THE ANGRY ARAB: The US & Middle East Elections

By As`ad AbuKhalil
Special to Consortium News

Das zuverlässigste Meinungsforschungsinstitut im Libanon meldet interessante Trends im Vorfeld der Parlamentswahlen im nächsten Monat, schreibt As`ad AbuKhalil.

THE ANGRY ARAB: Die Wahlen in den USA und im Nahen Osten

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News



25. April 2022

Während sich der Libanon auf die Parlamentswahlen im nächsten Monat zubewegt, bestehen westliche und UN-Diplomaten darauf, dass die Wahlen genau nach dem Vierjahresplan abgehalten werden. Da fragt man sich: Warum bestehen westliche Botschaften in den Golfstaaten nie auf Wahlen?

Sie können es nicht ertragen, dass der Libanon zu spät kommt, fordern aber nie, dass die Menschen in den von den USA unterstützten und bewaffneten Tyranneien ihre Stimme abgeben.

Die USA fordern Wahlen im Iran, in Syrien und im Libanon, aber nicht in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder im Oman. Im Libanon besteht Washington auf Wahlen, weil es glaubt, dass sie dort von Nutzen sein werden. Aber die Regierung von George W. Bush bestand 2006 auf Wahlen im Gazastreifen und im Westjordanland und lehnte dann die Ergebnisse ab, weil sie den Interessen der USA zuwiderliefen, als die Hamas gewann.

Im Jahr 2005, unmittelbar nach der Ermordung des ehemaligen Premierministers Rafiq Hariri, drängten die USA auf Neuwahlen im Libanon. Sie wussten, dass die Ergebnisse für ihre pro-amerikanische Fraktion (die Koalition des 14. März) günstig ausfallen würden. Aus Sicht des libanesischen Volkes hätte der Libanon nie eine Wahl abhalten dürfen, denn nach dem Bombenanschlag, bei dem Hariri getötet wurde, machten die westlichen Botschaften Überstunden, um das politische Klima für ihre Klientelpolitiker auszunutzen.

26. März 2005: Libanesischer Soldat am Ort des Anschlags, bei dem der ehemalige Premierminister Hariri getötet wurde. (Petteri Sulonen, Flickr, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Dasselbe geschah nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch von 2019. Die USA nutzten erneut eine Krise aus. Sie produzierten und finanzierten im Wesentlichen verschiedene zivilgesellschaftliche Gruppen (unter verschiedenen Namen) und drängten sie, die Entwaffnung der Hisbollah zu ihrer Hauptforderung zu machen.

Zu Beginn der Krise im Jahr 2019 waren sich die meisten politischen und zivilgesellschaftlichen Gruppen einig, dass eine Entwaffnung der Hisbollah die wirtschaftlichen Probleme des Libanon nicht lösen würde und nichts zur Beseitigung der eigentlichen Krisenursache beitrug.

Doch zwei Jahre später propagieren viele der politischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Gruppen (die von westlichen und Golfregierungen finanziert werden) immer noch die phantasievolle Vorstellung, dass der einzige Grund für den wirtschaftlichen Zusammenbruch des Libanon darin besteht, dass die Waffen der Hisbollah Israel Angst machen.

In Wirklichkeit sind die für den Zusammenbruch verantwortlichen finanziellen und politischen Eliten zumeist – wenn nicht sogar ausschließlich – Verbündete und Kunden der USA. Der Mann, der tatsächlich die Hauptschuld an der Wirtschaftskrise trägt, ist der Gouverneur der Zentralbank, ein Werkzeug des US-Finanzministeriums, nämlich Riad Salameh.

Er hat die Hizbullah und ihre Mitglieder aus dem libanesischen Bankensystem ausgeschlossen. Tatsächlich hat die Hizbullah – während sie sich mit korrupten Gruppen wie der Amal-Bewegung und ihrem Führer, dem Parlamentspräsidenten Nabih Berri, verbündet hat – am wenigsten aus der libanesischen Staatskasse herausgeholt. Sie besetzte nur selten wichtige Ministerien und keiner ihrer Minister wurde jemals der Korruption beschuldigt. Doch die USA wollen, dass die Hisbollah beschuldigt wird, und drängten ihre Kunden, darauf zu bestehen.

Was die Umfragen sagen

Das libanesische Parlament in Beirut, 2018. (hectorlo, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Die Wahl wird pünktlich Mitte Mai stattfinden, und ich habe mit dem zuverlässigsten Meinungsforscher im Libanon gesprochen, der im ganzen Land umfassende Umfragen von Angesicht zu Angesicht durchführt. Er berichtet von interessanten Tendenzen.

Nur 7 Prozent der Bevölkerung betrachten die Bewaffnung der Hizbullah als oberste Priorität für die Öffentlichkeit. Die meisten befassen sich mit wirtschaftlichen Fragen, die das tägliche Brot betreffen.

Auch die strategische Lage des Libanon ist trotz der Propaganda der USA und der Golfstaaten für sie von geringer Bedeutung.

Die USA, die EU und die Golfstaaten (schön, dass die tyrannischen Golfstaaten mit dem “demokratischen” Westen einen festen Block bilden) hoffen, dass die Hisbollah und ihre Verbündeten den höchsten Preis für den wirtschaftlichen Zusammenbruch zahlen werden.

Der bereits erwähnte Meinungsforscher berichtet mir, dass die Hisbollah im Süden des Landes nach wie vor sehr beliebt ist, während ihre Verbündete, die Amal-Bewegung, weniger als 20 Prozent der Stimmen erhält – eine erhebliche Veränderung (nach unten) gegenüber der letzten Wahl.

Hisbollah-Parade nach dem Ende der israelischen Besetzung des Südlibanon, Mai 2000. (Khamenei.ir, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Der Aufstand, der 2019 im ganzen Libanon ausbrach, begann mit massiven Protesten, auch im überwiegend schiitischen Süden, wo die Menschen gegen Nabih Berri, den Parlamentspräsidenten und Amal-Führer, und seine Frau skandierten. Als die Hisbollah jedoch befürchtete, dass die Amal auf die andere Seite wechseln könnte, lenkte sie ein, zog ihre Anhänger von der Straße ab und unterstützte Berri.

Die ausschließliche Fokussierung auf seine Person (gegen ihn wurden US-Sanktionen verhängt) ist eindeutig auf den Bruch seines Bündnisses mit der Hisbollah zurückzuführen. So viele von den USA und den Golfstaaten finanzierte Jugend- und Bürgergruppen haben bei Straßenprotesten Obszönitäten gegen seine Mutter skandiert, dass sie ihn zu einem Symbol für die Korruption des Staates gemacht haben.

Die wahren (pro-amerikanischen) Nutznießer der Korruption und die Architekten des korrupten Systems – Leute wie Walid Jumblat, Rafiq Hariri, Fu’ad Sanyurah, Amin Gemayyel, Riad Salameh – wurden jedoch vom öffentlichen Zorn verschont.

Die USA sind bereit, weit zu gehen, um ihre Klienten vor Angriffen, Rechenschaftspflicht oder Strafverfolgung zu schützen. Der ehemalige US-Unterstaatssekretär David Hale traf sich während der Wirtschaftskrise zu einem Mittagessen mit dem Gouverneur der Zentralbank, Riad Salameh, und bestritt sogar, dass es Beweise für seine Korruption gäbe, obwohl gegen ihn und seinen Bruder in mehreren europäischen Ländern wegen Geldwäsche ermittelt wurde.

Saudische Rolle unklar

Es ist unklar, welche Rolle Saudi-Arabien im nächsten Monat spielen wird. Normalerweise stellen der Westen und die Golfstaaten zehnmal so viel Geld zur Verfügung wie der Iran für eine libanesische Wahl. Der Westen finanziert eindeutig verschiedene zivilgesellschaftliche Gruppen, und der ehemalige stellvertretende Außenminister für den Nahen Osten David Schenker traf sich mit vielen dieser “Führer”, die für Rafiq Hariri oder saudische Medien arbeiteten.

David Schenker mit Außenminister Mike Pompeo, 29. August 2019.

(State Department, Ron Przysucha)

Aber Saudi-Arabien hat seit der Entführung und Misshandlung von Saad Hariri im Jahr 2017 den Libanon öffentlich so gut wie aufgegeben. In der libanesischen Tageszeitung Al-Alkhbar heißt es, dass nur die rechtsgerichteten Libanesischen Streitkräfte (des Kriegsverbrechers und israelischen Auszubildenden Samir Ja`ja`) weiterhin saudische Gelder erhalten. In der vergangenen Woche wurden Abgeordnete der libanesischen Streitkräfte und der PSP von Walid Jumblat zu einem Treffen mit dem saudischen Geheimdienstchef eingeladen.

Diese Treffen sind in der Regel ein Vorwand für die Auszahlung von Geldern. Die politische Finanzierung des Libanon durch die Golfstaaten wird seit vielen Jahren mit den westlichen Regierungen koordiniert, da sich die demokratischen und aufgeklärten Herrscher einig sind, welche Reaktionäre im Libanon unterstützt werden sollen.

Es ist wahrscheinlich, dass die USA von den Ergebnissen enttäuscht sein werden. Sicherlich werden die Tayyar die größten Verluste im Libanon erleiden, aber das einzigartige Wahlsystem (das ein regionales Verhältniswahlrecht mit Vorzugsstimmen kombiniert) könnte die Verluste abmildern. Durch das Zusammengehen mit ihrer schiitischen Partei könnten die Tayyar immer noch mehr als zehn Parlamentssitze gewinnen.

Erste Umfragen deuten darauf hin, dass viele Christen desillusioniert sind und die Nase voll haben von allen an der Macht befindlichen Parteien, aber es ist nicht sicher, ob diese Wähler zur Wahl gehen oder zu Hause bleiben werden. Die meisten Überraschungen bei der Wahl wird es wahrscheinlich in den überwiegend sunnitischen und christlichen Gebieten geben.

Saad Hariri wird (auf saudisches Drängen hin) nicht kandidieren, und er hat die Mitglieder seiner Zukunftsbewegung angewiesen, seinem Beispiel zu folgen. Hariri ist (von Saudi-Arabien) bis auf weiteres von der Kandidatur ausgeschlossen, während sein Bruder Bahaa versucht, seine Nachfolge anzutreten (von Monaco aus, wohlgemerkt), jedoch ohne saudische Unterstützung. In den überwiegend christlichen Gebieten, in denen der Wettbewerb am schärfsten zu sein scheint, könnten zivilgesellschaftliche Gruppen etwa 10 Sitze erringen.

Somit ist die sunnitische politische Szene die geheimnisvollste, und es ist unklar, in welche Richtung die Stimmung gehen wird, zumal Saad Hariri in Dubai bleibt, ohne bei dieser Wahl eine Rolle zu spielen. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002) und The Battle for Saudi Arabia (2004). Er twittert als @asadabukhalil

