Warum verurteilt nicht die deutsche AA Baerbock, diesen faschistisch-zionistischen Marsch, wo sie doch sonst die Erste ist, wenn es darum zu jedem “Unrecht” die große Lippe zu führen? Evelyn Hecht-Galinski



Türkiye ‘strongly condemns’ Israeli security minister’s raid on Al-Aqsa Mosque complex The Turkish Foreign Ministry on Sunday “strongly condemned” Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir’s storming of the Al-Aqsa Mosque complex in occupied East Jerusalem, Anadolu reports. “We strongly condemn the storming of Al-Haram Al-Sharif on 21 May by the Israeli Minister of National Security under the protection of Israeli security forces in clear breach of the international law,” the ministry said in a written statement.

Far-right Jewish settlers guarded by Israeli police raid the courtyard of Al-Aqsa Mosque in East Jerusalem on April 11, 2023 [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency]

Türkei “verurteilt scharf” den Angriff des israelischen Sicherheitsministers auf die Al-Aqsa-Moschee

21. Mai 2023

Das türkische Außenministerium hat am Sonntag die Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem durch den israelischen Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, “scharf verurteilt”, berichtet Anadolu.

“Wir verurteilen aufs Schärfste die Erstürmung der Al-Haram al-Sharif Moschee am 21. Mai durch den israelischen Minister für Nationale Sicherheit unter dem Schutz der israelischen Sicherheitskräfte, was einen klaren Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt”, so das Ministerium in einer schriftlichen Erklärung.

Ben-Gvir betrat das Haram al-Sharif-Gelände am frühen Morgen mit speziellen Wachen und unter dem Schutz der israelischen Streitkräfte und behauptete in einer Videobotschaft vom Innenhof der Moschee aus, Israel sei Eigentümer des Komplexes.

Ankara forderte Israel auf, “verantwortungsvoll zu handeln und alle Arten von provokativen Handlungen zu beenden, die den historischen Status von Al-Haram Al-Sharif verletzen, der auf internationalem Recht basiert”.

“Es ist in keiner Weise akzeptabel, dass Mitglieder der israelischen Regierung den historischen Status von Al-Haram Al-Sharif auf diese Weise in Frage stellen und aufrührerische und faschistische Handlungen begehen”, so das türkische Ministerium weiter.

Es war das zweite Mal, dass Ben-Gvir den Komplex betrat, seit er im Dezember letzten Jahres sein Amt als Minister für nationale Sicherheit in der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu antrat.

Ben-Gvir betrat die Al-Aqsa-Moschee bereits am 3. Januar, wenige Tage nach seinem Amtsantritt, und war damit der erste israelische Minister im Dienst, der die Moschee seit fünf Jahren betrat.

Ben-Gvir, der rechtsextreme Ansichten über die Palästinenser vertritt und zu deren Vertreibung aufgerufen hat, hat sich wiederholt israelischen Siedlern angeschlossen, um die Al-Aqsa-Moschee in Ostjerusalem zu stürmen.

Für Muslime ist die Al-Aqsa-Moschee die drittheiligste Stätte der Welt. Die Juden bezeichnen das Gebiet als Tempelberg, da sich dort in der Antike zwei jüdische Tempel befanden.

Israel besetzte Ostjerusalem, wo sich Al-Aqsa befindet, während des arabisch-israelischen Krieges 1967. Im Jahr 1980 annektierte es die gesamte Stadt in einem Schritt, der von der internationalen Gemeinschaft nie anerkannt wurde.

Im vergangenen November warnte der israelische Staatspräsident Isaac Herzog in einem durchgesickerten Tonband, dass “die ganze Welt besorgt ist” über Ben-Gvirs rechtsextreme Ansichten. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …