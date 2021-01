Trump impeachment 2.0: Here’s what US Arabs and Muslims are saying about it When Congresswoman Rashida Tlaib famously called for impeaching US President Donald Trump in an expletive-laden quip shortly after being sworn into Congress, no one expected that it would happen twice.

Bild: Democrats and some Republicans blame Trump for violence in Washington last week (MEE/Ali Harb)

US-Repräsentantenhaus stimmt mit 232 zu 197 Stimmen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wegen seiner Rolle bei der Anstiftung zum Aufruhr im US-Kapitol, nachdem der Präsident seine Wahlniederlage zurückgewiesen hatte

Trump Amtsenthebung 2.0: Das sagen US-Araber und Muslime dazu



Von Umar A Farooq und Ali Harb



13. Januar 2021

Als die Kongressabgeordnete Rashida Tlaib kurz nach ihrer Vereidigung in den Kongress in einem beleidigenden Spruch die Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump forderte, erwartete niemand, dass dies zweimal passieren würde.

Doch am Mittwoch, 13 Monate nach Trumps erstem Amtsenthebungsverfahren, stimmte das US-Repräsentantenhaus – einschließlich Tlaib – dafür, ihn zum zweiten Mal wegen seiner Rolle bei der Anstiftung zu den Unruhen vor dem Kapitol in der vergangenen Woche anzuklagen, bei denen fünf Menschen starben, darunter ein Polizist.

Das Amtsenthebungsverfahren wurde in einer 232 zu 197 Abstimmung größtenteils entlang der Parteigrenzen beschlossen, wobei 10 Republikaner dafür stimmten. Aber ähnlich wie beim ersten Mal wird nicht erwartet, dass die Abstimmung aufgrund des von den Republikanern geführten Senats zu Trumps vorzeitiger Amtsenthebung führt.

Der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, schloss aus, eine Dringlichkeitssitzung für ein Amtsenthebungsverfahren vor dem 19. Januar, einen Tag vor der Amtseinführung des designierten Präsidenten Joe Biden, einzuberufen.

Die Demokraten, die noch in diesem Monat die Kontrolle über den Senat erlangen werden, wenn Raphael Warnock und Jon Ossoff aus Georgia vereidigt werden, können mit einem Senatsverfahren fortfahren, nachdem Trump sein Amt verlassen hat. Eine Verurteilung durch den Senat würde Trump von der erneuten Kandidatur zum Präsidenten ausschließen.

Vom Boden des Repräsentantenhauses aus verkündete Tlaib am Mittwoch eine kompromisslose Botschaft, dass Trump aus dem Amt entfernt werden muss.

“Diejenigen, die einen Angriff auf das Haus des Volkes angestiftet haben, dürfen nicht über Heilung und Einheit sprechen. Sie haben dieses Land auseinandergerissen. Sie haben das Feuer geschürt und dann das Benzin an Donald Trump weitergereicht”, sagte sie.

MEE sprach mit prominenten arabischen und muslimischen Amerikanern und sammelte ihre Gedanken über die Ereignisse der letzten Woche und den Vorstoß, Trump zu stürzen. Hier ist, was sie sagten:

Maya Berry, Verfechterin des bürgerlichen Engagements: “Es muss Konsequenzen geben

Maya Berry, Geschäftsführerin des Arab American Institute (AAI), sagte, die Unruhen im Kapitol seien ein schockierendes, aber nicht überraschendes Ergebnis des Versagens, Trump für seine vergangenen Übergriffe zur Verantwortung zu ziehen.

“Ich bin sowohl absolut verängstigt als auch jeden Tag aufs Neue in unserer Demokratiearbeit bestärkt”, sagte Berry über die Bemühungen des AAI, die politische Beteiligung auf lokaler und nationaler Ebene zu erhöhen.

Wir wussten, dass dies kommen würde. Wir können nicht überrascht sein. Wir können schockiert sein’

– Maya Berry

Berry sagte, dass das, was während Trumps erstem Präsidentschaftswahlkampf vermutet wurde, klar geworden ist: Seine Anhänger werden von rassistischen Ressentiments und den demografischen Verschiebungen angetrieben, die dazu führen, dass Weiße in Zukunft nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung stellen werden.

“Ich denke, das war ein grundlegendes Thema für das, was einen Teil dieses Hasses und der Feindseligkeit und – jetzt sehen wir – offene Gewalt motiviert hat.”

Berry betonte, dass selbst mit nur noch wenigen Tagen in Trumps Amtszeit das Amtsenthebungsverfahren sowie die Überprüfung der Kongressmitglieder, die “diese Gewalt gefördert haben”, wichtig seien.

“Es muss Konsequenzen geben. Der Grund, warum wir bis zum 6. Januar gekommen sind, ist, dass sich diese Dinge ohne Konsequenzen aufgebaut haben. Er wurde angeklagt und nicht aus dem Amt entfernt. Adam Schiff stand bei diesem Prozess und sagte uns: ‘Er wird es wieder tun’. Er hat es wieder getan. Wir wussten, dass das kommen würde. Wir können nicht überrascht sein. Wir können schockiert sein.”

Sami Scheetz, ehemaliger Wahlkampfhelfer von Biden: Präsidenten stehen ‘nicht über dem Gesetz’

Sami Scheetz, ehemaliger stellvertretender Direktor für Koalitionen der Biden-Kampagne in Iowa, sagte, der “rechtsextreme Aufstand” im US-Kapitol in der vergangenen Woche sei “der Tiefpunkt, den wir [in] der amerikanischen Demokratie seit über 150 Jahren gesehen haben”.

Scheetz, der syrischer Amerikaner ist und zuvor während der Vorwahlen für die Kampagne von Bernie Sanders gearbeitet hatte, fügte hinzu, dass die Unruhen, die darauf abzielten, die Bestätigung von Bidens Sieg bei den Präsidentschaftswahlen durch den Kongress zu verhindern, die demokratischen Institutionen Amerikas an einen “Bruchpunkt” gebracht hätten.

Trotz des trostlosen Zustands in Washington sagte Scheetz, er sei “vorsichtig optimistisch”, dass die Republikaner zu begreifen beginnen, “was ihre giftige, antidemokratische Rhetorik angerichtet hat”, um die USA zu schwächen, und fügte hinzu, dass mit der Kontrolle über beide Kammern des Kongresses, die Demokraten und Biden ein Mandat haben, ein neues Kapitel in der amerikanischen Geschichte zu führen.

“Den Präsidenten für sein verräterisches Verhalten anzuklagen, ist der einzige Weg, wie wir sicherstellen können, dass unsere Präsidenten nicht über dem Gesetz stehen und dass sie für ihre Handlungen verantwortlich sind. Unsere Mitglieder des Kongresses schwören einen Eid auf die Republik und unsere Verfassung – nicht auf den Präsidenten oder die Führer ihrer jeweiligen Parteien.”

Ibraham Qatabi, Community-Organisator: Beschädigung des “demokratischen Systems

Ibraham Qatabi, ein jemenitisch-amerikanischer politischer Analyst und Menschenrechtsverteidiger und -organisator, sagte, dass Trump und die republikanische Partei die Schuld an den Unruhen der letzten Woche tragen. Qatabi sagte, dass dies ein Ergebnis von Trumps gefährlicher Rhetorik und Handlungen der letzten vier Jahre sei.

Qatabi hat in einer Vielzahl von Positionen gearbeitet, einschließlich der Koordinierung der Beratung von Häftlingen im Gefängnis von Guantanamo Bay, um als Berater von Tawakkol Karman, einem jemenitischen Nobelpreisträger, zu dienen.

“Was die Republikaner im Moment machen, schadet dem gesamten demokratischen System völlig. Sie haben Trump bereits bis zu diesem Moment führen lassen”, sagte er gegenüber MEE.

“Und ihn jetzt vom Haken zu lassen, richtet den größten Schaden für die amerikanische Demokratie an.

“Nicht nur das, sondern sie senden damit auch ein Signal an die ganze Welt. Wenn man einen mächtigen Mann hat, mit Waffen und Unterstützern, kann man im Grunde jede Demokratie überfahren.”

Er fügte hinzu, dass Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit in der Folge des Aufruhrs im Kapitolgebäude notwendig seien und sagte, es dürfe nicht “zwei Spuren des Justizsystems geben, eine für die Minderheiten und eine für das weiße Privileg”.

Maysoon Zayid, Komiker und Schriftsteller: “Man kann einen Aufstand nicht loslassen”.

Der palästinensisch-amerikanische Komiker und Schriftsteller Maysoon Zayid beschuldigte Trump, einen gewalttätigen Aufstand orchestriert zu haben, bei dem Menschen getötet wurden – kein Verbrechen, über das man hinwegsehen kann.

“Wenn die Gewalt, die auf das Kapitol gebracht wurde, nicht verurteilt wird, wenn er nicht wieder kandidiert, wird jemand anderes als er wieder kandidieren, und sie werden diese Art von Aufruhr vom ersten Tag an anstiften, nicht bis zur letzten Woche warten… Man kann nicht von einem Aufstand ablassen”, sagte Zayid gegenüber MEE.

Sie fügte hinzu, dass die Gewalt schlimmer hätte sein können, wenn die Randalierer auf einen prominenten demokratischen Gesetzgeber im Gebäude gestoßen wären.

Zayid sagte, dass Islamophobie und Rassismus zwar schon vor Trump existierten, aber seine Präsidentschaft sei “beleidigend” für Menschen mit Hautfarbe im ganzen Land gewesen.

“Ich bin ein palästinensisch-muslimisches Mädchen, das in Jersey nach 9/11 aufgewachsen ist, also habe ich mein ganzes Leben lang mit weißen Supremacisten zu tun gehabt. Es war einfach wirklich ernüchternd zu sehen, wie die gesamte GOP hinter dem neuen Großmeister des Klans, Donald Trump, steht.”

Der palästinensisch-amerikanische Komiker rief dazu auf, sich von Trump zu lösen, nachdem er für seine Politik und seine Hetze zur Rechenschaft gezogen wurde.

“Es gibt so viel zu tun. Wir haben eine Chance, die Gesundheitsversorgung zu reparieren. Wir müssen uns um die Einführung des Covid-Impfstoffs kümmern, denn ich sitze seit März in meinem Haus fest. Ich würde gerne rausgehen. Wir müssen alles in Ordnung bringen, was Trump kaputt gemacht hat. Das ist eine Menge Arbeit. Und der einzige Weg, wie wir das tun können, ist, wenn er auf den Müllhaufen der Geschichte verbannt wird. Und wie Voldemort hören wir auf, seinen Namen auszusprechen”, sagte sie in Anspielung auf den Harry-Potter-Bösewicht.

Vetnah Monessar, Anwältin für Bürgerrechte: Amtsenthebungsverfahren “nicht die ganze Geschichte

Vetnah Monessar, Geschäftsführerin der MASA-Stiftung, einer Non-Profit-Organisation, die sich auf politische Lobbyarbeit für muslimische und arabische Gemeinschaften konzentriert, sagte, dass das Amtsenthebungsverfahren die Republikaner zwar dazu zwingen wird, eine endgültige und offizielle Haltung zu Trumps Präsidentschaft einzunehmen, aber es erzählt nicht die ganze Geschichte.

“Die wahre Geschichte ist, dass 75 Millionen Amerikaner entweder in einem imaginären Universum leben oder sich einfach um niemanden außer sich selbst kümmern”, sagte sie.

“Trump gewinnt den goldenen Stern dafür, dass er der erste Präsident ist, der zweimal angeklagt wurde, aber das ist nicht genug.

“Wir müssen ernsthaftere Konsequenzen für Personen des öffentlichen Lebens einführen, die Lügen verbreiten, besonders wenn diese Lügen fast das Leben von Kongressmitgliedern gefährden. Wir können es uns nicht leisten, den Trump-Kult noch länger zu tolerieren, ohne den Untergang zu riskieren.”

George Bisharat, Rechtsprofessor: “Besser spät als nie

George Bisharat, ein palästinensisch-amerikanischer Professor am UC Hastings College of the Law in San Francisco, sagte, dass Trump wegen einer Litanei von Verbrechen während seiner vierjährigen Amtszeit mehrfach hätte angeklagt werden müssen, aber es sei “besser spät als nie”.

Bisharat sagte, dass das Amtsenthebungsverfahren eine wirkliche Rechenschaftspflicht und Konsequenzen für Trump schaffen könnte, einschließlich des Verbots für ihn, ein zukünftiges Bundesamt zu bekleiden”, und dass das Verfahren gegen ihn auch nach Bidens Amtseinführung fortgesetzt werden sollte – selbst wenn dies bedeutet, dass die Fähigkeit seiner Regierung, Politiken und Programme umzusetzen, eingeschränkt wird.

“Wenn es unter diesen Umständen keine Rechenschaftspflicht gibt, dann sagen wir im Grunde, dass der Präsident über dem Gesetz steht und für nichts Konsequenzen tragen muss”, sagte er.

“Und deshalb denke ich, dass wir eine Grenze ziehen und eine Rechenschaftspflicht für den Präsidenten einführen müssen, um der Zukunft unserer Präsidentschaft willen, wissen Sie.”

Abdullah Hammoud, Abgeordneter aus Michigan: Trump und seine Verbündeten sind für die Gewalt verantwortlich

Abdullah Hammoud, Abgeordneter aus Michigan: Trump und seine Verbündeten sind für die Gewalt verantwortlich

Abdullah Hammoud, ein Abgeordneter des Staates Michigan, sagte, dass ein Amtsenthebungsverfahren notwendig ist, um sicherzustellen, dass das Gesetz für alle gilt.

“Es gibt eine Person, die glaubt, dass sie über dem Gesetz steht. Ich denke, es ist wichtig, eine einheitliche Botschaft auf der ganzen Linie zu senden, dass niemand über dem Gesetz steht, nicht einmal der Präsident der Vereinigten Staaten,” sagte Hammoud.

Die Unruhen im Kapitol schienen darauf abzuzielen, die Beurkundung von Bidens Wahlsieg zu stoppen. Hammoud machte Trump für die Gewalt verantwortlich, zusammen mit Gesetzgebern, die Verschwörungstheorien über Wahlbetrug und Infragestellung der Integrität der Abstimmung gefördert.

“Die gewählten Amtsträger, die Briefe unterschreiben, die den Wahlvorgang in Frage stellen, sie sind alle verantwortlich”, sagte Hammoud gegenüber MEE. “Ich mache sie alle verantwortlich für die fünf Leben, die verloren wurden.”

Lansing, die Hauptstadt des Bundesstaates Michigan, in der Hammoud seinen Dienst verrichtet, wurde Anfang des Jahres Zeuge ähnlicher – wenn auch weniger gewalttätiger – Ereignisse, als bewaffnete rechte Demonstranten im Inneren des State Capitols gegen die Bemühungen zur Abriegelung des Coronavirus protestierten.

“Was vor Monaten in Michigan geschah, war die Blaupause für das, was letzte Woche in DC geschah”, sagte Hammoud. Der US-Präsident schien damals die bewaffneten Proteste in Michigan zu unterstützen, als er tweetete: “LIBERATE MICHIGAN!”

Der Abgeordnete aus Michigan forderte die Demokraten auf, eine kühne Agenda von Strukturreformen zu verfolgen, um den Aufstieg zukünftiger Trumps zu verhindern, einschließlich der Abschaffung des Wahlmännerkollegiums und des Übergangs zu einem auf der Volksabstimmung basierenden System.

“Wenn wir uns vorwärts bewegen, müssen wir einen Blick darauf werfen, was uns überhaupt hierher gebracht hat… Wir haben noch nie dagewesene Probleme und noch nie dagewesene Krisen, und es wird noch nie dagewesene Lösungen und Führung brauchen, jetzt mehr denn je.”

Rashid Khalidi, Professor für arabische Studien: “eine von Natur aus instabile, unhaltbare Situation

Rashid Khalidi, der Edward-Said-Professor für moderne arabische Studien an der Columbia University und Herausgeber des Journal of Palestine Studies, sagte, seine erste Reaktion auf die Gewalt vor dem US-Kapitolgebäude sei “Schock” gewesen.

Aber das Chaos sei “die logische Schlussfolgerung dessen, worauf diese Regierung und dieser Präsident hingearbeitet haben”, fügte Khalidi hinzu.

Die fundamentale Opposition gegen die demokratische Herrschaft der Mehrheit, um die es hier ging, ist immer noch da

– Rashid Khalidi

Die Ereignisse vom vergangenen Mittwoch zeigten auch eine klare Spaltung zwischen dem republikanischen Establishment und Trumps Basis.

“Die meisten Wähler der Partei, denke ich, folgen Trump. Der größte Teil des Geldes und des Establishments unterscheidet sich von ihm, ob sie es zu sagen wagen oder nicht”, sagte Khalidi gegenüber MEE.

“Das ist das Problem. Sie haben so viel Angst vor [Trumps] Anhängern, ich glaube, sie haben in einigen Fällen sogar physische Angst vor ihren Anhängern.”

Der Professor sagte, selbst wenn Trump nach seinem Amtsenthebungsverfahren vom Senat verurteilt wird, reicht das nicht aus, um die Wut und Feindseligkeit gegenüber der amerikanischen Demokratie, die in den letzten vier Jahren kultiviert wurde, zu unterdrücken. “Es ist eine inhärent instabile, unhaltbare Situation.”

“Ich denke, seine Marke ist dauerhaft beschädigt. Ich denke, sein politisches Gewicht innerhalb der republikanischen Partei ist geschwächt. Ich denke, dass er kein lebensfähiger Führer der Partei ist, aber er wird weiterhin die Unterstützung eines großen Teils der Basis haben”, sagte Khalidi über den nun zweimal angeklagten Präsidenten.

“Die fundamentale Opposition gegen die demokratische Mehrheitsherrschaft, um die es hier ging, ist immer noch da, unabhängig von der An- oder Abwesenheit von Donald J. Trump.”

Adam Abusalah, politischer Aktivist: Trump “muss entfernt werden

Adam Abusalah, ein politischer Aktivist aus Dearborn, Michigan, sagte, ein Amtsenthebungsverfahren würde als Abschreckung gegen die Gesetzlosigkeit zukünftiger Präsidenten dienen und als Erinnerung daran, dass niemand mit der Untergrabung der Demokratie davonkommen kann.

“Jeder Tag, den Trump im Amt ist, ist eine Bedrohung und eine Gefahr für unsere Demokratie und Republik,” Abusalah sagte. “Selbst ein Tag ist zu lang. Seine Handlungen haben dazu geführt, dass Menschen ihre Angehörigen verloren haben. Er hat unsere Nation gespalten, deshalb muss er entfernt werden, und er muss für seine Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden.”

Abusalah sagte, der “Putsch” vom 6. Januar sei ein Akt des inländischen Terrorismus gewesen, der als “einer der dunkelsten Tage in der modernen amerikanischen Geschichte” in die Geschichte eingehen werde.

“Der Mob, den dieser Präsident entfesselt hat, wurde durch Hass angeheizt, durch die Lügen und Handlungen unseres Präsidenten. Es war ein Angriff auf unsere Demokratie und das Haus des Volkes. Diese Aktionen und Angriffe bewiesen die Gefahr, die Lügen und Hass gegen unsere Demokratie darstellen.” Übersetzt mit Deepl.com

