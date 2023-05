Szijjártó: Ungarn und Serbien werden wegen Unterstützung des Friedens in der Ukraine angegriffen

Ungarn und Serbien werden von liberalen Kräften angegriffen, weil die Länder Frieden in der Ukraine wollen und ihre nationalen Interessen verteidigen. Dies beklagte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó im Rahmen einer Kundgebung zur Unterstützung der serbischen Regierungspartei in Belgrad, berichtete die Zeitung Magyar Nemzet.

Budapest und Belgrad, so Szijjártó, würden vom “internationalen liberalen Mainstream” angegriffen. Er sagte:

“Warum greifen sie uns an? Weil wir, Ungarn und Serben, für uns und unsere nationalen Interessen eintreten, und wir können das tun, weil wir starke Führer haben. Sie greifen uns an, weil wir Frieden in der Ukraine wollen. Sie greifen uns an, weil wir an den Werten unserer Familie festhalten und uns weigern, uns Außenseitern zu unterwerfen.”