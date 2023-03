Special Military Operation and Vladimir Putin’s Promise If Russia survives, the rest of the world will survive. Anything opposite from this is surely not an option. This article is based on a video report by a renowned Serbian journalist Nikola Vrzic, RT Balkan. Translated by Tatiana Obrenovic.

© Foto: Public Domain

Spezielle Militäroperation und Wladimir Putins Versprechen



von Natasha Wright



7. März 2023

Wenn Russland überlebt, wird auch der Rest der Welt überleben. Alles, was dem entgegensteht, ist sicherlich keine Option.

Dieser Artikel basiert auf einem Videobericht des bekannten serbischen Journalisten Nikola Vrzic, RT Balkan. Übersetzt von Tatiana Obrenovic.

Ein BBC-Team ist vor einiger Zeit in Belgrad, Serbien, eingetroffen, um zu zeigen, dass die Serben anders sind als andere Völker. Dabei bedient sich die BBC des Musters von Peter Ustinov, dem Kommandeur des Order of the British Empire und auch dessen Ritter. Ustinov, dieser Ritter des britischen Empire, sagte einmal, dass die Serben zweidimensionale Menschen seien. “Tiere nutzen ihre eigenen Ressourcen viel angemessener als diese grässlichen Kreaturen, deren Zugehörigkeit zur menschlichen Rasse extrem rückständig ist.”

Allerdings gibt es immer noch Leute, die sich daran erinnern, dass Robert De Niro, Milos Forman, Vittorio De Sica und Sergey Bondarchuk und Peter Ustinov im Januar 1972 in Belgrad zum Kafana-Kriechen (1) “mitgeschleift” wurden. Man sagt, dass der Möchtegern-Ritter (d.h. Peter Ustinov) ähnlich wie das besagte Tier dem Alkohol zugeneigt war, und zwar in hohem Maße, um zu feiern. “Im Wein liegt die Wahrheit”, und so kommt beim Trinken unweigerlich der Charakter eines jeden ans Tageslicht. Erst nach dem zügellosen Gelage in Belgrad stellte Ustinov fest, dass eine moralische Frage nie klarer war und dass eine Einigung mit diesen “Wegelagerern” (d. h. mit den Serben) gegen das Gefühl von Ehre, Anstand und Selbstachtung verstoßen würde.

In diesem Sinne konnte die BBC nicht umhin, eine Dokumentation über ein Land, das die russische “Invasion” in der Ukraine unterstützt, mit unheimlichen Geigenklängen (2) zu beginnen und die Jungs mit den Kapuzenpullis auf dem Kopf in der Abenddämmerung direkt neben den Graffiti mit den ausgekratzten NATO- und EU-Symbolen zu zeigen. Seltsame Dinge geschehen in Serbien: ein Schatten schwebt darüber – der Erzähler bemerkt das mit einem verschwörerischen Tonfall und so weiter, obwohl die Macher dieses Dokumentarfilms etwas ehrlicher waren als ihre Vorgänger. Aber es musste erwähnt werden, dass “russische Propaganda” (in Serbien) verbreitet wird, weil “sie dort sein muss”, komplett mit der RT Balkan-Plakatwand (sie finden Fehler bei uns, eh?) und Symbolen des Krieges – sagt der Erzähler, während die Kamera auf ein T-Shirt mit dem Bild von Wladimir Putin zoomt.

Sie verstehen nicht, dass das NATO-Symbol in Serbien das Symbol des Krieges ist, während Putin etwas völlig anderes sein kann. Ein Symbol des Sieges und der Rebellion, die sich aus seiner Rebellion ergibt, die zwangsläufig auch die unsere sein wird, weil wir uns gegen sie (die NATO) erheben müssen, anstatt ihrem Druck zur Unterwerfung nachzugeben, und ein Symbol des Friedens, der auf unseren Sieg folgen wird. Andernfalls wird es uns nicht mehr geben. Das können sie nicht verstehen. Dies ist ein typisches Beispiel für den arroganten britischen Mangel an Intelligenz.

Nicht nur deshalb, sondern weil sie denken können, dass wir uns anders verhalten sollten. Dieselben Leute, die uns zusammen mit den Deutschen bombardiert haben, und dieselben Leute, die uns unser Land rauben (d.h. Kosovo und Metohija) und die uns zu einer völkermordenden Nation erklären wollen. Wie um alles in der Welt können sie nur so verblüfft sein, dass wir nicht mit ihnen und gegen diejenigen (d.h. die Russen) sind, die uns nie etwas von der Liste (d.h. die oben genannten Grausamkeiten) angetan haben. Genau das Gegenteil ist der Fall.

Dafür gebührt Vitaly Churkin und Vladimir Putin unser tief empfundener Dank. Wir werden nicht vergessen, dass sie im UN-Sicherheitsrat die Hand erhoben haben und ihr Veto gegen die britische Resolution zu Srebrenica über die angeblich völkermordenden Serben, die dank Vitaly Churkin in der UNO nicht aufrechterhalten wurde. Sieben Mal haben die Briten eine Reihe von Entwürfen mit demselben Inhalt vorgelegt. Offenbar haben sie den Russen ähnliche Angebote gemacht, um ihre Zustimmung zu erhalten. Die Russen lehnten ab. Aber über den besagten britischen Mangel an Intelligenz und die ergänzende Arroganz sprechen wir auch über die wichtigere Tatsache, dass sie nicht begreifen, dass die Serben wegen ihrer Haltung gegenüber Russland keine Ausnahme mehr sind. Alle anderen sind nämlich jetzt sozusagen “die Serben”.

Wir werden bleiben, was wir immer waren, während sie, die Briten und die anderen, zum Beispiel die Letten, die Esten, die Litauer und alle anderen “Bulgaren” (4.), die sich so fühlen, einfach nicht “das absolute Kriterium für alles, was existiert” sind. Der Prozess, dass sie viel relevanter werden, als sie es vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, waren, hat insofern an Dynamik gewonnen, als sogar die Washington Post zugeben musste, was wir alle schon wissen, und wann wäre ein besserer Zeitpunkt dafür als jetzt, Propaganda kann nicht glaubwürdig sein, wenn sie nicht etwas Wahrheit enthält.

Es heißt, die globale Spaltung werde durch den Krieg in der Ukraine vertieft. Sie ist sicherlich viel tiefer als das – schreibt die Washington Post. Dieser Konflikt hat die Grenzen des Einflusses der USA auf die Weltordnung aufgezeigt, die sich in einem schockierenden Tempo verändert. Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass die Bemühungen, Putin zu isolieren, gescheitert sind, und zwar nicht nur bei den russischen Verbündeten, von denen man erwarten würde, dass sie Moskau unterstützen, wie Iran und China. Alle, die unzufrieden sind (z. B. mit dem Stand der Dinge), können nörgeln, so viel sie wollen. Das ist keine russische Propaganda, sondern es ist tatsächlich die Washington Post, die diese ihre Einschätzung mit unbestreitbaren Zahlen belegt.

Von 193 UN-Mitgliedsstaaten haben nur 33 Länder Sanktionen eingeführt. Der Pseudostaat Kosovo ist natürlich nicht dabei, aber deshalb zählt er ja auch zu diesen 33. Das Gleiche gilt für Taiwan. Interessant ist die Karte der antirussischen Sanktionen, die von der Washington Post veröffentlicht wurde. Von Mexiko abwärts hat sich in Lateinamerika kein Land angeschlossen und in Afrika genau genommen auch keins. Das Gleiche gilt für ganz Asien, abgesehen von dem bereits erwähnten Taiwan und zwei Ländern, auf deren Boden die US-Besatzungstruppen noch immer stationiert sind: Japan und Südkorea. Dazu kommen Australien und Neuseeland und natürlich ganz Europa mit Ausnahme von Weißrussland und Serbien, dem der Kosovo geraubt wird, sowie Bosnien und Herzegowina, das lieber die Republika Srpska zerstören würde, um sie auf die andere Seite, d.h. auf ihre Seite zu ziehen.

Der kollektive Westen wird in dieser Karte in der Washington Post von einem ägyptischen Reporter zusammengefasst, während Indiens ehemaliger Außenminister auch unser serbisches Beispiel erwähnt, um zu beweisen, dass ernstzunehmende Menschen das Argument nicht akzeptieren können, dass das plötzliche Auftreten gegen Russland mit irgendeinem moralischen Gebot zu tun hat. Aber eine andere Frage ist hier entscheidend. Warum hat sich die Anziehungskraft Russlands, das sich nie darum bemüht hat, attraktiv zu sein, sondern das ist, was es ist, als mächtiger erwiesen als all die Drohungen und der Druck und die unzweifelhafte Macht seiner Gegner. Einerseits, weil die ganze Welt versteht, mit Ausnahme des kollektiven Westens, dem es nicht erlaubt ist, irgendetwas zu verstehen, sondern nur zu gehorchen, was ihm gesagt wird, obwohl der Rest der Welt als Ganzes versteht, dass Russland seine spezielle Militäroperation nicht begonnen hat, weil es sein Reich vergrößern will, sondern weil es überleben will.

Sie wollten es nicht, aber sie mussten es. Aus diesem Grund unterstützt der Rest der Welt Russland in Anbetracht seines Mutes und seiner Unabhängigkeit. Wenn Russland überlebt, wird auch der Rest der Welt überleben. Alles, was dem entgegensteht, ist sicherlich keine Option. Nicht nur deshalb (und auch das kann die Welt nachvollziehen) geht es hier nicht nur um das, was auf dem Schlachtfeld geschieht. Dieses Schlachtfeld ist nur ein Teil der Kampffront in diesem Krieg, in dem die Trennungslinien nicht ganz klar sind. Wladimir Putin, der Präsident Russlands, weist darauf hin, damit die ganze Welt ihn gut versteht. Sie verstehen, sagt Putin, dass es unmöglich ist, Russland auf einem Schlachtfeld zu schlagen, und deshalb führen sie immer aggressivere Informationskampagnen gegen uns durch, die sich vor allem an die junge Generation richten. Schauen Sie sich an, was sie mit ihrem eigenen Volk machen. Alles läuft auf die Zerstörung der Familie, der kulturellen und nationalen Identität sowie auf Perversion und Missbrauch von Kindern, einschließlich Pädophilie, hinaus. All diese Dinge werden als normal deklariert.



Übertreibt Putin? Offensichtlich nicht. Ein Mitglied der niederländischen Koalition in den Niederlanden, die Partei D66, hat in ihrem offiziellen Programm für Jugendliche die Forderung erhoben, Pädophilie als eine weitere sexuelle Orientierung zu akzeptieren. Die Partei D66 ist nicht nur Teil der regierenden niederländischen Koalition, sondern auch der Abgeordnetengruppe Erneuerbares Europa im Europäischen Parlament, in der auch die Regierungsparteien Deutschlands und Frankreichs vertreten sind: die Liberalen und die Renaissance, die Partei von Emanuel Macron. Keiner von ihnen hat sich je mit einem einzigen Wort beschwert, weil die Befürworter der Pädophilie unter ihnen sind. D66 verweist stolz auf ihre Unterstützung für die Werte der EU und auch der NATO. Sie fordern, dass der Westen Kampfflugzeuge gegen Russland schickt.

Wie auch immer, vielleicht hat es damit zu tun, dass die Pädophilen und ihre parlamentarischen Befürworter Krieg gegen Russland führen, und das ist alles, was wir über die russischen militärischen Spezialoperationen wissen sollten, und nicht nur über die militärische Operation. Wladimir Putin hat versprochen: “Wir werden unsere Kinder schützen”. Kein Mensch, der bei Verstand ist, kann etwas anderes denken als das. Vielleicht sind wir zweidimensional und schlimmer als Tiere, aber Sir Peter Ustinov hatte in der Tat Recht, wenn auch nicht auf die Art und Weise, die ihm Freude bereiten würde. Nie war eine moralische Frage klarer. Jede andere Wahl, wenn es um solche Entscheidungen geht, muss in der Tat gegen das Gefühl von Ehre, Anstand und Selbstachtung verstoßen. Und die 365 Tage der militärischen Sonderoperation, die hinter uns liegen, zeigen nur, dass wir dem endgültigen Triumph der von uns getroffenen Entscheidung ein großes Stück näher gekommen sind. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …