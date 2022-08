Sturmgeschütz des Denunziantentums: SPIEGEL ruft zu Wachsamkeit gegenüber russischen Nachbarn auf – „Hacker, Spione, Killer“ von Florian Warweg

“Der größte Lump im ganzen Land, ist und bleibt der Denunziant”

https://www.nachdenkseiten.de/?p=87322#more-87322

Sturmgeschütz des Denunziantentums: SPIEGEL ruft zu Wachsamkeit gegenüber russischen Nachbarn auf – „Hacker, Spione, Killer“

Ein Artikel von: Florian Warweg



„Wie gut kennen Sie Ihre Nachbarn?“ fragt Melanie Amann, ihres Zeichens Mitglieder der Spiegel-Chefredaktion, die verbliebenen SPIEGEL-Leser im Morgen-Briefing und leitet damit über zur neuen Titelstory über die angebliche Enttarnung einer „russischen Topagentin“ durch den SPIEGEL sowie die „Investigativplattformen“ Bellingcat. Sie verweist dann tatsächlich auf die Netflix-Serie „The Americans“ als Beleg für die Gefährlichkeit von russischen Agenten, um dann gar nicht so unterschwellig, die Angst zu schüren vor der “harmlosen Freundin” von nebenan, die in Wirklichkeit eine fiese Putin-Agentin sein könnte. Ein weiterer Tiefpunkt im immer rasanteren journalistischen Abstieg des einst renommierten Nachrichten-Magazins. Von Florian Warweg



„Manche leben unter falscher Identität über Jahre unauffällig im Westen, kaum erkennbar für die Gesellschaften, in die sie eingeschleust wurden. So wie die Figuren in der Serie „The Americans“. Eine solche Topagentin hat ein SPIEGEL-Team in Kooperation mit den Investigativplattformen Bellingcat und The Insider jetzt enttarnt: Adela K. operierte zuletzt in Italien, und spionierte dort womöglich Mitarbeiter der Nato und der US-Navy aus“, raunt die Co-Chefredakteurin des Spiegels und schaltet dann gleich einen dramaturgischen Gang höher:Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...