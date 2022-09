Auch das deutsche Traditionsunternehmen Trigema kämpft derzeit mit steigenden Energiepreisen. Nach Angaben von Trigema-Chef Wolfgang Grupp haben sich diese in den letzten zwei Jahren verzehnfacht. Schuld daran sei die westliche Sanktionspolitik gegen Russland. Davon würden lediglich die USA profitieren. Die deutsche Wirtschaft sieht sich angesichts stark gestiegener Energiepreise vor noch nie dagewesene Probleme gestellt.

Trigema-Chef Grupp: USA einziger Profiteur des Ukraine-Krieges

Auch das deutsche Traditionsunternehmen Trigema kämpft derzeit mit steigenden Energiepreisen. Nach Angaben von Trigema-Chef Wolfgang Grupp haben sich diese in den letzten zwei Jahren verzehnfacht. Schuld daran sei die westliche Sanktionspolitik gegen Russland. Davon würden lediglich die USA profitieren .

Die deutsche Wirtschaft sieht sich angesichts stark gestiegener Energiepreise vor noch nie dagewesene Probleme gestellt. Auch der Unternehmer Wolfgang Grupp spricht von fatalen finanziellen Auswirkungen, die seine Textilfirma Trigema in Burladingen derzeit belasten. In einem Interview mit Focus online kritisierte der Trigema-Chef die westliche Sanktionspolitik gegen Russland. Die hohen Gaskosten infolge der westlichen Sanktionen seien für sein Unternehmen auf Dauer “nicht mehr tragbar”:

“Ich habe 53 Jahre versucht, meine Probleme eigenständig zu lösen und mich dem Wandel anzupassen. Aber jetzt werden mir von der Politik Steine in den Weg gelegt, die ich nicht wegräumen kann.”

Seiner Firma Trigema bliebe derzeit praktisch keine Chance, sagte der Chef des deutschen Traditionsunternehmens. Selbst in der New-Economy-Krise oder der Corona-Pandemie habe der Unternehmer immer einen Ausweg aus der Krise gefunden. “Aber nun? Wir nutzen Gas und Kraft-Wärme-Kopplung, wir haben also alles getan, um vorwärtszukommen. Aber jetzt werden wir mit exorbitanten Preisen konfrontiert und haben kurzfristig keine Alternative!”

Noch im Jahr 2020 habe er rund 100. 000 Euro monatlich (1,2 Millionen Euro jährlich) für Gas bezahlt, aus dem er mit eigenen Turbinen Strom produziere. Bereits 2021 hätten sich die Abschlagszahlungen laut Grupp auf 2,4 Millionen Euro verdoppelt. Im laufenden Jahr rechnet der Trigema-Chef dagegen mit Gaskosten in Höhe von insgesamt rund 12 Millionen Euro. “Das ist das Zehnfache im Vergleich von vor zwei Jahren!”

Auf die Frage, ob er das noch stemmen könne, entgegnete der Chef des deutschen Traditionsunternehmens resigniert, dass 12 Millionen Euro im Jahr für ihn auf Dauer nicht mehr tragbar seien. “Meine Firma hat 100 Prozent Eigenkapital, ich kann das noch etwas durchhalten. Aber ich habe eine Druckerei, die T-Shirts druckt und kein Geld!” Auch eine Verteuerung seiner Produkte sei nur bedingt möglich, räumte der 80-jährige Firmeninhaber ein:

“Ein Polo-Hemd kostet bei uns 59 Euro. Dafür bekommen Sie von uns eine super Qualität, das Shirt hält viele Jahre. Aber weiter nach oben kann ich preislich nicht, da sind Marken wie Lacoste etc. positioniert, die mehr verlangen können.”

Trigema stelle Produkte her, “die man sich leistet, obwohl man sie nicht zwingend braucht”. Sollte es in Deutschland nun zu einer Rezession kommen, steht auch sein Unternehmen vor dem Aus. “Wer friert und eine billige Weste benötigt, kauft diese beim Discounter”, erklärte Grupp. “Wenn Sie Hunger leiden, gehen Sie auch nicht in ein Drei-Sterne-Restaurant, sondern kaufen sich etwas Günstiges zu essen.” Die Menschen könnten sich nur dann etwas leisten, “wenn die Wirtschaft brummt”, mahnte der Trigema-Chef. Deshalb sei sein Unternehmen auch auf eine funktionierende Gesamtwirtschaft angewiesen.