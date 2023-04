On the Transformation of German Greens into Atlanticist War Mongers by Gilbert Doctorow A couple of days ago, the American Committee for US-Russia Accord, the successor organization to a similarly named think tank which I co-founded with the late Professor Stephen Cohen, published an essay by former U.S State Department expert on Russia and long time free-lance publicist James Carden explaining how and why the…

Über die Verwandlung der deutschen Grünen in atlantische Kriegshetzer

von Gilbert Doctorow

10. April 2023

Vor ein paar Tagen veröffentlichte das American Committee for US-Russia Accord, die Nachfolgeorganisation der gleichnamigen Denkfabrik, die ich zusammen mit dem verstorbenen Professor Stephen Cohen gegründet habe, einen Aufsatz des ehemaligen Russland-Experten des US-Außenministeriums und langjährigen freien Publizisten James Carden, in dem er erklärt, wie und warum die einstmals friedfertigen deutschen Grünen zu den schrillen Kriegstreibern im Kabinett von Bundeskanzler Scholz wurden.

Siehe https://usrussiaaccord.org/acura-viewpoint-james-w-carden-ostpolitik-down-but-not-out/

Ich stimme James Cardens Einschätzung der bedauerlichen Rolle, die die Grünen bei der Umkehrung des Erbes der Ostpolitik gespielt haben, die 50 Jahre auf Willy Brandt und seine sozialdemokratische Partei zurückgeht, voll und ganz zu. Eine Doktrin der Annäherung an Russland, die im Wesentlichen die deutsche Außenpolitik leitete, unabhängig von der Zusammensetzung der Koalitionsregierungen, bis etwa 2012, als Merkel die strategische Partnerschaft mit Russland auslaufen ließ.

Ich stimme jedoch nicht mit Carden und den akademischen und politischen Quellen überein, die seinem Bericht über den friedfertigen Charakter der deutschen Grünen bis vor kurzem zugrunde lagen. Meines Erachtens wurde eine antirussische Dimension von einem ihrer frühen Mitglieder, Joschka Fischer, und von einem ihrer Führer im neuen Jahrtausend, Daniel Cohn-Bendit, in die Parteifaser aufgenommen. Der umweltpolitischen Agenda, die die breite Öffentlichkeit als Inhalt der Grünen verstand, fügten sie ein außenpolitisches Programm hinzu, das nur dem Namen nach neokonservativ war. Wie die amerikanischen Neocons waren auch Fischer und Cohn-Bendit wiedergeborene ehemalige Linksradikale.

Mehrere Leser einer früheren Version dieses Textes haben mich daran erinnert, dass die Unterstützung, die Joschka Fischer 1999 für die von den Amerikanern geführte Bombardierung Serbiens gab, ihr “Coming-out aus der US/NATO-Kluft” markierte. Zu diesem Zeitpunkt verließen viele, wenn nicht sogar die meisten der ursprünglichen Pazifisten bei den Grünen die Partei.

Die leicht getarnte Russophobie, die den Kern der deutschen Grünen ausmacht, kam etwa 2012 zum Vorschein, als die Vereinigten Staaten ihre Sanktionspolitik gegen Russland im Rahmen des so genannten Magnitsky-Gesetzes aggressiv verfolgten. Die deutschen Grünen im Europäischen Parlament machten gemeinsame Sache mit der bösartigen antirussischen Fraktion von etwa 70 Abgeordneten unter Führung des ehemaligen belgischen Premierministers Guy Verhofstadt, um ein “europäisches Magnitsky-Gesetz” zu fördern. Sie haben das böse Genie hinter dem Magnitsky-Gesetz, Bill Browder, nach Europa geholt, und er ist zweimal auf Konferenzen im Parlament aufgetreten, um für dieses Gesetz zu werben. Ich weiß das. Ich war dort als geladener Gast eines Abgeordneten, der sich vehement gegen die antirussische Politik aussprach. Damals wurden die antirussischen Entschließungen von vielleicht zwei Dritteln der Parlamentarier unterstützt. Heute werden solche Maßnahmen von etwa 90 % der Abgeordneten unterstützt.

Ich erwähne das Jahr 2012 als einen Wendepunkt. In jenem Jahr verfasste der Vorsitzende der Grünen, Cohn-Bendit, gemeinsam mit Verhofstadt ein Buch mit dem Titel Debout l’Europe (Aufstehen, Europa!) und besiegelte damit öffentlich dieses nominelle Rechts-Links-Bündnis zur Förderung einer Agenda zur Schaffung eines föderalen Europas mit einer antirussischen Außenorientierung.

Da der Name Verhofstadt Lesern außerhalb Belgiens wahrscheinlich kaum bekannt ist, möchte ich erwähnen, dass seine Innenpolitik als Premierminister der flämischen Liberalen 1999-2008 von Margaret Thatcher inspiriert war. Nach seinem Ausscheiden aus der belgischen Regierung verlegte er sein Büro nur einen Kilometer entfernt ins Europäische Parlament, wo er die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa gründete. In seiner Eigenschaft als Vorsitzender dieser Fraktion stützte er sich auf ausgesprochen antirussische estnische Politiker, um seine Politik gegenüber Russland zu lenken, die Aktivitäten zum Regimewechsel beinhaltete, einschließlich der Unterstützung für den Anti-Putin-Politiker Boris Nemzow, der der Nawalny oder, wenn man so will, der Weiße Ritter dieser Zeit war. Das ist der Mann, mit dem der Vorsitzende der Grünen, Cohn-Bendit, Hand in Hand arbeitete.

Wer sich eingehender mit diesen Fragen befassen möchte, den verweise ich auf zwei aufeinanderfolgende Kapitel in meiner 2015 erschienenen Aufsatzsammlung mit dem Titel Does Russia Have a Future? beginnend mit “The Indefatigable Bill Browder: Selling the Magnitsky Act to Europe”.

Um uns auf den neuesten Stand zu bringen und zu sehen, wer später wohin ging, ist es erwähnenswert, dass nach der Wahl Macrons zum französischen Präsidenten 2017 und der Wahl der von Macron unterstützten Kandidaten seiner politischen Bewegung “En Marche” ins Europäische Parlament, Verhofstadt seinen eigenen Block mit Macrons Block zusammenlegte, um den Block “Renew Europe” zu bilden, der heute eine wichtige Gruppierung im Europäischen Parlament ist und konsequent antirussisch eingestellt ist.

Im Zeitraum von 2012 bis heute habe ich das Abstimmungsverhalten im Europäischen Parlament ziemlich genau verfolgt, und es gab nie einen Zweifel daran, dass Vertreter der deutschen Grünen lautstark und sehr aktiv für Entschließungen eintraten, in denen Russland wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen und unter jedem anderen geeigneten Vorwand verurteilt wurde. Wenn ich Namen nennen darf, war Rebecca Harms (Europaabgeordnete der Grünen, 2004-2019) sicherlich das größte Großmaul bei allen Bemühungen, Russland als Pariastaat darzustellen.

Aus all diesen Gründen weise ich jede Behauptung zurück, dass das beklagenswerte Verhalten der blasierten Außenministerin der Grünen, Annalena Baerbok, einen neuen Aufbruch in einer ansonsten respektablen deutschen Partei in der Tradition der Ostpolitik darstellt.

Bevor ich schließe, möchte ich noch einen kleinen Punkt in Cardens Aufsatz ansprechen, der versucht, mit dem Hinweis auf die Massendemonstrationen in Berlin und anderswo in Deutschland gegen die Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine einen optimistischen Hinweis darauf zu geben, wohin sich die deutsche Außenpolitik bewegen könnte. Er verweist insbesondere auf das Manifest für den Frieden, das die Linken-Politikerin und Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer gemeinsam veröffentlicht haben. Abgesehen von den 50.000 Menschen, die sich auf Geheiß von Wagenknecht und Schwarzer vor dem Brandenburger Tor versammelt haben mögen, waren es mehr als 500.000 Deutsche und Menschen aus aller Welt, die dieses offene Manifest online unterzeichnet haben.

Bedauerlicherweise hat Carden den ersten Absatz dieses Aufrufs nicht zur Kenntnis genommen, in dem Russland pauschal als Aggressor verurteilt wird. Wenn dies von Wagenknecht kommt, die sehr prinzipientreu war und in ihren öffentlichen Erklärungen nie ein Blatt vor den Mund genommen hat, ist dies ein schändliches Zugeständnis an den McCarthyismus, der im heutigen Deutschland grassiert. Jede öffentliche Äußerung deutscher Politiker, gleich welcher Couleur, muss mit einem solchen Ave Maria beginnen, damit sie nicht als von einem Putin-Handlanger stammend denunziert wird.

Was Carden vielleicht nicht weiß, ist, dass der öffentliche Informationsraum in Deutschland, in Europa insgesamt, viel schlechter ist als in den Vereinigten Staaten. Die USA sind politisch 50-50 zwischen Pro- und Anti-Trump-Kräften gespalten. Das Ergebnis ist ein Ausmaß an widersprüchlichen Ansichten zur Außenpolitik in den Radiowellen, das für jemanden, der wie ich in Brüssel sitzt, unglaublich ist. Wir haben keine Tucker Carlson-Shows (Fox News), die jeden Abend 4 Millionen Zuschauer anziehen und detailliert darlegen, warum die Außenpolitik der Biden-Administration (und fast jede andere Politik) eine Katastrophe ist. Nein, in Deutschland gibt es, abgesehen von der “rechtsextremen” Partei “Alternativ für Deutschland”, kaum eine Gegenstimme, die Herrn Scholz und seinem Außenminister von den Grünen einen Grund gibt, den Kurs zu ändern oder um ihr politisches Überleben zu fürchten.

Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen, um auf die Interpretation der gegenwärtigen deutschen Politik in Bezug auf den Krieg in der Ukraine und die Tatsache hinzuweisen, dass Deutschland zum Hauptlieferanten von schwerem Militärgerät für Kiew geworden ist. Ich entnehme diese Bemerkungen dem, was ich in den führenden politischen Talkshows des russischen Staatsfernsehens höre und sehe, die im Allgemeinen für die Denkweise der politischen, akademischen und gesellschaftlichen Eliten repräsentativ sind. Sie sehen in dem, was in Deutschland vor sich geht, den Aufstieg des Revanchismus, die Inthronisierung derjenigen, die von der öffentlichen Reue und dem Bedauern Deutschlands für sein barbarisches Verhalten im In- und Ausland in den 30er und 40er Jahren unter Hitler genug haben. An der Seite des sich militarisierenden Japan bildet sich eine neue Achse, die mit einer neuen Entente, d.h. Russland und China, konfrontiert wird. Wenn das so ist, dann wird sich die künftige Ausrichtung der deutschen Politik auf dem Schlachtfeld in der Ukraine entscheiden, nicht in den Kaffeehäusern von Berlin. Übersetzt mit Deepl.com

©Gilbert Doctorow, 2023

Gilbert Doctorow

Brüssel

GilbertDoctorow ist Europäischer Koordinatordes AmericanCommitteeforEast WestAccordLtdinBrüssel. Außerdem ist er Autor des Buches:Stepping Out of Line: Collected (Nonconformist) Essays on Russian-American Relations.

