von Facebook keine Informationen, die den subjektiven Eindruck unserer Leser bestätigen oder widerlegen könnten. Unsere internen Zahlen zeigen jedoch: Es handelt sich hier nicht um Einzelfälle. Während unsere Internetseite in den letzten Jahren kontinuierlich Leser gewinnt, sinkt die erzielte Reichweite auf Facebook ebenso kontinuierlich. Dafür gibt es nur eine logische Erklärung: Facebooks Algorithmen diskriminieren Inhalte der NachDenkSeiten und wir dürften nicht die einzigen Opfer dieses „Shadow Bannings“ sein, das einen eklatanten Eingriff in die Informations- und Meinungsfreiheit darstellt. Von Jens Berger.



Vor zwei Jahren stellten wir das erste Mal fest, dass einzelne Beiträge der NachDenkSeiten auf mysteriöse Art und Weise auf Facebook in der Versenkung verschwanden. Ein klar erkennbares Muster konnten wir damals nicht erkennen. Fakt ist jedoch, dass seit 2021 Beiträge der NachDenkSeiten aus rational nicht erklärbaren Gründen bei Facebook eine deutlich niedrigere Reichweite erzielten.

Um dies einmal in Zahlen zu fassen: Vor 2021 hatten redaktionelle Artikel der NachDenkSeiten auf Facebook im Normalfall eine Reichweite von 10.000 bis 30.000. Einzelne Ausreißer kamen auf bis zu 300.000 und mehr. Das heißt, dass der entsprechende Artikel in den Feeds von 10.000 bis zu 300.000 Facebook-Nutzern angezeigt wurde. Ab dem Frühjahr 2021 wurden jedoch einzelne Artikel vom Algorithmus deutlich weniger Nutzern angezeigt. Diese Artikel kamen dann ohne erkennbaren Grund nur noch auf eine Reichweite von rund 2.000 Nutzern.Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …