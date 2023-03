Tchaikovsky’s NATO Requiem NATO’s campaign against Tchaikovsky and, by extension, against all Russian and global culture may best be viewed as a chess game where NATO are the white hats and civilisation must play black. NATO’s campaign against Tchaikovsky and, by extension, against all Russian and global culture may best be viewed as a chess game where NATO are the white hats and civilisation must play black.

© Foto: Wikimedia

Tschaikowskys NATO-Requiem

Von Declan Hayes

29. März 2023

Die Kampagne der NATO gegen Tschaikowsky und im weiteren Sinne gegen die gesamte russische und weltweite Kultur lässt sich am besten als ein Schachspiel betrachten, bei dem die NATO die weißen Hüte sind und die Zivilisation schwarz spielen muss.

Der Feldzug der NATO gegen Tschaikowsky und damit gegen die gesamte russische und weltweite Kultur lässt sich am besten als ein Schachspiel betrachten, bei dem die NATO die weißen Hüte sind und die Zivilisation schwarz spielen muss. Das Ziel der NATO in diesem kranken Spiel ist es, Tschaikowsky vom Rest seines Teams abzukoppeln, das kulturelle Zentrum des Brettes zu kontrollieren und, indem sie ihn von ihrem kulturellen Schachbrett entfernt, die russische Kultur zu pulverisieren, die russische Sprache zu einem Patois von geringer oder gar keiner Bedeutung zu degradieren und zu sagen, dass die russische Kultur nichts ist im Vergleich zu den Reichtümern, die Selenskyj und seine cross-dressing Freunde in unsere kulturell vielfältige Welt einbringen.

Obwohl es sich um einen soliden, wenn auch etwas dämonischen Plan handelt, ist er aufgrund von Tschaikowskys Lebenslauf mit einem fatalen Fehler behaftet. Er kann und darf nicht gelingen.

Tschaikowsky ist vor allem für seine Ballettmusik und seine Ouvertüre von 1812 bekannt, in der er die Zerschlagung von Napoleons Grande Armée durch seine russischen Landsleute beschreibt. Auch wenn Ballett, Le Grande Armée und die Tatsache, dass man ein längst verstorbener Russe ist, eine seltsame Verbindung eingehen, so zeigen sie doch zusammengenommen, warum die NATO mit diesem kulturellen Terrorismus auf dem Holzweg ist.

Die Wurzeln des Balletts liegen in Italien, Frankreich und im zaristischen Russland. Hier zum Beispiel tanzt Ludwig X1V, Frankreichs Sonnenkönig, die Rolle des Apollo im Ballett Royal de la Nuit. Da Ludwig X1V. das französische Pendant zu Zar Peter dem Großen war, der das Ballett in Russland einführte, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Ballett seine ursprüngliche Bedeutung dem Mäzenatentum der Zaren und Sonnenkönige verdankt. So wurde die kaiserliche Ballettschule Russlands 1738 gegründet, und das ebenso weltberühmte (Moskauer) Bolschoi-Ballett erblickte 1773 das Licht der Welt, während die Kiewer Ballettschule, die damals noch Nationaloper der (zaristischen) Ukraine hieß, erst 1867 ihren Betrieb aufnahm, etwa 57 Jahre nach der Gründung der (vom Zaren finanzierten) Opern- und Theatergesellschaft von Odessa und mehr als 100 Jahre, nachdem St. Petersburg seinen Anspruch erhoben hatte, das kulturelle Kraftzentrum Osteuropas zu sein.

Die Bedeutung dieser historischen Leckerbissen liegt darin, dass die zaristische Ukraine in letzter Zeit ein Johnny Come in Sachen Ballett war und dass die Umbenennung der russischen Tänzer von Degas in ukrainische Tänzer durch die NATO, weil Degas’ Farbpalette Gelb und Blau enthielt, ebenso grob, unkultiviert und ungehobelt ist wie alles andere, was aus Zelenskys verrottetem Reich kommt. Man mag die Geschichte umschreiben, wie man will, Moskau und St. Petersburg waren die Opernhochburgen Osteuropas, und jeder, der etwas anderes behauptet, ist bestenfalls wahnhaft und schlimmstenfalls verrückt wie ein ukrainischer Hutmacher. Wenn die NATO und ihre Kumpane weiterhin Tschaikowskis Ballett und die großen russischen Truppen, die seine besten Vertreter sind, verbieten wollen, dann ist das ihr Verlust und der aller jungen Mädchen, die davon träumen, Schwanensee oder den Nussknacker zu tanzen. Schande über diese Wilden.

Und dann ist da noch die Ouvertüre 1812, die Tschaikowsky in Auftrag gegeben hatte und die zuerst vor der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale aufgeführt werden sollte, die ebenfalls als Denkmal für Zar Alexanders Sieg über Napoleon errichtet wurde.

Moskau hat da eine einfache Lösung. Man müsste nur ein jährliches Tschaikowsky-Konzert in der Kathedrale veranstalten und vielleicht gleichzeitig der Ukraine die Hand reichen, indem man sie dazu bringt, Drag-Shows von Zelensky und Pussy Riot in ihren eigenen Kathedralen zu veranstalten. Ich weiß, was ich vorziehen würde.

Schließlich, und das ist vielleicht das Schlimmste von allem, war Tschaikowsky ein Russe, wenn auch einer, der sich beruflich von den Fünf fernhielt, die das Herzstück der Neuen Russischen Schule bildeten und versuchten, einen eindeutig russischen nationalen Stil der klassischen Musik zu entwickeln. Obwohl Tschaikowsky erfolgreich russische (und französische) Motive in seine Ouvertüre 1812 einfließen ließ, waren die Fünf keine Fremdenfeinde, denn sie waren alle sehr empfänglich für orientalische Einflüsse.

Auch wenn der Versuch der NATO, die russische Kultur durch Angriffe auf Tschaikowsky in die Irre zu führen, ein Irrweg ist, da der Narr nicht weiß, dass der Narr nicht weiß, ist es Zeitverschwendung, mit diesen Philistern zu streiten. Es ist viel besser, sich an Russlands großen Komponisten zu erfreuen und den Chinesen und anderen zivilisierten Völkern zu erlauben, sie in ganz Russland aufzuführen.

Um es den Kritikern Russlands leicht zu machen, könnte man immer Georgisch lernen, um die vielgepriesenen Gedichte Stalins zu lesen, ohne natürlich Stalins spätere Berufswahl zu billigen. Die verkleideten ukrainischen Komiker der NATO würden zwar argumentieren, dass Stalins Gedichte oder diejenigen, die ihn beeinflusst haben, nicht ans Tageslicht kommen sollten, aber das würde bedeuten, dass alle großen georgischen Gedichte und Dichter verboten würden, und es würde zeigen, wie absurd diese NATO-Wilden im Grunde ihres Herzens sind.

Das Problem der NATO bei der Auslöschung der russischen oder, was das betrifft, der georgischen oder armenischen Kultur besteht darin, dass sie so fest mit all dem Besten der anderen großen Kulturen der Welt verwoben sind. Dieser jüngste Versuch der NATO, Kultur zu zerstören, stellt nicht nur ein mögliches Kriegsverbrechen dar, sondern ist im Grunde genommen ein törichtes und faschistisches Unterfangen.

Tschaikowsky und alle großen Komponisten Russlands können nur durch die Auslöschung der Kultur selbst ausgelöscht werden. Solange Moskau, St. Petersburg und die anderen großen Städte Russlands bestehen, werden Russen, Chinesen und andere zivilisierte Völker dorthin strömen, um die größten Vertreter nicht nur Tschaikowskys, sondern auch anderer begabter Genies Russlands zu sehen. Und obwohl Chinesen und andere zivilisierte Menschen dort weiterhin willkommen sein werden, kann sich die Ukraine damit trösten, dass sie immer noch den sich quer kleidenden Selenskyj und den Crack-süchtigen Hunter Biden hat, um ihre Truppen und viele andere von uns zu unterhalten. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …