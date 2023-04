Bye Bye Bidens Thank God and His Holy Mother they are gone. Hunter and Joe Biden have left the Emerald Isle and flown back to America. Thank God and His Holy Mother they are gone. Hunter and Joe Biden have left the Emerald Isle and flown back to America.

© Foto: Social Media

Tschüss, Bidens

von Declan Hayes

16. April 2023

Gott und seiner heiligen Mutter sei Dank sind sie weg. Hunter und Joe Biden haben die Smaragdinsel verlassen und sind zurück nach Amerika geflogen.

Gott und seiner heiligen Mutter sei Dank sind sie weg. Hunter und Joe Biden haben die Smaragdinsel verlassen und sind zurück nach Amerika geflogen. Aber nicht, bevor sie das Heiligtum Our Lady of Knock besucht haben, das Unsere Liebe Frau selbst, die Königin von Irland, 1879 besuchte, nur eine Generation nachdem Edward Blewitt, Bidens direkter Vorfahre, direkt in den irischen Völkermord von Black ’47 verwickelt war, der immer noch sehr tief sitzt (kratzt man an der Fantasie eines Iren, erhält man eine schwarze Kartoffel) und der dank Abschaum wie Blewitt in der Gegend von Knock besonders ausgeprägt war.

Blewitt war ein Ganger im Ballina Workhouse, das zu Recht als “die am meisten gefürchtete und gehasste Einrichtung, die jemals in Irland errichtet wurde” bezeichnet wurde. Die Furcht, im Arbeitshaus zu enden, war bis in meine Zeit hinein groß, und es ist zu ihrer ewigen Schande, dass Joe und Hunter Biden von solchem Treibgut abstammen, das Irlands Äquivalent zu den jüdischen Kapos war, die den Nazis bei der Führung ihrer Todeslager halfen. Mein eigener Ur-Ur-Großvater wurde in einer Verbrecherkappe nach Tasmanien deportiert, weil er Abschaum wie Blewitt während der Rebellion von 1848 getötet hatte, und ich bin stolzer auf ihn als Biden auf Blewitt, denn mein Großvater war ein unendlich viel ehrenhafterer Mann als der von Creepy Joe.

Dass Pater Richard Gibbons, der Pfarrer von Knock, Joe und Hunter Biden begrüßt, als wären sie die Wiederkunft Christi, ist nicht nur eine Beleidigung für die Jungfrau Maria, sondern auch für alle Iren, meine eigenen Verwandten eingeschlossen, die in jenen schrecklichen Jahren Opfer von Schlägern wie Biden und Blewitt wurden, bevor Blewitt schließlich aus der Stadt vertrieben wurde.

Nicht, dass Sie Meinungen wie die meine hören würden, wenn dieser kinderfressende POTUS und sein Crack rauchender, Huren anheuernder Sohn die Iren beschmutzen, indem sie unter uns wandeln. Das offizielle Irland, diese große Gruppe von Politikern, Entscheidungsträgern, Scheinjournalisten und sonstigen Kriechern, die sich an der öffentlichen Zitze laben, fielen übereinander her und machten Selfies mit diesem Serienkriegsverbrecher.

Vor allem die Führer der Sinn Féin, Irlands vorgeblich pro-palästinensischer radikaler Opposition, die die Schließung der russischen Botschaft fordern und die von den giftigsten Teilen der amerikanischen Geheimdienste so stark finanziert werden, dass Gerry Adams, der wichtigste Verbindungsmann zu ihren MI5-Kontrolleuren, in New York sogar kostenlos Zahn- und Prostatabehandlungen erhält.

Ballina war nicht Bidens einziger familiärer Zwischenstopp. Er besuchte auch die Halbinsel Cooley in der irischen Grenzregion, wo Gerry Adams’ Kumpel die Verschwundenen begraben haben, Opfer wie die protestantische Mutter von zehn Kindern Jean McConville, die ermordet, vergewaltigt und in einem nicht gekennzeichneten Grab am Templetown Beach begraben wurde, direkt neben dem Ort, aus dem Owen Finnegan, Bidens anderer irischer Vorfahre, stammte.

Obwohl die Sünden ihrer Väter weder Joe noch Hunter Biden angelastet werden können, ist in diesem Fall der Apfel nicht weit vom Stamm gefallen, und ob es sich nun um die Ermordung von über einer Million irakischer Kinder oder um den Betrieb ukrainischer Biolabors zur Vergiftung russischer Kinder handelt, Joe und Hunter haben, wie die Jungfrau Maria selbst offen bezeugen würde, jede Menge eigene Sünden, für die sie büßen müssen.

Nicht, dass irgendjemand in Vichy-Irland die Gelegenheit gehabt hätte, diesen beiden Schurken während ihres inszenierten Besuchs, bei dem der amerikanische Geheimdienst praktisch die Führung des Regimes übernommen hat, etwas Derartiges zu sagen. Als Hunter und Joe das irische Parlament besuchten, wurde den Flaggen der USA, der Europäischen Union und der Ukraine ein Ehrenplatz eingeräumt. Die irische Trikolore, unter der Generationen irischer Männer und Frauen seit 1848 ihr Leben gelassen haben, war nirgends zu sehen. Diesen Muppet-Staat als Vichy-Irland zu bezeichnen, ist wahrscheinlich eine Beleidigung für die Franzosen der Kriegszeit, deren eigene Urenkel nach wie vor mehr Rückgrat zeigen als diese Generation von Iren jemals gezeigt hat oder wahrscheinlich jemals zeigen wird.

Damit will ich nicht pauschal die Iren beschuldigen, sondern sagen, dass Proteste nur über Kanäle funktionieren können, über die richtigen Kanäle, mit anderen Worten. Zwar waren Proteste nach französischem Vorbild nie vorgesehen, aber angesichts der großen Zahl von Politikern und Vichy-Prominenten, die eingeladen waren, Bidens unzusammenhängender Rede im irischen Parlament zuzuhören, war ein Protest wie der Schuhprotest des irakischen Journalisten (und internationalen Helden) Muntadhar al-Zaidi am 14. Dezember 2008 durchaus denkbar. Aber die trotzkistischen Arschgeigen von People Before Profit, deren Aufgabe es ist, jeden derartigen Protest einzudämmen, boykottierten Bidens Parlamentsrede und machten so jeden sinnvollen Protest unmöglich.

Trotz der massiven Verbrechen, die Biden und andere irische Amerikaner über sie gebracht haben, haben Iraker wie al-Zaidi immer noch ihre Selbstachtung bewahrt, und dafür müssen wir sie auf ewig grüßen. Aber die Vichy-Iren haben schon vor langer Zeit alle ihre gleichwertigen Chips eingebracht. Irland ist heute ein amerikanisches Wirtschaftszentrum mit einem Disneyland mit Koboldgeschmack, das die Stimmen nostalgischer Amerikaner und ihrer hartgesottenen amerikanischen Arbeitgeber einfängt, die einen großen Teil der irischen Delegationen in die USA zum St. Patrick’s Day und ähnlichen Paddywhackery-Veranstaltungen stellen. Im Guten wie im Schlechten steht das offizielle Irland jetzt dort.

Die gewöhnlichen Iren haben in dieser Animal-Farm-Farce nur eine Statistenrolle. Der amerikanische Geheimdienst übernahm die Kneipen und Cafés in Cooley, in die Joe und Hunter “spontan” gingen, sowie den Platz vor der Kathedrale von Ballina, wo Biden seine Schibboleths zu den überprüften Statisten murmelte, die an den Barrikaden der CIA vorbeigelassen wurden, damit Joe und Hunter sie begaffen konnten.

Die einzige andere “spontane” Veranstaltung fand in Farmleigh House statt, einer Villa, die der irische Premierminister Leo Varadkar in der Regel als preisgünstiges Liebesnest mit seinem kanadischen Ehemann nutzt. Biden, Varadkar und sein Liebhaber verließen “spontan” den Hintereingang von Farmleigh, wo junge Mädchen Camogie spielten, ein hochqualifiziertes Spiel nur für Mädchen, über das sich Varadkar zuvor systematisch lustig gemacht hat und das sehr stark in der Schusslinie von Trans-Rechts-Aktivisten wie Varadkar und Creepy Joe steht. Es ist ihnen hoch anzurechnen, dass die jungen Mädchen und ihre Mentoren, die zur Belustigung dieser Widerlinge herangezogen wurden, diese ignorierten und einfach mit ihrem Spiel weitermachten.

Abgesehen davon, dass sie kleine Mädchen beäugten und es Joe und Hunter erlaubten, die Friedenspfeife zu rauchen, bestand der Hauptnutzen des Besuchs der Airforce One bei Joe Bidens irischen Sopranos darin, sich Stimmen in den USA zu sichern und Onkel Sams wirtschaftlichen, kulturellen, diplomatischen und militärischen Vasallen bei Laune zu halten. Wenn es irgendeine Hoffnung für die Iren gibt, dann liegt sie in den jungen Mädchen, die (nur) Camogie spielen, und darin, dass die Ereignisse in der Ukraine, in Syrien, Taiwan und anderswo Amerikas böses Imperium überfordern, so dass selbst die schläfrigen Iren und alle anderen französischen, deutschen und niederländischen Vasallen der NATO aus ihrem Schlummer erwachen und sich nicht nur der Bidens und Blewitts entledigen, sondern aller, die ihnen dienen. Auch wenn es weit hergeholt ist, abgesehen von der direkten Fürsprache Unserer Lieben Frau von Knock, ist dies unsere einzige Hoffnung auf eine friedliche und blühende Zukunft, die frei von Creepy Joes Stiefel ist und die alle Kinder Gottes verdient haben. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …