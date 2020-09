Trump’s Middle East ‘peace deals’ are nothing more than an election ploy Election polls show Donald Trump’s presidential campaign sputtering, with the incumbent trailing in almost every swing state he won in the 2016 election. He must devise ways to hold the base that brought him to power.

Trumps ‘Friedensabkommen’ im Nahen Osten sind nichts weiter als ein Wahlkampf

Von Richard Silverstein



30. September 2020

Wahlumfragen zeigen, dass der Präsidentschaftswahlkampf von Donald Trump stottert, wobei der Amtsinhaber in fast jedem Swing State, den er bei der Wahl 2016 gewann, im Rückstand ist.

Er muss Wege finden, um die Basis zu halten, die ihn an die Macht gebracht hat. Aber im Gegensatz zu herkömmlichen US-Präsidentschaftskampagnen ist Trumps Kampagne nicht darauf ausgerichtet, neue Anhänger oder Unabhängige von außerhalb des Kreises, der ihn ins Weiße Haus geführt hat, zu gewinnen.

Die Umwandlung arabischer Staaten von Feinden zu Freunden Israels wird in diesen Kreisen als die Erfüllung biblischer Prophezeiungen angesehen werden

Anstatt die Basis zu erweitern, ist es Trumps Ziel, seinen wahren Gläubigen einen Grund zu geben, sich an den geltenden Urnen zu beteiligen. Auf diese Weise trotzt er fast jedem Präsidentschaftswahlkampf in den Akten – und es ist fraglich, ob das funktionieren kann.

Eines der Ergebnisse dieses Appells an seine Hauptbefürworter ist die jüngste Welle von Normalisierungsabkommen (auch “Friedensabkommen” genannt), die sein Schwiegersohn Jared Kushner mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Israel abgeschlossen hat.

Obwohl Trump und Kushner diese Abkommen als Geschenke an einen “guten Freund” herausposaunen, ist Israel nicht das eigentliche Zielpublikum. Trump’s evangelikale Basis, ein massiver Wahlblock, ist das eigentliche Ziel. Wie Trump zu Fox and Friends sagte, ist die evangelikale Basis von Trump “Es ist eine unglaubliche Sache für Israel, [und] es ist übrigens unglaublich für die Evangelikalen. Die Evangelikalen lieben Israel. Sie lieben Israel”.

Es ist kein Zufall, dass, als Kushner die neue US-Botschaft in Jerusalem enthüllte, der US-Delegation führende Pastoren der evangelikalen Bewegung angehörten, darunter John Hagee und Robert Jeffress. Neben anderen beleidigenden Bemerkungen, die letzterer über verschiedene Religionen gemacht hat, sagte er einmal, dass Juden in die Hölle kämen.

Da mehr als 40 Prozent der Amerikaner sich als evangelikale Christen identifizieren, bietet dies möglicherweise eine reiche Ernte für Trump. Die Wandlung arabischer Staaten von Feinden zu Freunden Israels wird in diesen Kreisen als die Erfüllung biblischer Prophezeiungen angesehen werden.

Trump politische Beauftragte haben vorgeschlagen, dass sich noch mehr arabische Staaten dem “Friedenszug” anschließen werden, darunter Marokko, Sudan und der eigentliche Putsch Saudi-Arabien.

Weder die VAE noch Bahrain würden ohne die ausdrückliche Zustimmung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman irgendein Abkommen mit Israel unterzeichnen. Ist es möglich, dass sich die Saudis innerhalb weniger Tage nach den Wahlen im November mit einer eigenen Unterzeichnungszeremonie an der Parade beteiligen würden? Das wäre Trumps Oktober-Überraschung.

Inkohärente Strategie

Es gibt einen Schlüsselwahlkreis, der bei all diesen Überlegungen ausgelassen wurde: Amerikanische Juden. Jüdische amerikanische Stimmen haben sich jahrzehntelang demokratisch geneigt. Bei der Wahl 2016 entschieden sich nur 25 Prozent der jüdischen amerikanischen Wähler für Trump. Die Mehrheit von ihnen unterstützt die Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu nicht; es ist alles andere als klar, dass sie eine Normalisierung befürworten, zumindest in diesem Zusammenhang.

Laut einer Umfrage des Pew Research Center im vergangenen Jahr sagten 42 Prozent der jüdischen Amerikaner, Trumps Politik bevorzuge die Israelis zu sehr, während 47 Prozent sagten, er schaffe das richtige Gleichgewicht zwischen Israelis und Palästinensern.

Es ist ein radikaler Aufbruch für einen Präsidenten, eine Politik gegenüber Israel zu gestalten, die die Mehrheit der amerikanischen Juden, insbesondere die jungen, bestenfalls gleichgültig lässt. Aber dies sind die seltsamen Zeiten, in denen wir leben.

Es ist auch eine anerkannte Weisheit, dass amerikanische Präsidenten eine kohärente außenpolitische Strategie für den Nahen Osten haben müssen. Diese Politik mag nicht funktionieren, und sie mag auf falschen Annahmen beruhen, aber man kann sie zumindest als Politik bezeichnen. Trumpf ist wieder einmal der erste Präsident, der mit diesem Ansatz bricht.

Er hat keine Außenpolitik. Jede Aktion ist darauf ausgerichtet, sich um die Gunst der einheimischen Wähler zu buhlen. Die Normalisierungsabkommen sprechen die Evangelikalen an, während die Ablehnung internationaler Abkommen (das Pariser Klimaabkommen, der Internationale Strafgerichtshof, der chinesische Handelskrieg) auf eingefleischte republikanische Isolationisten abzielt. Die militärischen Rückzüge aus Syrien und dem Irak sprechen denselben Wahlkreis an.

In ähnlicher Weise glaubte Trump, dass die Kraft seiner Persönlichkeit eine Romanze zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem nordkoreanischen Führer Kim Jong-un verursachen könnte. Doch all dies scheiterte, weil es keine gut durchdachte Politik gab, die den Einzelgipfeln zugrunde lag.

Die Vereinbarungen, die Kushner ausgearbeitet hat, basieren nicht auf gemeinsamen Werten oder Zielen. Die Hauptnutznießer werden israelische Waffenhändler und Cyber-Spionage-Unternehmen sein, die ihre Produkte an diese repressiven Diktaturen verkaufen wollen, die auf solche Mittel der sozialen Kontrolle angewiesen sind. Sie werden auch ein zunehmendes Wettrüsten mit dem Iran anheizen, da die Unterzeichner den Hass und das Misstrauen gegenüber Teheran und seinen regionalen Verbündeten teilen.

Dies ist ein überaus schlankes Schilfrohr zur Unterstützung einer ganzen Außenpolitik.

Israelische Apartheid

Amerikaner, die über die Rolle der USA bei der Schürung massiver Konflikte in der Region besorgt sind, sollten andere, nicht ganz so grausame Elemente in diesem neuen arabisch-israelischen Bündnis untersuchen.

Viele Amerikaner haben Israel lange Zeit als “die einzige Demokratie im Nahen Osten” betrachtet, die Wiege dreier Religionen, in der Christen, Muslime und Juden die Religionsfreiheit genießen. Nichts davon war jemals wirklich wahr, aber es war die allgemein akzeptierte Vorstellung.

In Wirklichkeit ist Israel zu einem Apartheidstaat geworden, der auf der Trennung von und der Diskriminierung von nichtjüdischen Bürgern beruht. Es ist zu einem theokratischen Staat geworden, in dem die Religion die Politik dominiert. Es ist zu einer Ethnokratie geworden, in der Bürger einer Religion die Bürger einer anderen Religion dominieren.

Der Trump-Plan ist nur ein Deckmantel für Israels letzte Landnahme

Lesen Sie mehr ”

Israels Führung unter Netanjahu und seiner rechtsextremen Likud-Partei hat mehr mit der weißen Christo-supremacistischen Ideologie europäischer Staaten wie Polen und Ungarn gemeinsam als mit den westlichen Demokratien, an denen Israel immer versucht hat, sich messen zu lassen.

Das ist einer von vielen Gründen, warum Israel mit seinen neuen arabischen Verbündeten eine gemeinsame Sache gefunden hat. Diese Staaten sind selbst intolerant, korrupt und autoritär – alles Eigenschaften, die sie mit Israel teilen.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat der USA, Joe Biden, scheint diese Lektion nicht gelernt zu haben. Er lebt immer noch in jenen halkyonischen Tagen, als liberale Zionisten und ihre Verbündeten Israel als ein Licht für die Nationen betrachteten. Er scheint zu glauben, dass die Mehrheit der amerikanischen Juden dies auch so sieht. Aber das tun sie nicht – zumindest nicht mehr.

Glänzender Schmuck

Die Wahrheit ist, dass dies die Ansicht der Israel-Lobby ist, und das ist die Quelle für einen Großteil der Finanzierung der Präsidentschaftskampagnen der Demokraten. Dies ist ein weiteres Beispiel für die Macht des Geldes, die Politik zu korrumpieren. Wenn Macht korrumpiert und absolute Macht absolut korrumpiert, dann korrumpiert Geld, und immense Mengen davon (die die Lobby an ihre bevorzugten Kandidaten austeilt) korrumpieren absolut.

Obwohl viele Experten diese Normalisierungsvereinbarungen als Vorbote eines großen Wandels in der Region – und eines großen Sieges für Trump und Netanjahu – begrüßen, sind sie kaum mehr als glänzender Schmuck, mit dem ein kleiner Teil der amerikanischen Wählerschaft verblüfft werden soll. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Silverstein schreibt den Tikun Olam-Blog, der sich der Aufdeckung der Auswüchse des israelischen Staates der nationalen Sicherheit widmet. Seine Arbeit ist in Haaretz, dem Forward, der Seattle Times und der Los Angeles Times erschienen. Er trug zu der Essay-Sammlung über den Libanon-Krieg 2006, A Time to Speak Out (Verso), bei und hat einen weiteren Essay über Israel und Palästina in der Sammlung: Alternate Perspectives on Statehood (Rowman & Littlefield) Foto der RS von: (Erika Schultz/Seattle Times)



