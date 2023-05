Türkei-Wahlen: Diaspora strömt zur Stichwahl an die Urnen

Ich vertraue auf die Weisheit der türkischen Wähler in Deutschland, die sicher keinen rassistischen Walkamp,f ausgetragen auf dem Rücken wählen und unterstützen. Evelyn Hecht-Galinski

Turkish citizens living abroad have begun voting in the second round of the country’s presidential election, an unprecedented situation after neither President Recep Tayyip Erdogan nor Kemal Kilicdaroglu was able to poll more than 50 percent in the first round last week.