Silvester-Krawalle: Berliner CDU will Namen deutscher Tatverdächtiger wissen

“Racial Profiling“! Nach Art der USA und des zionistischen Regime,. Hatten wir nicht schon einmal ein “J “für Juden im Pass, kommt bald das “M” für muslimische Migranten Migranten ? Evelyn Hecht-Galinski

Bei den Ausschreitungen an Silvester besaßen 45 der 145 Tatverdächtigen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Berliner CDU-Fraktion möchte in einer Anfrage an den Innenausschuss wissen, wie die Vornamen der 45 Tatverdächtigen sind – und erntet dafür Kritik.