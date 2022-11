Türkei: Mindestens sechs Tote und 53 Verletzte nach Explosion im Zentrum Istanbuls Von Ragip Soylu

https://www.middleeasteye.net/news/turkey-explosion-istanbul-istiklal-street



Polizeipatrouille nach einer Explosion auf der belebten Istiklal-Straße in Istanbul am 13. November 2022 (Reuters)



Türkei: Mindestens sechs Tote und 53 Verletzte nach Explosion im Zentrum Istanbuls



Präsident Erdogan sagt, dass “die Täter bestraft werden” für den “abscheulichen Anschlag”, der auf der belebten Istiklal-Straße im historischen Stadtteil Beyoglu verübt wurde

Von Ragip Soylu

13. November 2022

Mindestens sechs Menschen wurden getötet und 53 verletzt, als am Sonntag eine Explosion in der Istiklal Avenue im historischen Stadtteil Beyoglu in Istanbul stattfand.

“Unsere Nation sollte sicher sein, dass die Täter des Vorfalls in der Istiklal-Straße so bestraft werden, wie sie es verdienen”, sagte Erdogan vor seiner Abreise zum G20-Gipfel auf Bali (Indonesien) vor Reportern.

“Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass es sich um einen Terroranschlag handelt, aber es riecht danach, soweit ich weiß. Es gibt eine Frau, die an dem Vorfall beteiligt war”, sagte er in einer Live-Sendung des staatlichen Senders TRT World. Er verurteilte den Vorfall als einen “abscheulichen Angriff”.

Zuvor hatte der Gouverneur von Istanbul, Ali Yerlikaya, erklärt, die Explosion habe sich um 16.20 Uhr (13.20 Uhr GMT) ereignet.

“Unsere Polizei-, Gesundheits-, Feuerwehr- und AFAD-Teams (Katastrophen- und Notfallmanagement) wurden zum Tatort geschickt. Es gibt Tote und Verletzte. Wir werden die Öffentlichkeit über die Entwicklungen informieren”, sagte der Gouverneur.

Die Polizei hat die Istiklal-Straße wegen der Möglichkeit einer zweiten Explosion gesperrt, berichteten türkische Medien.

Aufnahmen vom Tatort, die Middle East Eye zugespielt wurden, zeigten die tödlich verletzten Körper eines Kindes und eines Mannes.

Auf den in den sozialen Medien verbreiteten Bildern waren mehrere Leichen auf der Straße zu sehen. Die Ursache der Explosion ist nach wie vor unbekannt.

In der Zwischenzeit hat die türkische Medienaufsichtsbehörde RTUK ein Verbot verhängt, Bildmaterial von der Explosion oder Berichte mit Ausnahme von Regierungserklärungen zu verbreiten.

Die Behörde für Informations- und Kommunikationstechnologien (BTK) gab Stunden nach dem Vorfall bekannt, dass sie die Internetdienste für soziale Medienplattformen im ganzen Land eingeschränkt hat, “um die Verbreitung terroristischer Inhalte und von Bildern, die gegen die Presseethik verstoßen, nach der Explosion in Taksim zu verhindern”.

In einer Erklärung der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft hieß es, sie habe eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet.

“Aufgrund der heutigen Explosion in der Istiklal-Straße hat unsere Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet und fünf Staatsanwälte zu diesem Zweck ernannt”, hieß es in der Erklärung.

“Darüber hinaus wurde vom Istanbuler Strafgerichtshof ein Sendeverbot für alle Bild- und Tonnachrichten und sozialen Netzwerke im Zusammenhang mit der Explosion verhängt.”

Istanbul wurde in der Vergangenheit von mehreren Explosionen heimgesucht, darunter ein Selbstmordattentat in der Istiklal-Straße im Jahr 2016 durch ein mutmaßliches Mitglied des Islamischen Staates. Im selben Jahr bekannte sich die militante kurdische Gruppe PKK zu einem Bombenanschlag, bei dem 38 Menschen vor einem Fußballstadion im Stadtteil Besiktas im Zentrum Istanbuls getötet wurden. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...