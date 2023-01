Sperberauge «Für die, die in den Krieg, in die Schlacht ziehen müssen»

Mein Vorschlag: “Stramm” Zimmermann geht mit gutem Beispiel voran und zieht in die Schlacht! Evelyn Hecht-Galinski

Sperberauge

«Es tobt ein Krieg in der Ukraine. Russland bombardiert jeden Tag die Ukraine. Deshalb muss das [der neue Verteidigungsminister] ganz rasch geklärt werden […] Wer ist in der Lage, dieses Amt zu führen? Da gibt es bestimmte Voraussetzungen. […] Und das ist das Wichtigste: Sie [der künftige Verteidigungsminister] muss eine Persönlichkeit sein, die ein Herz für Soldatinnen und Soldaten hat und deren Brille trägt, das heisst Entscheide trifft für die Personen, die am langen Ende für uns in den Krieg, in die Schlacht ziehen müssen, um unsere Freiheit zu verteidigen und das mit ihrem Leben.»