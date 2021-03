So sollen “lästige” B`Tselem Mitarbeiter eingeschüchtert werden

Shin Bet beschuldigt Recherche Mitarbeiter von B’Tselem, die israelische Armee bedroht zu haben

17. März 2021

Ein Außenrechercheur der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem wurde vom internen Sicherheitsdienst Shin Bet verhört und gewarnt, dass er “Ärger macht und die Armee bedroht”. Laut Haaretz wurde Nasser Nawaj’ah letzte Woche an einem Militärkontrollpunkt zwischen Sussya und Yatta festgenommen, als er auf dem Weg war, den Großvater seiner Frau zu besuchen, der im Krankenhaus lag.

Nach einer einstündigen Festnahme wurde er aufgefordert, mit dem Shin Bet-Agenten zu sprechen, der ihm mitteilte, dass er sich entscheiden könne, entweder sofort verhaftet zu werden, um am nächsten Tag verhört zu werden, oder sein Wort zu geben und selbst zu kommen.

Der Agent, der sich als Hauptmann Eid identifizierte, machte eine verschleierte Drohung gegen Nawaj’ah, indem er den Vorfall mit Haron Abu Aram von Al-Rakiz erwähnte, der gelähmt ist und im Krankenhaus liegt, nachdem ihm ein israelischer Soldat in den Hals geschossen hat, weil er versucht hat, die Armee davon abzuhalten, den Generator eines Nachbarn zu beschlagnahmen. Die Warnversammlung fand am Tag, nachdem er aufgehalten wurde, statt. Es wurde in einem vom Shin Bet genutzten Raum im Gebäude der Zivilverwaltung an der Beit Fajar-Kreuzung abgehalten.

Nawaj’ah erzählte Haaretz, dass der Koordinator ihn beschuldigte, “die Armee zu bedrohen” und “Chaos an den Kontrollpunkten zu erzeugen, Soldaten zu bedrohen und Reibungen zu verursachen.”

Zwei Tage nach diesem Verhör wurde er erneut eine Stunde lang festgehalten, weil die Soldaten ihn nicht von der Liste der vom Shin Bet vorgeladenen Personen gestrichen hatten. Später wurde er ein drittes Mal aus demselben Grund festgenommen.

Die israelischen Besatzungstruppen schüchtern oft palästinensische Menschenrechtsaktivisten ein, nehmen sie fest und greifen sie sogar an, ebenso wie israelische Beobachter, die versuchen, die einheimische Bevölkerung vor der Gewalt der illegalen Siedler und Soldaten zu schützen. Übersetzt mit Deepl.com

