Es reicht scheinbar als EU-Bürgerin mit einem Palästinenser verheiratet zu sein, um vom berüchtigten Shin Bet gepackt zu werden.

Shin Bet verhaftet spanische Mitarbeiterin für humanitäre Hilfe wegen Terrorismusvorwürfen

von Richard Silverstein

28. April 2021

juana ruiz

Juana Ruiz, verhaftet vom Shin Bet wegen angeblicher Terrorverbrechen

Der Shin Bet setzt seine vorsätzliche Kampagne zur Kriminalisierung der humanitären Hilfsarbeit in Palästina fort, indem er einen weiteren Mitarbeiter der Hilfsorganisation wegen angeblicher Terrorvorwürfe verhaftet hat. Der neue Fall betrifft eine Spanierin, Juana Ruiz, die für die spanische NGO Health Work Committees im Westjordanland arbeitet. Sie wurde in Bethlehem verhaftet und wird seit zwei Wochen unter unerbittlichen, missbräuchlichen Verhören, die sechs Stunden pro Tag dauern, in Isolationshaft gehalten. Sie wurde weder angeklagt noch eines Verbrechens beschuldigt. Aber der Shin Bet hat bequemerweise an die Medien durchsickern lassen, dass sie eine Terrororganisation durch Geldwäsche unterstützt hat. Dies ist eine Anklage, die routinemäßig in ähnlichen Fällen in der Vergangenheit verwendet wurde, in denen der Sicherheitsapparat versucht, die Arbeit von Hilfsgruppen für die Palästinenser zu sabotieren.

Ruiz’ Anwalt war nicht in der Lage, sich mit ihr privat zu beraten, wie es die Genfer Konvention verlangt. Außerdem leidet sie an einer Krankheit, deren Behandlung von den Gefängniswärtern verweigert wird.

Der wahre Grund für ihre Verhaftung ist, dass sie mit einem Palästinenser verheiratet ist. Sie leben in dem Dorf Beit Sahour. Das ist der erste Schlag gegen sie. Der zweite ist, dass der Finanzdirektor ihrer NGO angeblich ein PFLP-Kämpfer ist, den der Shin Bet verdächtigt, in den Mord an einer israelischen Frau im Jahr 2019 verwickelt zu sein. Er behauptet, er habe den Anschlag selbst finanziert. Und dass er dies mit Geldern von HWC getan habe. NGO Monitor, die antipalästinensische Organisation, die als Sprachrohr des Sicherheitsapparates fungiert, hat die “Anschuldigungen” auf ihrer Website prägnant dargestellt:

Health Work Committees (HWC)

Seit 2014 hat die Baskische Autonome Gemeinschaft mindestens 6 Millionen Euro für Projekte in Zusammenarbeit mit HWC bereitgestellt.

2019 stellte die Provinzregierung von Gipuzkoa HWC und SODePAZ 40.000 € für “Gesundheitsversorgung für kranke Menschen in Notaufnahmen.”

In den Jahren 2016-2018 stellte AVCD HWC und SODePAZ 200.000 € für “Gesundheitsversorgung für chronisch kranke Menschen in Ramallah, Hebron und Nablus.”

HWC wurde als “Schwesterorganisation” der PFLP-“Schwesterorganisation” UHWC bezeichnet.

Am 9. Juni 2015 gab der israelische Verteidigungsminister bekannt, dass der Jerusalemer Zweig des Health Work Committee eine ungesetzliche Vereinigung ist, die vom israelischen Obersten Gerichtshof als terroristische Organisation eingestuft wurde (HCJ 3923/15; Hervorhebung hinzugefügt).

Walid Hanatsheh (Abu Ras), der Finanz- und Verwaltungsleiter des HWC, steht vor Gericht, weil er angeblich der Anführer der “militärischen” Operationen der PFLP ist und die PFLP-Terrorzelle befehligte, die den Bombenanschlag vom August 2019 verübte (siehe UAWC oben). Laut der Anklageschrift gegen ihn hat Hanatsheh den Bombenanschlag finanziell unterstützt. Nach seiner Verhaftung bezeichnete die PFLP Hanatsheh als “Führer der Volksfront”.

Man könnte nach dem obigen Text – der zwei Links anbietet, die angeblich zeigen, dass HWC und seine “Schwesterorganisation” UHWC “PFLP-Mitglieder” sind – denken, dass es ein Slam Dunk ist und HWC so gut wie eine palästinensische Terrorzelle ist. Aber die verlinkten Quellen bieten keinen Beweis für solche Behauptungen. Dies ist die Standardprozedur von NGO Monitor, die in der Vergangenheit erfolgreich wegen Verleumdung palästinensischer NGOs verklagt wurde.

Auch der Shin Bet hat keine solchen Beweise vor Gericht gegen Juana vorgelegt. Oder ich sollte sagen, wenn er Beweise vorgelegt hat, dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nur für den Richter. Nicht für die Verteidiger. Im israelischen Sicherheitssystem können die Sicherheitsdienste argumentieren, dass das Zeigen solcher Beweise an die Verteidigung die Sicherheit Israels gefährden würde. Und der Richter stellt sich ausnahmslos auf die Seite des Shin Bet. Das gibt den Verteidigern keine Chance, die Beweise zu prüfen oder sie zu widerlegen. Das ist der schäbige Standard der Justiz in Israel. Aber vermutlich ist es ein bequemer Weg, sie zu verhaften und zu misshandeln, bis (oder falls) sie gegen Hanatsheh aussagt, um einen Fall gegen beide aufzubauen.

mohammad el halabi

Palästinensische Kinder, die von World Vision unterstützt werden, protestieren gegen die Inhaftierung von Mohammad El Halabi

In einem ähnlichen Fall arbeitete Mohammad El Halabi als Mitarbeiter der australischen Niederlassung von World Vision. Auch er wurde beschuldigt, im Auftrag der Hamas Geld gewaschen zu haben. Hier habe ich 2016 den wilden Verschwörungsfall beschrieben, den die israelischen Sicherheitsdienste gegen ihn zusammengeschustert haben:

Wenn man dem Shabak glauben will, ist ein leitender Manager von World Vision seit mehr als einem Jahrzehnt ein Hamas-Agent und hat eine militärische Ausbildung unter der Schirmherrschaft der islamistischen Gruppe absolviert. Im Jahr 2005 schleuste ihn die Hamas in die Organisation ein und wies ihn an, deren Kassen um “zig Millionen Dollar” zu plündern und das Geld an die Hamas zu überweisen. Dies belief sich, wenn man den Sicherheitsdiensten glaubt, auf 60% des Budgets des Gaza-Büros. Das Geld wurde von der Hamas zur Finanzierung ihres militärischen Flügels verwendet, insbesondere zum Bau von Tunnelinfrastruktur.

Zu den weiteren Vorwürfen gegen al-Halabi gehört, dass er Programme zur Unterstützung von Gaza-Bauern in der Nähe der israelischen Grenze geschaffen hat. Aber in Wirklichkeit benutzte er das Projekt, um Überwachungsvorposten für die Hamas entlang der Grenze zu errichten. Auch hier gibt es einen weiteren Grund, warum der Shin Bet solche Projekte vereiteln möchte. Er möchte keine blühenden landwirtschaftlichen Betriebe an der Grenze sehen. Er würde dieses Gebiet lieber offen und unfruchtbar sehen, um die israelische Aufklärung und Überwachung zu verbessern.

Palästinensischer Journalist Muath Hamed nach Angriff durch israelische Truppen

Anders als viele palästinensische Verhaftete hat sich El Halabi geweigert, ein Geständnis abzulegen. Tatsächlich hat ihn kein geringeres rechtsgerichtete israelisches Medienorgan als die Jerusalem Post den “palästinensischen Dreyfus” genannt. Die israelischen Behörden haben ihn seit fast fünf Jahren im Gefängnis verrotten lassen. Es wurde keine Anklage erhoben. Das Opfer hat sich geweigert, das Spiel mitzuspielen: indem es sich weigerte, ein Geständnis zu akzeptieren. Damit verweigert er Israel das Recht, zu behaupten, er habe die gegen ihn erhobenen Vorwürfe im Gegenzug für eine reduzierte Strafe zugegeben. Natürlich drohen sie ihm eine 20-jährige Haftstrafe an (wie sie es bei einem anderen palästinensischen Verhafteten, Dirar Abusisi, getan haben) und bieten ihm 10 Jahre an, wenn er sich schuldig bekennt. Wenn er sich weigert, dann bleibt er, wo er ist, bis er so gebrochen ist, dass er aufgibt und seine Schuld zugibt. Es ist ein grausames Spiel, das der Shin Bet spielt. Aber das ist die korrupte, verkommene Form der “Gerechtigkeit”, die das israelische Justizsystem seinen palästinensischen Opfern bietet.

Eine dunkle Ironie im Zusammenhang mit dem Fall Ruiz ist, dass ein palästinensischer Journalist, Muath Hamed, der eine Mossad-Operation aufdeckte, bei der Palästinenser in der Türkei rekrutiert wurden, um für Israel zu spionieren, von einem Mossad-Agenten verhört wurde, während er sich im Gewahrsam der spanischen Polizei auf spanischem Boden befand. Ein solches Verhör verstößt gegen jede diplomatische Norm. Aber die spanischen Strafverfolgungsbehörden scheinen eine recht kuschelige Beziehung zum Mossad zu haben.

Obwohl das spanische Außenministerium gegen die Behandlung von Ruiz protestiert hat, sollte es vielleicht seine israelischen Kollegen daran erinnern, dass, wenn sie von Spanien erwarten, dass es solch ein empörendes Verhalten auf spanischem Boden zulässt, das Mindeste, was Israel tun könnte, ist, davon abzusehen, seine Bürger aufgrund solch offensichtlich erfundener Anschuldigungen zu inhaftieren. Übersetzt mit Deepl.com

--

