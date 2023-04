Über Israel reden Eine deutsche Debatte von Meron Mendel Kiwi Verlag

Meron Mendels neues Buch “Über Israel reden” ist richtig und falsch. Wird tatsächlich nicht schon seit Jahrzhnten über Israel geredet? Was heißt das schon? Meistens wird diese “einzige Demokratie” des Nahen Ostens einseitig “schöngeredet”. Wenn also immer wieder geredet wird, dann reicht das einfach nicht mehr! Auch Mendel beschreibt in seinem autobiographischen Buch, die Lage in meinen Augen mehr als einseitig durch die “jüdisch- israelische Brille”. Wenn er die Lage in Haifa wesentlich rosiger , als es israelische Palästinenser tun würden, die auch in Haifa studierten, schildert und diese ganz nach “jüdisch-israelischer” Manier, als “Araber” bezeichnet, so enttäuscht mich das.

Zwar bezeichnet auch er sich als desillusioniert nach der Wiederwahl Benjamin Netanjahus und fühlt sich mittlerweile fremd im eigenen Land. Schließlich lebt er seit über 20 Jahren in Deutschland und scheint sich recht wohl zu fühlen.



Mendel geht chronologische Kapitel für Kapitel die deutsch-israelische Geschichte durch, die Beziehungen von Wiedergutmachung, U-Bootlieferungen bis zur Staatsräson. Er lässt nichts aus und doch fehlt mir in dem ganzen Buch die Eindeutigkeit. Ich bin im Gegensatz zu Mendel auch überhaupt nicht der Meinung die Falschen trifft und eine Anziehung auf Antisemiten ausübt- und BDS in die Nähe von Judenhass zu setzen, ist perfide! Auch seine unsäglichen Angriffe gegen Roger Waters und andere BDS- unterstützende Künstler teile ich natürlich überhaupt nicht. Er darf sich eben nicht wundern, wenn die Diskussionen in Deutschland über Israel schnell verstummen. Auch ist er “alles andere als glücklich”, wenn er feststellt wie weitverbreitet Ressentiments unter Palästinensern gegen Israel sind, doch erinnert er sich daran, dass sie “gute Gründe” haben Israel zu hassen. Andererseits greift er den palästinensischen Aktivisten Ramsis Kilani an, weil dieser, die Israels Gründung Israels “als ethnische Säuberung Palästinas” sieht. Diese Sicht Kilanis entspricht auch meiner Meinung und vieler anderer Israelis, wie der israelische Historiker Ilan Pappe, es auch schreibt es in seinem bekannten Buch, “die ethnische Säuberung Palästinas”.



Auch die Al-Kuds-Demonstrationen wenden sich gegen die zionistische Besatzung Palästinas, sind aber keinesfalls “antisemitisch”. Warum also sollte man sich für eine Teilnahme entschuldigen?

Auch seine Anschuldigungen gegen “zwei linke Mitglieder” der deutschen Arbeiterfotografie, sie werden für ihre Iran Reise zum damaligen Präsidenten Ahmadinedschad ausgiebig kritisiert. Was ihn auch nicht daran hindert seine Kritik, mehr als unsachlich, mit deren Sicht auf Coronamaßnahmen zu verquicken.

E Mendel lässt tatsächlich nichts aus in diesem Buch, dass macht es durchaus interessant. Mendel laviert, er bezieht keine wirkliche Stellung zu Positionen wie sie eindeutig und nötig wären. Mehr denn je wäre das nötig. aber kann man das noch erwarten in Deutschland? Auch dazu erscheint mir das Buch wenig hilfreich. Es wird kein Thema ausgelassen, aber nicht zufriedenstellend behandelt. Das ist zu wenig. Fazit, weder im “jüdischen Besatzungsstaat” wird sich die Situation in absehbarer Zeit für die Palästinenser verbessern, ganz im Gegenteil. Auch in Deutschland wird sich nicht viel tun, dazu ist die Lage und die jahrzehntelange Sicht zu festgefahren in ihrer Einseitigkeit, egal wie viele Bücher noch über diesen Konflikt erscheinen.



Evelyn Hecht-Galinski

Über Israel reden Eine deutsche Debatte Über kaum ein anderes Land wird in Deutschland so viel geredet und gestritten: Zu Israel hat jeder eine Meinung. Warum ist das so? Wieso hat der Nahostkonflikt eine solche Bedeutung? Und warum ist die Debatte so emotional – und oft so vergiftet? Als Meron Mendel vor zwanzig Jahren nach Deutschland kam, stellte er überrascht fest, welche Bedeutung sein Heimatland Israel hier im öffentlichen Diskurs hatte. Schon damals konnten nahezu alle, mit denen er sprach, klare Positionen zu Israel und seiner Politik formulieren.

Heute werden die Debatten noch heftiger geführt. Zuletzt haben sich Skandale aneinandergereiht – vom öffentlichen Streit um den antiisraelischen Philosophen Achille Mbembe im Jahr 2020 bis zur Documenta-Debatte von 2022. Einerseits wird eine Art „Freundschaftspflicht“ aufgrund der NS-Vergangenheit und dem andauernden Antisemitismus in Deutschland proklamiert. Andererseits stellt sich die Frage, wie Deutschland auf den sich verschärfenden Rechtskurs der Regierung in Jerusalem reagieren soll. Meron Mendel schildert in diesem Buch, wie das Verhältnis zu Israel und zum Nahostkonflikt in Deutschland verhandelt wird, in der Politik und in den Medien, unter Linken, unter Migranten und unter Juden. Deutschlands Verhältnis zu Israel steht vor großen Herausforderungen: Meron Mendel zeigt, wie wir ihnen mit Mut und Offenheit begegnen können.

