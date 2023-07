Stimmen aus der Ukraine: „Westen“ versus „Nicht-Westen“ von Maxim Goldarb

https://www.nachdenkseiten.de/?p=101775



Stimmen aus der Ukraine: „Westen“ versus „Nicht-Westen“ Ein Artikel von Maxim Goldarb

Für die Zwecke dieses Artikels möchte ich die folgende Terminologie vorschlagen: Westen, die Länder des Westens – die USA, Kanada, Großbritannien, die Europäische Union, die Schweiz und Norwegen sowie Australien mit Neuseeland; Nicht-Westen – alle anderen Länder der Welt. Unterm Strich müssen Sie zugeben, dass es schwierig und falsch ist, die Länder Süd- und Mittelamerikas, die afrikanischen Staaten oder Russland, dessen riesiges Territorium sich sowohl im geografischen Europa als auch in Asien befindet, als Osten zu bezeichnen. Also, Westen versus Nicht-Westen. Doch wo steht in diesem Kampf die Ukraine? Die Antwort ist nicht so naheliegend, wie viele im Westen meinen. Von Maxim Goldarb.



Zweifellos war der Westen bis vor Kurzem das politische und wirtschaftliche Machtzentrum der Welt, und diese Position hat er sich in den letzten drei Jahrhunderten bewahrt. Seine Macht beruhte nicht zuletzt auf der Tatsache, dass der Westen die transnationalen Gremien der Welt für internationale Beziehungen und Handel organisierte und ein Monopol bei der Festlegung der Regeln des Weltspiels „Neoliberalismus-Globalisierung“ erlangte. Ja, in der Tat verdankt die gesamte heutige Wirtschaft in ihrem modernen Sinn ihr Aussehen und ihre Geschichte immer noch dem Westen. Er stand an den Ursprüngen und dominierte mehrere Jahrhunderte lang den zivilisatorischen Raum, den wir als das gegenwärtige System der Weltordnung wahrnehmen.

Wie der Westen sich vom Rest der Welt entfremdete

Aber das aggressive Aufzwingen des neoliberalen, globalistisch-politischen und wirtschaftlichen Modells durch den Westen gegenüber allen anderen Ländern führte zu seiner eigenen Entfremdung von der ganzen Welt und zu einer wenn nicht offensichtlichen, so doch unterstützenden und wohlwollenden Einigung mit dem Rest der nicht-westlichen Welt. Zweifelsohne hat ein solch klares und unverhohlenes Verlangen des Nicht-Westens seine Wurzeln in der kolonialen Ära und der neokolonialen Ära (60er- bis 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts), als der Westen den Ländern Asiens, Lateinamerikas und Afrikas den Rohstoffsaft aussaugte. Die Ereignisse der jüngsten neokolonialen Ära werden in „Bekenntnisse eines Economic Hit Man“ von John Perkins kurz und treffend zusammengefasst: Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

