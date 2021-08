Während Russland ausgegrenzt wird, darf der jüdische Apartheidstaaat mit seinem olympischen Besatzungsrassismus unbeschadet teilnehmen. Eine Schande für das Olympische Komitee unter Vorsitz des deutschen Bach und die heuchlerische Staatengemeinschaft.

Sports apartheid: Israel’s Olympic team did not include a single Palestinian citizen of Israel – Mondoweiss This report in the respected Israeli daily Haaretz is astonishing. It turns out that Israel’s 90-member delegation to the Tokyo Olympics did not include a single Palestinian citizen of Israel – even though they constitute one-fifth of the country’s population within the 1967 borders. Let’s pause for a moment, and let this sink in.

Bild: Flag bearers Hanna Minenko and Yakov Toumarkin of Team Israel during the Opening Ceremony of the Tokyo 2020 Olympic Games, July 23, 2021 (Photo: Getty Images/Matthias Hangst)

Sportliche Apartheid: Kein einziger palästinensischer Staatsbürger Israels in der Olympiamannschaft

Von James North



Die palästinensischen Bürger Israels machen 20 Prozent der Bevölkerung aus. Aber in Israels 90-köpfiger Olympiamannschaft war kein einziger.

8. August 2021

Dieser Bericht in der angesehenen israelischen Tageszeitung Haaretz ist erstaunlich. Es stellt sich heraus, dass der 90-köpfigen israelischen Delegation für die Olympischen Spiele in Tokio kein einziger palästinensischer Staatsbürger angehört – obwohl diese ein Fünftel der Bevölkerung des Landes in den Grenzen von 1967 ausmachen.

Halten wir einen Moment inne und lassen wir das auf uns wirken. Schwarze Amerikaner machen etwa 12 Prozent der US-Bevölkerung aus. Aber selbst in den schrecklichen Tagen der Rassentrennung in den USA waren afroamerikanische Sportler zumindest Stars in unseren Nationalmannschaften. Der Läufer Jesse Owens gewann bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin 4 Goldmedaillen und erzürnte damit Adolf Hitler. (Ein weiterer schwarzer Medaillengewinner jenes Jahres, Ralph Metcalfe, machte eine steile politische Karriere in Chicago). Bei der Olympiade 1960 in Rom gewann Wilma Rudolph die 100 Meter, die 200 Meter und führte die 4×100-Meter-Staffel an, die die Goldmedaille gewann. Ein frecher junger Boxer namens Cassius Clay gewann im selben Jahr Gold im Halbschwergewicht, bevor er Profi wurde und als Muhammad Ali bekannt wurde.

In dem Haaretz-Artikel erklärte der Reporter Jack Khoury, selbst palästinensischer Staatsbürger Israels, er plädiere nicht für die Einbeziehung von Arabern, nur weil sie Araber sind. Aber er fährt fort zu erklären:

Keine arabische Gemeinschaft verfügt über die Infrastruktur für eine Sportart, die den einheimischen Athleten die nötige Grundlage bieten könnte, um auf internationalem Niveau zu bestehen. Wenn ein arabischer Sportler dieses Niveau erreichen will, muss er oder sie in eine jüdische Gemeinde ziehen und auf die finanzielle Unterstützung seiner Familie angewiesen sein, da es keinen Sponsor oder keine Organisation gibt, die ihn unterstützen würde. Viele talentierte Sportler in arabischen Gemeinden haben ihre Träume aufgrund der damit verbundenen Kosten aufgegeben.

Laut Khoury gibt es noch ein weiteres Problem: Palästinensische Bürger Israels “sind keine Migranten, aber ihre Loyalität und Staatsbürgerschaft werden oft mit Misstrauen betrachtet. Das ist der Grund, warum ein arabischer Sportler manchmal in einer Fußballmannschaft glänzen kann, aber die Olympischen Spiele, der Olymp des Sports, ist ihnen verwehrt.”

Khoury spricht einen noch heikleren Punkt an:

Wenn ein arabischer Bürger der [olympischen] Delegation beitreten und eine Medaille gewinnen würde, müsste er sich entscheiden, ob er sie vor dem Hintergrund einer Flagge und einer Hymne entgegennehmen könnte, die nur die Mehrheit dieses Landes und nicht alle seine Bürger repräsentieren.

“Sportliche Apartheid” ist die korrekte Bezeichnung dafür, dass man 20 Prozent seiner Mitbürger daran hindert, an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Erstaunlich ist auch, dass sich bis jetzt niemand in der US-Mainstream-Presse die Mühe gemacht hat, über diese Ungerechtigkeit zu berichten. Schließlich hat Roger Cohen von der New York Times vor kurzem damit begonnen, die Diskriminierung zu beschreiben, der palästinensische Bürger in Israel ausgesetzt sind, aber er und seine Kollegen haben noch viel mehr zu berichten.

Jack Khoury beendet seinen Artikel: “Die arabischen Bürger sehen die Spiele nur im Fernsehen, und das wird wohl noch viele Jahre so bleiben.” Übersetzt mit Deepl.com

