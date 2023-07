Stepan Bandera: The Man, the Myths and The Legacy Because there is nothing funny or poetic about Ukraine’s current carnage, those most implicated in it should ponder on how these rivers of blood can…

© Foto: Social Media



Stepan Bandera: Der Mann, die Mythen und das Vermächtnis

Von Declan Hayes

27. Juli 2023

Da das derzeitige Blutbad in der Ukraine weder lustig noch poetisch ist, sollten diejenigen, die am meisten darin verwickelt sind, darüber nachdenken, wie diese Ströme von Blut sowohl jetzt als auch in Zukunft eingedämmt werden können.

Da es nicht einfach ist, Stepan Bandera, den Mann, den Mythos und die politische Kraft, zu verstehen, beginnen wir unsere Reise am Bismarckturm in Oberschlesien, machen einen Abstecher zu den düsteren Kirchtürmen von Fermanagh und South Tyrone und arbeiten uns dann zurück zu der Blasphemie, die MI6-Agent Selenskyjs ukrainisches Rumpfreich darstellt.

Der Bismarckturm überblickt das Dreikaiser-Eck, ein Fleckchen im heutigen Polen, wo einst die Reiche Deutschlands, Österreich-Ungarns und des zaristischen Russlands aufeinander trafen. In glücklicheren Zeiten war es eine bescheidene Touristenattraktion, zu der die Familien der Umgebung für ein Nachmittagspicknick wanderten.

Für uns ist es ein Symbol dafür, dass drei mächtige Vektoren, von denen der eine weitgehend lutherisch, der andere weitgehend lateinisch-katholisch und der letzte entschieden russisch-orthodox war, gegeneinander antraten, ähnlich wie in der letzten Schießerei in The Good, The Bad and the Ugly. Wenn man bedenkt, dass Bismarck, von dessen Turm aus wir blicken, ein entschieden antikatholischer Fanatiker war, wird klar, wie kompliziert das Bild ist, das wir hier sehen. Nimmt man noch die verschiedenen Schattierungen weltlicher und religiöser Juden und nicht konformer protestantischer Konfessionen hinzu, die das Gebiet bevölkerten, sowie die anderen weltlichen Ideologien, die zwischen diesen drei Reichen auf dem Vormarsch waren, dann haben wir es mit einem großen Mosaik zu tun.

In dieses Chaos wurden Stepan Bandera und vor ihm Mykola Michnovsky hineingeboren. Wie wir später sehen werden, waren beide die Söhne ukrainischer unierter Priester, wobei die unierten Kirchen zwar in Gemeinschaft mit Rom standen, aber orthodoxe Riten verwendeten. Da ein vollständiges Verständnis von Banderas ukrainischer griechisch-katholischer Kirche weitere Umwege über die ruthenisch-orthodoxe Kirche, die ruthenische unierte Kirche, die polnisch-litauische Gemeinschaft und die Union von Brest erfordern würde, können wir aus der relativen Einfachheit der düsteren Kirchtürme von Fermanagh und South Tyrone heraus sagen, dass sowohl Bandera als auch Mikhnovsky vor ihm in ein sehr vielfältiges Pulverfass hineingeboren wurden.

Und Michnovsky, so scheint es, hatte etwas von einem Pyromanen an sich. Seine Taras-Bruderschaft beschloss, für eine unabhängige, souveräne Ukraine zu kämpfen, „ohne Herrn und ohne Flegel, ohne Klassenkampf innerhalb der Föderation“. Obwohl Mikhnovsky, wie Semenyaka und andere moderne ukrainische Ideologen, nie im Detail darlegte, wie eine solche korporatistische Utopie in der Praxis funktionieren würde, legte er, wie Gott und Moses vor ihm, zehn Gebote für seine ukrainischen Reinrassigen fest, die ab ovo Juden, Polen, Russen und eine Menge anderer Unerwünschter ausschlossen.

Um dieses Intermarium ins Leben zu rufen, griffen Michnovskys Leute das Puschkin-Denkmal in Charkow an. Da Puschkin lange zuvor, am 10. Februar 1837, gestorben war, weiß ich nicht, warum er und seine Dichtung so gehasst wurden, aber das heutige Selenskyj-Regime liebt Mikhnovsky und sie hassen Puschkin, dessen Dichtung in der gleichen Liga wie die von Shakespeare, Dante, Homer, Milton, Virgil, Ovid und Yeats spielt.

Der junge Bandera, der mehr von Michnovsky als von Puschkin beeinflusst war, erlangte erstmals weltweite Bekanntheit, als er im Rahmen seiner Bemühungen, die Ukraine von Puschkins Couplets zu befreien, zusammen mit seiner Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) den polnischen Innenminister Bronislaw Pieracki ermordete – eine von vielen gewalttätigen Aktionen, die die OUN gegen die Zweite Polnische Republik verübte.

Als die Wehrmacht 1941 nach Osten vordrang, kollaborierte die OUN mit Bandera an der Spitze nicht nur bereitwillig mit ihr, sondern schlachtete Russen, Juden und Polen so brutal ab, dass selbst die Nazis empört waren. Obwohl die OUN glaubte, dass ihre Kollaboration sie bei den Nazis beliebt machen würde, verstand sie die rassenhierarchische Ideologie des Dritten Reiches falsch. Es ist bezeichnend, dass die ideologischen Nachfahren der OUN heute denselben Fehler begehen, da sie in Scharen für die Ziele der NATO sterben.

Aber sie scheinen auch einen noch viel größeren Fehler zu wiederholen, indem sie am Zusammenfluss der drei Reiche nach Lebensraum suchen. Das kann einfach nicht sein: Es ist unmöglich, egal wie viele Kirchen sie plündern und orthodoxe Priester sie ermorden.

Der Glaube unserer Väter

Hier, von den düsteren Kirchtürmen in Fermanagh und South Tyrone aus betrachtet, ist einer der hässlichsten Aspekte in dieser ganzen ukrainischen Angelegenheit die Rolle der Religion. Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass wir hier und überall sonst den Glauben unserer Väter (und, was noch wichtiger ist, unserer Mütter und Großmütter) beibehalten sollten, denn das ist es, was wir sind. Schauen Sie sich Faith Of Our Fathers an, diesen kostenlosen Low-Budget-Film über die Briten, ihre anglikanischen Sektierer und ihre lokalen Kollaborateure, die die Iren ermordeten, weil sie ihre eigene Religion praktizierten und ihre eigene Sprache sprachen, die einzige Sprache, die sie kannten. Erinnern Sie sich daran, dass die Hymne Faith Of Our Fathers, auch wenn sie heute mit Irland assoziiert wird, als Hommage an die Engländer geschrieben wurde, die „Kerker, Feuer und Schwert“ erlitten, weil sie sich dem abscheulichen Kult des Anglikanismus widersetzten, dessen moderner Blechgott King Jug Ears aus der Tampon-Infamie ist.

Kehren wir nun zurück in Selenskyjs abstoßendes Reich, wo seine abscheuliche Sekte mit Hilfe religiöser Führer jenseits seiner Grenzen nicht nur wild entschlossen ist, die orthodoxe Kirche zu zerstören, sondern sie durch eine Verhöhnung all dessen, was gut und heilig ist, zu ersetzen. Puschkins Poesie kann natürlich in der inzwischen verbotenen russischen Sprache oder in jeder anderen Sprache für sich selbst sprechen.

Der ausgezeichnete Stephen Karganovic hat in einem weiteren seiner prägnanten Artikel den derzeitigen Mangel an Öffentlichkeit für den orthodoxen Metropoliten Pavel mit dem verglichen, den der ungarische Kardinal Mindszenty und der ukrainische (griechisch-katholische) Kardinal Josyf Slipyj in früheren Zeiten erhielten. Obwohl der Artikel das Schweigen über die massenhafte Plünderung von Kirchen in Selenskyjs Ukraine mit der vorgetäuschten Empörung über Assyrer, die in Schweden Korane abfackeln, oder mit dem ernüchternden Versprechen des russischen Präsidenten Putin hätte vergleichen können, dass jeder, der in seinem Hoheitsgebiet verurteilt wird, weil er einen Koran abgefackelt hat, seine Strafe in einem mehrheitlich muslimischen Teil Russlands verbüßen muss, kann ein Artikel nicht alle Aspekte der Blasphemie behandeln, die Zelenskys Viertes Reich ausmacht.

Mindszenty war, ungeachtet seiner Fehler, ein habsburgischer katholischer Royalist, und das war sein gutes Recht. Aber was ist mit den Ukrainern, die versuchen, die ukrainisch-orthodoxe Kirche auszulöschen, so wie die anglikanischen Sektierer es mit dem irischen Katholizismus und der irischen Sprache versucht haben? Hier ist die ukrainisch-orthodoxe Kirche, die sich genau zu diesem Thema äußert.

Man muss kein Theologe vom Kaliber des verstorbenen Papstes Benedikt sein, um zu wissen, dass Gott, nicht Bandera, unser Vater ist und dass die „Moskauer“ nicht der leibhaftige Teufel sind, nur weil sie den heiligen Glauben ihrer Väter praktizieren.

Da Bandera selbst kein „Moskauer“ war, sondern ein griechischer Katholik in Gemeinschaft mit Rom, muss man sich fragen, warum sein Name überhaupt in einer orthodoxen Kirche angerufen wird, sei es in einer echten oder, wie jetzt, in einer vorgetäuschten.

Die katholische Kirche wurde, um den verstorbenen Brendan Behan zu zitieren, auf dem Felsen Petri gegründet und nicht, wie der anglikanische Kult, auf den Eiern Heinrichs VIII. oder, wie Selenskyjs Rumpfkirche, auf dem Antisemitismus, der Russophobie und der schieren wirtschaftlichen und religiösen Ignoranz von Bandera und den anderen Architekten des ukrainischen Nationalismus, der die dunkelste aller nationalistischen Strömungen in Europa ist.

Harte Wahrheiten, die sogar der zum MI6 gehörende Guardian zugab, als er Kiew bei seinem richtigen Namen nannte, ebenso wie der linientreue New Statesman, auch wenn er perverserweise behauptete, diese Wahrheiten spielten der russischen Propaganda in die Hände.

Aber Wahrheiten spielen nicht in die Propaganda von irgendjemandem hinein, da sie einfach Wahrheiten sind. Die Ukrainer wurden, wie zuvor die Deutschen im Dritten Reich, an der Nase herumgeführt und sind in Scharen für Banderas fettes Nichts gestorben. Ich kann das von meinem Aussichtspunkt auf den trostlosen Kirchtürmen von Fermanagh und South Tyrone aus sagen, während ich die Werke von Donne, Shakespeare und Milton bewundere, den heiligen Glauben meines Vaters bewahre und mit James Joyce lache, wenn er die seichten Anmaßungen dessen, was er als unseren Stepan Baderas seiner Zeit ansah, brillant in Stücke schneidet.

Da das derzeitige Gemetzel in der Ukraine weder lustig noch poetisch ist, sollten diejenigen, die am meisten darin verwickelt sind, darüber nachdenken, wie diese Ströme von Blut sowohl jetzt als auch in Zukunft eingedämmt werden können. Eine dieser Maßnahmen ist der Verzicht auf unsere Blechgötter und ihre tönernen Füße.

Auch wenn Stepan Bandera und seine Familie unter dem Zusammenfluss dieser drei Reiche furchtbar gelitten haben, so haben doch auch viele andere Mitglieder der Griechischen Unierten Kirche, anderer Glaubensrichtungen oder gar keiner Glaubensrichtung darunter gelitten, ohne dass dies ein Problem wäre. Da es aber heute darum geht, dieses Leid für alle zu beenden, sollten die griechisch-unierte Kirche, die lateinisch-katholische Kirche und alle anderen Kräfte, die aus guten oder schlechten Gründen dazu beigetragen haben, die Bandera-Mythen zu verbreiten, selbst zu diesem späten Zeitpunkt ihre Positionen neu bewerten und das anhaltende Unrecht wiedergutmachen, das in dem Rumpfreich, das diese giftigen Bandera-Mythen mit ins Leben gerufen haben, immer noch begangen wird. Übersetzt mit Deepl.com

