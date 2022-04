https://consortiumnews.com/2022/04/06/jerks/



Michael Brenner erklärt, warum er sich in Zukunft nicht mehr zu den Themen Ukraine und Beziehungen der USA zu Russland, China oder den Salomonen äußern wird.

Trottel



Von Michael Brenner



6. April 2022

Ich werde mich nicht mehr zum Thema Ukraine äußern, auch nicht zu unseren Beziehungen zu Russland, China oder den Salomonen.

Es gibt eine Reihe von Gründen für diese Enthaltung.

Erstens habe ich so ziemlich alles gesagt, was ich zu den Makrofragen zu sagen habe, und ich sehe weder einen Grund für eine Wiederholung noch für eine Untersuchung der tagesaktuellen Ereignisse, was andere sehr gut tun. (Mond von Alabama; Alexander Mercouris auf YouTube).

Zweitens ist es offenkundig, dass unsere Gesellschaft nicht in der Lage ist, einen ehrlichen, logischen, vernünftig informierten Diskurs über wichtige Fragen zu führen. Stattdessen erleben wir Fantasie, Erfindungen, Übertreibungen und Wutausbrüche. Auf einer persönlicheren Ebene wird dieser Eindruck durch Nachrichten von Personen, die ich kenne und respektiere, verstärkt, die mir sagen, ich stünde im Sold des russischen Präsidenten Wladimir Putin, sei “verrückt”, “viel zu schlau”, “ein Furtwängler-Fan” (Netrebko=Furtwängler=Hitler), ein “heimlicher Bolschewik”, ein Verschwörungstheoretiker, “habe noch nie eine Lohnabrechnung gesehen” (? fragen Sie mich nicht) und/oder “habe eine Grenze überschritten” – rot, gelb, grün oder irgendeine andere verdammte Farbe.

Drittens ist es offensichtlich, dass unsere nationalen Führer, ob gewählt oder ernannt, gleichermaßen unfähig sind, nüchtern zu denken, intellektuell ehrlich zu sein (mit sich selbst und mit uns), elementare Logik zu verstehen und sogar Tatsachen anzuerkennen. Folglich entzieht sich das daraus resultierende Verhalten einer rationalen Analyse. Die Krönung dieses Schlamassels war die abwegige Rede von US-Präsident Joe Biden zu Warschau und der anschließende verpfuschte Versuch, das Chaos zu beseitigen.

Ehrlich gesagt, muss ein Präsident der Vereinigten Staaten ziemlich dumm sein, wenn er davon spricht, den Führer einer starken, willensstarken feindlichen Regierung zu eliminieren. Präsident John F. Kennedy ging in diesen dunklen Tunnel und bezahlte mit seinem Leben – und Castro besaß keine 3.800 Atomsprengköpfe (er musste sie sich später vom sowjetischen Ministerpräsidenten Nikita Chruschtschow ausleihen). Der Regimewechsel in Moskau ist natürlich seit dem ersten Tag das Ziel der Regierung; der feuchte Traum von Jugendlichen, die sich vorstellen, den gordischen Knoten mit einem magischen Schlag zu durchschlagen? Aber nur ein rücksichtsloser und unbedarfter Führer verkündet seine Absicht, während er den feindlichen Nachbarn seines Ziels besucht. So blieb es unserem NATO-Botschafter, dem damaligen US-Außenminister Antony Blinken, dem damaligen Pressesprecher des US-Außenministeriums, überlassen, die Sache “zurückzunehmen”.

[Zum Thema: Biden bestätigt, warum die USA diesen Krieg brauchten]

Die gewohnheitsmäßige Verwendung dieses schwachsinnigen Begriffs ist selbst ein Indikator für unsere Überheblichkeit und Arroganz. Er ist weder eine Entschuldigung noch ein Eingeständnis eines Fehlers. Was es wirklich bedeutet, ist: “Seht her. Mir ist ein Fehler unterlaufen, als ich gesagt habe, was ich wirklich denke – vielleicht ein Jetlag; aber jetzt verursacht mir das Sodbrennen. Also lasst uns das Ganze etwas lockerer angehen und einfach aus dem Gedächtnis löschen.

Zurückspulen

Doch solche Dinge kann man nicht einfach auslöschen. Nicht nur die eingeschüchterten Pressevertreter haben es gehört – wie der Mann, dem Sie den schwarzen Punkt übergeben haben. Um der Beleidigung noch eins draufzusetzen, erklärte Biden uns (und dem “Mörder/Kriegsverbrecher” Putin) am nächsten Tag, dass er nicht wirklich “zurückgegangen” sei, sondern eher eine Art “Spaziergang” gemacht habe.

Im Laufe seines Spaziergangs machte er eine Reihe von Boxenstopps, um Anschuldigungen auszusprechen, dass die Putin-Bande in der Ukraine dieselben Russen seien, die 1976 die Ungarn, 1968 die Tschechen und in den 1980er Jahren die Afghanen unterdrückt hätten. Das liege in ihrer DNA, womit sie u. a. James Clapper und Wendy Sherman sekundierten.

Würde man diese tadellose Logik auf uns anwenden, müsste er natürlich seine Regierung mit den Amerikanern in Verbindung bringen, die 10 Millionen indigene Völker ethnisch gesäubert, Mexiko erobert und die Hälfte seines Territoriums gestohlen, den Tod von 400.00 Filipinos verursacht haben, die sich gegen das imperiale Joch der Yankees auflehnten, Hamburg/Dresden/Tokio bombardiert, Hiroshima und Hiroshima atomar zerstört haben, Hiroshima und Nagasaki mit Atombomben bombardiert, Tod und Zerstörung in Vietnam angerichtet, “Todesschwadronen” in ganz Mittelamerika finanziert und versorgt, illegal in den Irak einmarschiert mit den schwerwiegenden Folgen, die wir immer noch ertragen müssen, war ein aktiver Komplize bei der Massentötung von Houthis, hat Gräueltaten in Abu Ghraib, Camp Bucca, Guantanamo und “Black Sites” begangen. ”

Und erst vor ein paar Monaten hat Biden persönlich 8 Milliarden Dollar gestohlen, die den hungernden Afghanen gehören, deren Land wir mit der fadenscheinigen Begründung besetzt haben, dass wir sie in das Schlaraffenland begleiten.

[Zum Thema: Bidens Bestrafung des verzweifelten Afghanistan]

Dies ist eine Bilanz, die zur Vorsicht mahnen sollte, bevor man mit Forderungen nach einem Kriegsverbrecherprozess um sich wirft. Andererseits muss man sich nicht entschuldigen, wenn man vom Himmel als Retter der Menschheit gesalbt wurde – und man muss es auch nicht zurücknehmen.

Auf jeden Fall wurde Biden nach seinem Spaziergang gefragt, ob er die Affäre “Putin loswerden” abgeschlossen habe. Wovon reden Sie? war seine Antwort. Es gibt nichts, was man zurücknehmen oder in irgendeiner Weise korrigieren könnte. Ich stehe zu dem, was ich in Warschau gesagt habe: “Diesen lästigen Popanz wird mir keiner abnehmen!”

Um diese Art von Varieté richtig wiederzugeben, müssen wir auf umgangssprachliches Straßenvokabular zurückgreifen. Um ehrlich zu sein, entdeckte Biden einfach seinen inneren “Trottel”.

Das ist ein einzigartiger, emotionaler Begriff mit unübertroffenen Konnotationen und Bildern. Seine Synonyme sind nicht “dumm”, “Ignorant”, “Schwachkopf”, “Dummkopf”, “Trottel”, “taubstumm”. Man kann eines oder alles davon sein und auch ein Idiot – ODER nicht unbedingt ein Idiot. Darüber hinaus kann man intelligent, informiert und wortgewandt sein und entweder kein Idiot oder ein Idiot sein. Beispiele: Der allgegenwärtige Michael McFaul, Obamas Mann in Moskau, ist der Inbegriff dieses Typs – ein Modell, an dem man alle anderen messen kann. US-Senator Ed Cruz, der jetzt für das Amt des amerikanischen Hofnarren vorspricht, ist ein alternatives Modell für diejenigen, die es vorziehen, ihre Idioten mit Harvard-Ausbildung zu genießen.

Im Gegensatz dazu ist Victoria Nuland eine rücksichtslose, böswillige, dogmatische, schamlos unhöfliche Ideologin und Provokateurin. Aber sie ist keine Idiotin. Betrachten wir andererseits Tony Blinken. Er hat großes Potenzial und hat in den letzten Monaten bemerkenswerte Schritte in diese Richtung unternommen, aber vielleicht braucht er noch etwas mehr Reife, um sich voll zu bewähren. Oder treffen Sie eine Auswahl aus der Parade der Koryphäen, Möchtegerne und ehemaligen “Experten” – insbesondere der Militär- und Geheimdienstexperten, deren erstaunliche Realitätsferne ein Licht auf unser jahrelanges Versagen bei der Anwendung von Zwangsmaßnahmen wirft -, die die Sendekanäle überschwemmen.

(Die Spezies Trottel ist nicht auf die USA beschränkt. Die Ausbreitung ihres sympathischen Lebensraums im Ausland hat dazu geführt, dass erstklassige Exemplare an einer Reihe von Orten auftauchen: z. B. der britische Premierminister Boris Johnson zusammen mit seinen Kumpanen Außenministerin Liz Truss und Verteidigungsminister Ben Wallace).

Der britische Premierminister Boris Johnson beim Besuch eines Krankenhauses am 6. April. (Simon Dawson / No 10 Downing Street)

Idioten neigen zu sprunghaftem Verhalten, unzusammenhängendem Denken, hoher Toleranz gegenüber Ungereimtheiten, der Unfähigkeit, ein Projekt durchzuhalten, und sind fehleranfällig. Sie gedeihen in nihilistischen und narzisstischen Gesellschaften wie der unseren, in der es keine Peinlichkeiten gibt. Der Idiot hat eine natürliche Vorliebe für einen fließenden Entscheidungsprozess und eine unklare Politik. Denn das erspart ihm die Notwendigkeit, seine eigenen Gedanken zu disziplinieren, Entscheidungen systematisch abzuwägen und sich auf eine bestimmte Handlungsweise festzulegen.

Diese Umstände kommen natürlich auch jenen Teilnehmern zugute, die ihre Meinung kennen, ein festes Ziel verfolgen und bereit sind, dieses außerhalb der formalen Beratungen zu vertreten. In einer Regierung, in der die beiden Typen überwiegen, wie in der von Biden, gibt es also keinen internen Druck auf einen ohnehin schwachen Präsidenten, die Dinge in den Griff zu bekommen und in Ordnung zu bringen.

Beispiel: Einen Tag nachdem Biden ein herzliches Telefongespräch mit Chinas Präsident Xi Jinping begonnen hat, in dem er den Wunsch äußert, einen ernsthaften Konflikt zu vermeiden, und bekräftigt, dass sich die USA weiterhin dem Grundsatz “Ein China” verpflichtet fühlen, treffen sich Beamte des Außenministeriums mit ihren taiwanesischen Amtskollegen in Wien, um neue Waffenverkäufe und die Förderung der Mitgliedschaft Taiwans in spezialisierten UN-Organisationen auszuarbeiten.

Der chinesische Außenminister Wang Yi im März 2019. (Kremlin.ru)

Dadurch wurde das restliche Vertrauen zwischen Peking und Washington erschüttert. Doch hochrangige Beamte konnten das Offensichtliche nicht erkennen. Wenige Monate später forderten Blinken und Nuland Außenminister Wang Yi auf, A) die LNG-Importe zu drosseln, damit mehr für Deutschland zur Verfügung steht, das gerade NORDSTROM II stillgelegt hatte, und B) sich der Sanktionskampagne gegen den engen Verbündeten und Partner Russland anzuschließen, weil die USA sonst wütend werden würden.

Und das nach einem Jahr der Anschuldigungen, Sanktionen und Drohungen – einschließlich Maßnahmen, die die Unabhängigkeit Taiwans fördern. Yi nahm vorhersehbar kein Blatt vor den Mund, als er die amerikanischen Vorschläge rundweg ablehnte, und nutzte die Gelegenheit, um beide mit strengen Lektionen über die amerikanischen Missetaten zu belehren. Generell ist festzustellen, dass die Schablone für die Definition eines Idioten eine Missachtung vergangener Ereignisse und des Tenors vergangener Beziehungen beinhaltet – er erlebt das Leben als eine Reihe einzelner Episoden, die nicht durch die “Geschichte” belastet sind.

Dieses absurde Verhalten kann als eine Manifestation der “Ich brauche, ich will: Die Welt ist da, um mir entgegenzukommen”-Haltung verstanden werden, die unsere narzisstische Kultur durchdringt, und zwar auf der höchsten Ebene der amerikanischen Regierung. Unreif, aber fruchtbar in ihrer Produktion und Ermutigung von Idioten.

Die Eskapaden der Trottel wären unterhaltsam zu beobachten, jedenfalls für diejenigen mit einem boshaften Sinn für Humor, wenn die Umstände nicht so lebensgefährlich wären. Der Versuch, die kaleidoskopischen Zustände, die sie hervorbringen, zu analysieren, ist also zutiefst frustrierend und entmutigend. Ich gebe auf. Das wird keinen Unterschied machen, so oder so. Es würde einen entspannten Besuch in Montevideo ermöglichen, um der russischen Sopranistin Anna Netrebko beim Singen von Un bel dì, vedremo (Eines Tages werden wir es sehen.) zuzuhören.

[Zum Thema: Krieg, Konflikt und Feinde der Wahrheit]

Nach der Verbreitung der obigen Ausführungen könnte sich die Frage nach weiteren Kommentaren erübrigen, denn das Publikum schmilzt dahin wie die sachliche Berichterstattung in den fieberhaften Redaktionen von CNN und der New York Times. Übersetzt mit Deepl.com

Michael Brenner ist Professor für internationale Angelegenheiten an der Universität von Pittsburgh. mbren@pitt.edu

--

