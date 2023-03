Tyranny on the waters: The UAE-Israeli occupation of Yemen’s Socotra Island Located off the southern coast of Yemen in the Arabian Sea, the Socotra archipelago has become a focal point of regional and international interest because of its strategic proximity to one of the world’s busiest shipping lanes.

Tyrannei auf dem Wasser: Die Besetzung der jemenitischen Insel Sokotra durch die VAE und Israel

Die Umwandlung der strategisch günstig gelegenen jemenitischen Insel Sokotra in ein militärisches Geheimdienstzentrum der Emirate und Israels hat die Ansarallah-Bewegung und ihre Verbündeten in Bedrängnis gebracht und die geopolitische Bedeutung des Jemenkriegs erheblich gesteigert.

Tyrannei auf dem Wasser: Die Besetzung der jemenitischen Insel Sokotra durch die VAE und Israel

Von Karim Schami

24. März 2023

Die Inselgruppe Sokotra vor der südlichen Küste des Jemen im Arabischen Meer ist aufgrund ihrer strategischen Nähe zu einer der meistbefahrenen Schifffahrtsstraßen der Welt zu einem Brennpunkt des regionalen und internationalen Interesses geworden.

Am 21. Juni 2020 wurde die jemenitische Insel von Saudi-Arabiens emiratischem Koalitionspartner militärisch besetzt, der seit 1999 aggressiv eine Politik der Errichtung und Kontrolle von Häfen in ganz Westasien und am Horn von Afrika verfolgt.

Der Archipel besteht aus vier großen Inseln: Sokotra (3.796 km2), Abd al-Kuri (130,2 km2), Samhah (39,6 km2) und Darsah (7,5 km2) sowie drei kleine Inseln.

Sokotra, die größte der Inseln, liegt 350 km südlich der Arabischen Halbinsel und 95 km von Somalia entfernt. Sie ist vom Golf von Aden, dem Indischen Ozean und dem Arabischen Meer umgeben und liegt von Westen her am Horn von Afrika. Rund 20.000 Schiffe passieren Sokotra jedes Jahr, darunter 9 Prozent der jährlichen weltweiten Erdölversorgung.

Der Krieg gegen Jemen

Der Angriff auf den Jemen begann am 26. März 2015 mit einer Ankündigung des saudischen Botschafters Adel al-Jubeir in Washington DC, in der er erklärte, dass eine Koalition aus zehn Ländern unter der Führung von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten militärische Maßnahmen ergreifen würde, um die Regierung des jemenitischen Präsidenten Abdrabbuh Mansour Hadi wieder einzusetzen.

Hadi war 2014 durch Proteste der Bevölkerung gestürzt worden, nachdem er die Hauptstadt Sanaa an die gemeinsamen Kräfte der Ansarallah-Bewegung und ihrer Verbündeten in den Streitkräften des Landes verloren hatte. Die Ansarallah-Bewegung mit Sitz im Norden Jemens hatte sich seit langem für eine gerechte Vertretung in der Regierung eingesetzt.

Mit Unterstützung der USA startete Saudi-Arabien die “Operation Decisive Storm”, und die Luftangriffe begannen. Ursprünglich wurde erwartet, dass der Krieg im Jemen nur einige Wochen oder Monate – und laut MbS selbst nur “einige Tage” – dauern würde, doch inzwischen ist er in sein achtes Jahr eingetreten und hat eine deutlich andere Form angenommen, als die Koalition anfangs behauptete.

Zwei Jahre nach Beginn des Krieges begannen die Emirate, ihre eigene versteckte Agenda zu verfolgen, nämlich ein “selbsternanntes maritimes Imperium” im Jemen zu errichten, das sich deutlich von den Zielen Riads unterscheidet. Um dieses Ziel zu erreichen, strebte Abu Dhabi die Kontrolle über die Südküste und die Häfen des Landes an und bediente sich der Hilfe einer lokalen jemenitischen Vertretung, der Südbewegung.

Die Südbewegung wurde von abtrünnigen Stämmen und Gruppen gegründet, die den Jemen entlang der alten Teilungslinien von 1967-1990 aufteilen wollten. Die Bewegung musste jedoch umstrukturiert werden, um den Bestrebungen der VAE gerecht zu werden, und wurde 2017 in den Südlichen Übergangsrat (STC) umgewandelt.

Karte der von den Emiraten kontrollierten Gebiete und Häfen im südlichen Jemen

Die Bedeutung von Sokotra

Die Insel Sokotra fällt unter die territoriale Zuständigkeit der Exilregierung Hadi, die bis heute – trotz seiner physischen Abwesenheit und der Ersetzung der “Präsidentschaft” durch einen achtköpfigen, von den Saudis unterstützten Präsidialrat (Presidential Leadership Council, PLC) – die international anerkannte Regierung des Jemen ist.

Am 30. April 2018 haben die VAE jedoch ohne vorherige Abstimmung mit den jemenitischen Behörden Hunderte von Truppen mit Artillerie und gepanzerten Fahrzeugen auf der Insel stationiert, die 350 km vom Festland entfernt liegt.

Die von Riad unterstützte jemenitische Regierung verurteilte die emiratische Aggression, die von den Inselbewohnern, die gegen die Besetzung ihres Territoriums protestierten, unterstützt wurde. Die Saudis sahen sich gezwungen, mit der Entsendung von Truppen und der Ausbildung von Einheimischen zu intervenieren, um die VAE von der Einnahme der Insel abzuhalten.

Später im selben Jahr kam der VAE-General Khalfan al-Mazrouei auf Sokotra an und gilt seitdem als faktischer Herrscher der Insel. Unter seiner Führung gewannen die Emiratis die Loyalität der lokalen Stämme durch Bestechung unter dem Deckmantel der “humanitären Hilfe”. Sie boten den Bewohnern von Sokotra Pässe der VAE an und versprachen ihnen eine bessere Lebensqualität.

VAE-General Khalfan al-Mazrouei trifft in Sokotra ein, 2018

Die STC erobert Sokotra

Am Morgen des 21. Juni 2020 übernahmen die von den VAE unterstützten Separatisten der STC gewaltsam die Kontrolle über Sokotra und verdrängten die von Saudi-Arabien unterstützten Pro-Hadi-Kräfte.

Die VAE hatten diese Operation seit zwei Jahren geplant und vorbereitet und ihre jemenitischen Vertreter eingesetzt, um die vollständige Kontrolle über die Inselgruppe Sokotra zu erlangen. Die emiratische Flagge wurde in dem Gebiet gehisst, und die Telekommunikationsunternehmen der VAE ersetzten die jemenitischen. Infolgedessen werden nun alle Telefongespräche von Sokotra aus über emiratische Telefonnetze geführt.

Normalisierung der Beziehungen zwischen den VAE und Israel

Drei Monate nach der Einnahme von Sokotra wurde in Washington DC das höchst umstrittene Abraham-Abkommen zwischen Israel und den VAE sowie Bahrain, Marokko und dem Sudan unterzeichnet. Auf arabischer Seite wurde der Normalisierungsschub von Abu Dhabi angeführt, das rasch seine diplomatischen, militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Tel Aviv ausbaute.

Schon kurz nach der Unterzeichnung des Abraham-Abkommens tauchten Berichte und Bilder von israelischen “Touristen” auf, die Sokotra besuchten. Einem Bericht von Al-Mayadeen zufolge handelte es sich bei den israelischen Besuchern jedoch nicht um Touristen, sondern um Militärexperten.

Ein israelischer “Tourist” auf der Insel Sokotra; Bild über Twitter

Insel Abd al-Kuri

Im Februar 2023 veröffentlichte die Ansarallah eine Erklärung, in der sie die Vertreibung der Bewohner von Abd al-Kuri, der zweitgrößten Insel des Archipels, durch die VAE verurteilte. Die Widerstandsbewegung beschuldigte Abu Dhabi, eine seit langem geplante Operation durchzuführen, um Sokotra in ein israelisch-emiratisches Militär- und Geheimdienstzentrum zu verwandeln.

Diese Aktionen der VAE sind keine Einzelfälle. In einer anderen Episode aus dem Jahr 2022 beschuldigte die Ansarallah Abu Dhabi, Fischer von der kleinen Insel Perim (13 km2) in andere Teile des Gouvernements Taiz zu verlegen. Einige Monate später zeigten Satellitenbilder, dass auf der Vulkaninsel eine Landebahn für eine Militärbasis errichtet wurde. Medienberichten zufolge gibt es auf Perim keine ursprünglichen Bewohner mehr.

Eine emiratische Militärbasis auf der Insel Perim (arabisch Mayyun) in der Meerenge von Bab al-Mandab

Die Insel Perim teilt seit jeher die Straße von Bab al-Mandab in zwei Wasserstraßen – wer die Insel kontrolliert, hat strategischen Einfluss auf die Meerenge. Die Erklärung der Ansarallah über die Pläne der Emirate auf Sokotra war zwar nicht völlig neu, aber sie sorgte in der gesamten arabischen Welt für Aufregung, da sie die militärische und geheimdienstliche Präsenz Israels auf dieser wichtigen jemenitischen Insel bestätigte.

Die maritimen Ambitionen der VAE

Viele haben die Beweggründe Abu Dhabis für die Inbesitznahme von Sokotra und die Gefährdung der Beziehungen zu Saudi-Arabien und dem benachbarten Oman (der praktisch über Nacht von Häfen und Stützpunkten der VAE umgeben war) in Frage gestellt. Das Vorgehen der VAE kann ausschließlich auf die strategische Vision ihres Präsidenten Mohammed bin Zayed (MbZ) und seinen nicht mehr geheimen Wunsch zurückgeführt werden, durch die Kontrolle der wichtigsten Wasserstraßen der Region ein emiratisches Seeimperium vom Persischen Golf bis zum Roten Meer zu errichten.

Die wirtschaftliche Abhängigkeit der VAE von diesen Wasserstraßen ist eine klare Triebfeder für MbZs Pläne: Reexporte von Nicht-Erdöl-Rohstoffen machen fast die Hälfte der Gesamtexporte von Abu Dhabi aus. Daher hat die Sicherheit des Seeverkehrs höchste Priorität im außenpolitischen Kalkül des Landes.

Die VAE kontrollieren derzeit 12 Häfen vor der Küste des Jemen, darunter Aden, Makha, Mukalla, Al-Dabba, Bir Ali, Belhaf, Rudum, Zoubab, Al-Khawkhah, Al-Khouba, Qena und Al-Nashima. Außerdem baut das Land einen neuen Hafen in Al-Mahra, der schätzungsweise 100 Millionen Dollar kosten wird.

Durch die Kontrolle dieser Häfen und der Straße von Bab al-Mandab können die VAE eine der verkehrsreichsten Schifffahrtsrouten der Welt beherrschen und ihre Position im globalen und regionalen Handel zu einem strategischen Akteur ausbauen.

Neben der aggressiven Anhäufung jemenitischer Häfen verfügen die VAE auch über eine bedeutende Präsenz am Horn von Afrika, wo sie derzeit zwei Häfen in Eritrea und einen in Somalia kontrollieren. Zuvor besaßen sie einen Hafen in Dschibuti, der jedoch zu einem Punkt territorialer Reibung zwischen den beiden Ländern wurde. Die Kontrolle über diese Häfen und ihre strategische Lage in der Region ermöglichen es den VAE, ihre Macht zu demonstrieren und ihren Einfluss in Ostafrika auszuweiten.

Warum ist Sokotra für Israel so wichtig?

Die VAE und Israel haben gemeinsame Sicherheitsbedenken angesichts des regionalen Aufstiegs des Irans in den letzten zehn Jahren. Die Marinepräsenz der Islamischen Republik dehnt sich auf viele neue Wasserstraßen aus, und ihre Aktivitäten auf See vom Persischen Golf bis zum Roten Meer beunruhigen beide Länder. Angesichts der wachsenden Zurückhaltung Washingtons, seine Streitkräfte in Westasien zu engagieren, wandte sich MbZ an den militärischen Giganten der Region und Hauptrivalen des Iran, um seine Vision umzusetzen. Im Gegensatz zu Israel ist kein anderer Staat in der Region in der Lage, sich die bedingungslose Unterstützung der USA zu sichern – und auch nicht bereit, sich leichtfertig über internationales Recht und territoriale Integrität hinwegzusetzen.

Abu Dhabi hat ausgerechnet, dass es von Israels Geheimdienstnetzwerk und Frühwarnsystemen profitieren kann, insbesondere nachdem seine Städte im Januar 2022 Opfer von beispiellosen Raketen- und Drohnenangriffen der Ansarallah wurden.

Für Tel Aviv wird seine physische Präsenz in einem arabischen Staat als Sieg empfunden, was seinen Ambitionen auf regionale Expansion entgegenkommt. Durch die Einrichtung eines Stützpunkts auf der Insel Abd al-Kuri kann Israel seine maritime Sicherheit verstärken – rund 25 Prozent seines Handels werden durch die Straße von Bab al-Mandab abgewickelt. Ein weiteres Ziel des israelisch-emiratischen Militär- und Geheimdienstzentrums könnte die Sammlung von Daten oder die Durchführung von Spionageaktivitäten auf der südlichen arabischen Halbinsel und am Horn von Afrika sein.

Während des arabisch-israelischen Krieges von 1973 versperrte der Jemen – in Zusammenarbeit mit Ägypten – israelischen Schiffen und Tankern den Zugang zu der strategisch wichtigen Meerenge, was katastrophale Folgen für Israel hatte.

Diese Taktik könnte sich unter der Führung von Ansarallah-Chef Abdel Malak al-Houthi wiederholen, da die Bewegung Israel als einen ihrer Hauptgegner in der Region betrachtet. Auch wenn diese Möglichkeit noch in weiter Ferne zu liegen scheint: Wenn der Krieg im Rahmen der derzeitigen Friedensbemühungen zwischen Riad und Sanaa beendet wird und die Ansarallah die Kontrolle über den Süden des Jemen erlangt, verfügt die Bewegung über ein ungewöhnliches Druckmittel, um israelische Lieferungen zu behindern, wenn Tel Aviv regionale Angriffe startet. Es sei darauf hingewiesen, dass die Ansarallah bereits mehrfach öffentlich damit gedroht hat, mit ihren neuen Raketenfähigkeiten sensible israelische Einrichtungen anzugreifen.

Darüber hinaus gibt es seit mehreren Jahren einen “Geisterschiffskrieg” zwischen Israel und dem Iran, wobei gelegentlich berichtet wird, dass iranische oder israelische Schiffe in diesen Wasserstraßen angegriffen werden. Israels Präsenz auf der Insel Sokotra könnte ihm in der Auseinandersetzung mit Iran auf den Wasserstraßen ein Druckmittel an die Hand geben und Tel Aviv in die Lage versetzen, gegen die Ansarallah im jemenitischen Hoheitsgebiet vorzugehen.

Die kombinierten Seestreitkräfte der NATO

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Beteiligung der USA an der israelisch-emiratischen Zusammenarbeit und den Aktionen in jemenitischen Gewässern nicht bestätigt ist. Es stimmt jedoch, dass die USA den Monarchien am Persischen Golf seit Jahrzehnten maritime Sicherheit bieten, und ihre von der NATO geführten Combined Maritime Forces (CMF) sind seit 1983 in den westasiatischen Gewässern präsent – unter anderem führten sie feindliche Aktionen gegen Irak und Somalia an.

Die CMF-Allianz hat die Verantwortung für die Sicherheit von vier Gewässern übernommen: Das Rote Meer, der Persische Golf, das Arabische Meer und der Golf von Aden.

Mit dem rasanten Aufstieg Chinas zum globalen Wirtschaftskonkurrenten hat sich die US-Politik jedoch weiter nach Osten verlagert, und Washington ist bestrebt, seine westasiatische Sicherheitspolitik an seine regionalen Verbündeten auszulagern.

So übertrug die CMF im Dezember letzten Jahres der ägyptischen Marine das Kommando über ihre Einsatztruppe im Roten Meer, die damit das Kommando von den US-Marinesoldaten übernahm. In dieser Hinsicht könnten die VAE, die von Israel unterstützt werden, ein weiterer Kandidat für die Leitung einer von der NATO unterstützten Marineoperation in der Region sein.

Karte der Einsatzgebiete der von der NATO geführten Combined Maritime Forces (CMF) in den westasiatischen Gewässern

Auswirkungen auf Iran und Saudi-Arabien

Jede israelische Expansion wird wahrscheinlich den Iran beunruhigen und umgekehrt, was zu direkten oder stellvertretenden Zusammenstößen auf verschiedenen regionalen Schauplätzen führen könnte. Die Präsenz der Vereinigten Arabischen Emirate – des zweitgrößten Handelspartners des Iran – im südlichen Jemen könnte jedoch die Möglichkeiten Teherans einschränken. Solange der Iran keine ernsthafte Sicherheitsbedrohung durch die neue “arabisch-israelische Allianz” sieht, ist es unwahrscheinlich, dass er nennenswerte Maßnahmen ergreift, die seine Handelsbeziehungen zu Abu Dhabi beeinträchtigen könnten.

Der Krieg gegen den Jemen hat das Image Saudi-Arabiens als regionales Machtzentrum schwer beschädigt. In den letzten Jahren wurden alle größeren saudischen Städte von Raketen- und Drohnenangriffen der Ansarallah heimgesucht – einschließlich der wichtigsten Ölinfrastruktur des Landes.

Es war demütigend für den reichsten und am stärksten militarisierten Staat am Persischen Golf, dass seine Schwachstellen von der ärmsten Nation Westasiens so vollständig aufgedeckt wurden. Im Gegensatz dazu haben die VAE bisher nur vom Jemenkrieg profitiert und ihren Einfluss in der Region ausgebaut.

In letzter Zeit gab es Berichte über einen möglichen Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen Riad und der Ansarallah, und Beobachter hoffen auf einen baldigen Fahrplan zur Beendigung des Konflikts während des heiligen Monats Ramadan. Hindernisse gibt es viele: Die Vereinigten Arabischen Emirate sind bei den Gesprächen nicht anwesend, die von den Emiraten unterstützten jemenitischen Separatisten – die STC – lehnen jede Lösung ab, die ihnen nicht die Kontrolle über den Süden überlässt, und die USA versuchen, jede endgültige Lösung zu verhindern, die Washingtons Einfluss in der Region untergräbt.

Die Befreiung der Insel

Von allen Akteuren, die ein Interesse an der Insel Sokotra haben, ist letztlich keiner so wichtig wie die jemenitischen Akteure, vor allem die von den VAE unterstützte STC, die von Saudi-Arabien unterstützte PLC und die vom Iran unterstützte Ansarallah.

In seinem jüngsten Fernsehauftritt erklärte Abdel Malik al-Houthi von Ansarallah: “Wir wollen die Aggression besiegen, sei es auf den Inseln, an Land oder auf See, und von jedem, der unsere Unabhängigkeit und die Souveränität unseres Landes verletzt.” Im Gegensatz zu anderen Führern lässt al-Houthi seinen Drohungen in der Regel Taten folgen, und die Ansarallah wird nicht zögern, die israelisch-emiratischen Stützpunkte anzugreifen oder ihre Schiffe zu beschlagnahmen, wenn die Aggression weitergeht.

Die Ansarallah ist derzeit der stärkste Akteur im Jemen und kontrolliert mehr als 80 Prozent des Landes, gemessen an der Bevölkerungsdichte. Andererseits ist die PLC der verwundbarste der drei wichtigsten jemenitischen Akteure, und das jüngste Annäherungsabkommen zwischen Riad und Teheran hat die Gruppe weiter geschwächt. Kommt es zu einer Einigung zwischen Riad und Sanaa, hat die PLC eine von zwei Möglichkeiten: Sie kann ihre Waffen abgeben oder in den Streitkräften der Ansarallah aufgehen.

Auf der anderen Seite des Spektrums ist der von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützte STC besorgt über die laufenden Friedensgespräche und befürchtet, im Kampf gegen die mit der Ansarallah verbündeten Streitkräfte allein gelassen zu werden.

Die Frage ist nun, ob es ein Friedensabkommen zwischen Saudi-Arabien und der Ansarallah geben wird, das die VAE und ihre jemenitischen Stellvertreter ausschließt. Sollte dies der Fall sein, werden die Streitkräfte von Sanaa mit ziemlicher Sicherheit ihre schweren Geschütze gegen die Emirate und ihre jemenitischen Interessen auffahren. Die Saudis werden dieses Ergebnis bereits einkalkuliert haben, da sie versuchen, eine Einigung mit der Ansarallah zu erzielen. In diesem Fall ist es unwahrscheinlich, dass Riad Abu Dhabi zu Hilfe kommen wird. Ihre gemeinsamen Ziele im Jemen haben sie schon vor Jahren aufgegeben. Übersetzt mit Deepl.com

