Ein irakischer Kämpfer der paramilitärischen Hashd al-Shaabi hält Wache an einer Grenzposition gegenüber Albu Kamal im syrischen Deir Ezzor im Jahr 2018 (AFP)

Syrien: Sieben Tote nach Luftangriff auf Konvoi der vom Iran unterstützten Gruppen gemeldet

Kein Bekenntnis zur Verantwortung für den Angriff, der auf Fahrzeuge aus dem Irak gerichtet gewesen sein soll

Von MEE-Mitarbeitern



30. Januar 2023

Bei Luftangriffen auf einen LKW-Konvoi, der Waffen aus dem Irak nach Ostsyrien transportierte, sind nach Angaben einer Aktivistengruppe sieben Menschen getötet worden.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei den Angriffen, zu denen sich kein Land bekannt hat, am Sonntagabend sieben “Lkw-Fahrer und ihre Helfer, allesamt Nicht-Syrer” getötet.

Die in Großbritannien ansässige Gruppe, die den Krieg in Syrien beobachtet, erklärte, sie seien “als Folge eines Angriffs nicht identifizierter Flugzeuge auf einen Konvoi von Gruppen, die vom Iran unterstützt werden, in der vergangenen Nacht getötet worden”.

Die Angriffe zerstörten Berichten zufolge einen Konvoi von sechs Kühltransportern, die iranische Waffen in der Grenzregion Albu Kamal transportierten.

Obwohl sich bisher niemand zu dem Angriff bekannt hat, hat Israel Hunderte von Luft- und Raketenangriffen gegen vom Iran unterstützte Kräfte und Regierungstruppen in Syrien durchgeführt, wo auch das US-Militär aktiv ist.

Teheran ist seit langem ein wichtiger Unterstützer des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und hat seine Regierung mit Waffen und bewaffneten Organisationen aus dem Irak, Afghanistan und anderen Ländern unterstützt.

Der Aktivist Omar Abu Layla, Leiter des Medienmagazins Deir Ezzor 24, sagte der Nachrichtenagentur AFP, bei den Angriffen am Sonntag sei auch das Hauptquartier einer vom Iran unterstützten Gruppe getroffen worden.

“Es gab schwere Schäden in dem Gebiet, das getroffen wurde”, sagte er.

Ein pro-syrischer Radiosender meldete am Sonntag außerdem, dass “nicht identifizierte Kampfflugzeuge bei mehreren Angriffen sechs Kühllastwagen getroffen haben”.

Mit dem Iran verbundene Gruppen

Der Angriff erfolgte kurz nachdem Israel Berichten zufolge einen Drohnenangriff auf eine Verteidigungsanlage in der iranischen Stadt Isfahan durchgeführt hatte.

Syrien führte 2018 Chlorangriff auf Douma durch, OPCW stellt fest

Mehr lesen ”

Das Wall Street Journal berichtete am Sonntag, dass der Angriff der erste war, den Israel seit der Rückkehr von Premierminister Benjamin Netanjahu an die Macht im vergangenen Monat durchgeführt hat.

Israel erklärt seit langem, dass es bereit ist, iranische Ziele anzugreifen, wenn die Diplomatie das Atom- oder Raketenprogramm Teherans nicht eindämmen kann, hält sich aber mit Kommentaren zu konkreten Vorfällen zurück.

Der Sprecher des Pentagon, Brigadegeneral Patrick Ryder, sagte, dass keine US-Streitkräfte an den Angriffen auf den Iran beteiligt seien, lehnte es aber ab, weitere Kommentare abzugeben.

Nach Angaben der Beobachtungsstelle sind in dieser Woche zwei weitere Konvois aus dem Irak nach Syrien eingereist und haben ihre Ladung in der östlichen Stadt al-Mayadeen bei pro-iranischen Gruppen abgeladen.

Bewaffnete Gruppen mit Verbindungen zum Iran, darunter die libanesische Hisbollah, sind an der irakisch-syrischen Grenze stark präsent und in Syrien stark vertreten. Übersetzt mit Deepl.com

