The Atlantic ist ein beschissenes Propagandablatt, das von elitären Wichsern betrieben wird Von Caitlin Johnstone

Von Caitlin Johnstone



13. November 2022

Die Zeitschrift The Atlantic, die der Milliardärin Laurene Powell Jobs gehört und von dem neokonservativen Kriegspropagandisten Jeffrey Goldberg geleitet wird, hat zwei Artikel veröffentlicht, die selbst für ihre Verhältnisse erschreckend sind.

In “Fear of Nuclear War Has Warped the West’s Ukraine Strategy” (Angst vor einem Atomkrieg hat die Ukraine-Strategie des Westens verzerrt) argumentiert die virulente Russenhasserin Anne Applebaum, dass die USA und ihre Verbündeten im vollen Vertrauen darauf, dass Putin nicht mit Atomwaffen antworten wird, gegen Russland eskalieren sollten.

“Das Einzige, was wir wissen, ist Folgendes: Solange Putin glaubt, dass der Einsatz von Atomwaffen den Krieg nicht gewinnen wird – solange er glaubt, dass dies eine beispiellose internationale und westliche Reaktion nach sich ziehen würde, vielleicht einschließlich der Zerstörung seiner Marine, seines Kommunikationssystems und seines Wirtschaftsmodells -, wird er sie nicht einsetzen”, schreibt Applebaum.

In ihrem Essay räumt Applebaum aber auch ein, dass sie die Dinge, die sie zu wissen vorgibt, nicht wirklich weiß.

“Wir wissen nicht, ob unsere Weigerung, hochentwickelte Panzer an die Ukraine zu liefern, einen Atomkrieg verhindert”, schreibt sie. “Wir wissen nicht, ob das Ausleihen einer F-16 zu einem Armageddon führen würde. Wir wissen nicht, ob die Zurückhaltung der Munition mit der größten Reichweite Putin davon abhält, eine taktische Atomwaffe oder irgendeine andere Art von Waffe abzuwerfen”.

“Ich kann das natürlich nicht beweisen, weil das niemand kann”, sagt Applebaum, nachdem er selbstbewusst behauptet hat, dass mehr westliche Aggression den Einmarsch Russlands in die Ukraine tatsächlich verhindert hätte.

Das sind die Dinge, bei denen es wichtig ist, ein Höchstmaß an Gewissheit zu haben, bevor man drastische Maßnahmen ergreift, die buchstäblich die Welt zerstören können. Es ist schon verrückt, dass westliche Experten bei der öffentlichen Empfehlung von Finanzinvestitionen strenger geprüft und zur Rechenschaft gezogen werden als bei der Empfehlung von Maßnahmen, die alles irdische Leben beenden könnten.

In diesem Zusammenhang ist es wahrscheinlich erwähnenswert, dass Applebaums Ehemann, das Mitglied des Europäischen Parlaments Radoslaw Sikorski, kürzlich Schlagzeilen machte, als er den Vereinigten Staaten öffentlich für die Sabotage der Nord Stream-Gaspipelines dankte.

The Atlantic hat außerdem einen Artikel mit dem Titel “The Age of Social Media Is Ending” veröffentlicht, der den Untertitel “It never should have begun” trägt. Der Autor, Ian Bogost, argumentiert, dass die jüngsten Managementfehler bei Twitter und Facebook bedeuten, dass die Zeiten vorbei sind, in denen jeder alte Trottel Zugang zu seinem eigenen persönlichen Broadcasting-Netzwerk hatte, und dass dies eine gute Sache ist.

Bogosts Artikel enthält den wohl am meisten elitären Satz, den ich je gelesen habe:

“Ein globales Rundfunknetz, in dem jeder jedem so oft wie möglich alles sagen kann, und in dem diese Leute glauben, dass sie eine solche Fähigkeit verdienen, oder sogar, dass das Vorenthalten einer Zensur oder Unterdrückung gleichkommt – das ist einfach von Anfang an eine schreckliche Idee.”

Nichts erzürnt das offizielle autorisierte Kommentatorenteam so sehr wie der gemeine Pöbel, der Zugang zu Plattformen und Zuhörern hat. Aus diesem Grund hat das offizielle autorisierte Kommentatorenkollektiv am lautesten nach Internetzensur gerufen und sich über das Aufkommen eines demokratischeren Informationsumfelds beschwert. Diese elitären Wichser haben sich jahrelang darüber aufgeregt, dass dem uneingeweihten Pöbel die Möglichkeit gegeben wurde, nicht nur zu reden, sondern auch zu antworten.

Hamilton Nolan von In These Times hat kürzlich auf Twitter eine Beobachtung gepostet, die das perfekte Gegenstück zu den hochnäsigen Ausführungen von The Atlantic darstellt.

“Das Beste, was Twitter für den Journalismus getan hat, war, allen zu zeigen, dass es Tausende von normalen Menschen gibt, die bessere Autoren sind als die meisten Profis, weshalb die mittelmäßigsten berühmten Experten es immer am schnellsten als Senkgrube abgetan haben”, schreibt Nolan und fügt hinzu: “Das Beste, was Twitter für die Welt im Allgemeinen getan hat, war, jedem zu erlauben, reiche und mächtige Leute direkt anzuschreien, was viele von ihnen in den Wahnsinn getrieben hat, einschließlich des reichsten Mannes der Welt.”

Natürlich sind die imperialen Verantwortlichen von The Atlantic dagegen, dass normale Menschen im öffentlichen Diskurs eine Stimme bekommen. Wenn es Ihr Job ist, das Narrativ zu kontrollieren, ist es umso besser, je größer das Monopol ist, das Sie darüber haben. Übersetzt mit Deepl.com

