Sie können sicher sein, dass diese obszönen, unbewiesenen Anschuldigungen gegen die russischen Streitkräfte nicht die Zensoren der sozialen Medien auf den Plan rufen werden, die angeblich “Desinformationen” ausrotten sollen.

Über Russen, die Babys vergewaltigen

Von Caitlin Johnstone

23. Mai 2022

Die ukrainische Regierung lernt schnell, dass sie alles, buchstäblich alles, über die Geschehnisse vor Ort sagen kann und dass die westliche Presse dies unkritisch als Nachrichtenmeldung aufgreift.

Die neueste Geschichte, die die Runde macht, ist die völlig unbewiesene Behauptung eines ukrainischen Regierungsbeamten, dass die Russen ukrainische Babys zu Tode vergewaltigen. Business Insider, The Daily Beast, The Daily Mail und Yahoo News haben diese Geschichte übernommen, obwohl es dafür keinerlei Beweise gibt, die über die leeren Behauptungen einer Regierung hinausgehen, die einen großen Anreiz zum Lügen hat.

“Ein einjähriger Junge starb, nachdem er von zwei russischen Soldaten vergewaltigt worden war, sagte der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments am Donnerstag”, heißt es in einem Bericht von Business Insider, der anschließend von Yahoo! News aufgegriffen wurde. “Der Vorwurf ist einer der schrecklichsten der russischen Invasion in der Ukraine, aber kein Einzelfall.”

Am Ende des vierten Absatzes folgt der Disclaimer, auf den jeder kritische Denker achten sollte, wenn er solche Geschichten in der Mainstream-Presse liest:

“Insider konnten keine unabhängigen Beweise für diese Behauptung finden.”

The Daily Beast hat dieselbe Geschichte in seinem typischen Stil in einer viel extravaganteren und klickfreundlicheren Form veröffentlicht:

“Der tote Junge gehört zu Dutzenden mutmaßlicher Kindervergewaltigungsopfer, darunter zwei zehnjährige Jungen, Drillinge im Alter von neun Jahren, ein zweijähriges Mädchen, das von zwei russischen Soldaten vergewaltigt wurde, und ein neun Monate altes Baby, das vor den Augen seiner Mutter mit einem Kerzenständer penetriert wurde, so der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte.”

Die einzige Quelle für diese jüngste Flut von “die Russen vergewaltigen Babys zu Tode”-Meldungen ist eine Erklärung der ukrainischen Menschenrechtskommissarin Ljudmila Denisowa auf einer ukrainischen Regierungswebsite. Die kurze Erklärung enthält keinerlei Beweise, und ihre englische Übersetzung schließt wie folgt:

“Ich appelliere an die UN-Kommission zur Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen während der russischen Militärinvasion in der Ukraine, diese Fakten des Völkermordes am ukrainischen Volk zu berücksichtigen.”

Ich rufe unsere Partner in der ganzen Welt auf, den Sanktionsdruck auf Russland zu erhöhen, die Ukraine mit Angriffswaffen zu versorgen und sich an der Untersuchung der rassistischen Verbrechen in unserem Land zu beteiligen!

Der Feind muss gestoppt werden und alle, die an den Gräueltaten in der Ukraine beteiligt sind, müssen vor Gericht gestellt werden!”

Das ist es, was heute in der westlichen Welt als Journalismus durchgeht. Völlig unbegründete Anschuldigungen gegen die Feinde der USA, die sich lediglich auf die Behauptungen eines Regierungsbeamten stützen, der mehr Waffen und Sanktionen gegen diese Feinde fordert und Behauptungen aufstellt, die sich anhören, als kämen sie aus einer Folge von “It’s Always Sunny in Philadelphia”.

Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass diese Vergewaltigungen nie stattgefunden haben. Ebenso wenig können wir mit Sicherheit sagen, dass die australische Regierung keine außerirdischen Flugzeuge in einem unterirdischen Bunker in Canberra lagert. Aber wir tun nicht so, als sei das eine feststehende Tatsache, und veröffentlichen darüber Mainstream-Nachrichten, nur weil wir nicht beweisen können, dass es falsch ist. Das ist nicht die Art und Weise, wie die Beweislast funktioniert.

Natürlich ist die Vergewaltigung von Kindern eine sehr reale und sehr ernste Angelegenheit, und natürlich ist Vergewaltigung eine der vielen Gräueltaten, die Menschen in der gesetzlosen Umgebung des Krieges zugefügt werden können.

Aber aus strategisch günstigen Regierungsbehauptungen über solche Angelegenheiten eine Nachrichtenstory zu machen, die auf keinerlei Beweisen beruht, ist nicht nur journalistisches Fehlverhalten, sondern tatsächlich Gräuelpropaganda.

Wie wir bereits erörtert haben, haben die USA und ihre Bevollmächtigten eine lange Tradition in der Verwendung von Gräuelpropaganda, wie z.B. die berüchtigte “Entnahme von Babys aus Brutkästen”, die in der berüchtigten Nayirah-Aussage von 1990 in Umlauf gebracht wurde und dazu beitrug, Zustimmung für den Golfkrieg zu erzeugen.

Gräuelpropaganda wird schon seit langem eingesetzt, da sie sehr effektiv ist, um die Bevölkerung gegen gezielte Feinde zu mobilisieren, vom Mittelalter, als Juden beschuldigt wurden, christliche Kinder zu entführen, um sie zu töten und ihr Blut zu trinken, über Behauptungen aus dem 17. Jahrhundert, die Iren würden englische Kinder töten und ins Meer werfen, bis hin zu Behauptungen aus dem Ersten Weltkrieg, die Deutschen würden belgische Babys verstümmeln und essen.

An der Gräuelpropaganda sind häufig Kinder beteiligt, weil Kinder nicht als Kombattanten oder Unschuldige angesehen werden können. Im Allgemeinen werden die schrecklichsten Behauptungen aufgestellt, mit denen die Propagandisten zu diesem Zeitpunkt der Geschichte durchkommen können. Es ist ein nützlicher Appell an die Emotionen, der den logischen Verstand der Menschen umgeht und sie dazu bringt, die Propaganda nicht aufgrund von Fakten und Beweisen, sondern aufgrund ihrer Gefühle zu akzeptieren.

Und es funktioniert. Wenn Sie in den sozialen Medien nach dieser erfundenen Geschichte suchen, die in den öffentlichen Diskurs hineingepflanzt wurde, werden Sie unzählige Menschen finden, die ihre Empörung über die bösen, babyvergewaltigenden Russen zum Ausdruck bringen.

Die Mitarbeiterin der Demokratischen Partei, Andrea Chalupa, die für ihre umstrittene Zusammenarbeit mit der ukrainischen Regierung bekannt ist, um die Präsidentschaftskampagne von Donald Trump im Jahr 2016 zu unterminieren, zitiert auf Twitter den oben erwähnten Daily Beast-Artikel, um die Redaktion der New York Times wütend zu ermahnen, weil sie ein seltenes Wort der Vorsicht über die Beteiligung der USA am Krieg geäußert hat.

“Bevor sie dies schreiben, hätten sich die Mitglieder des Redaktionsausschusses der New York Times fragen sollen, wer von ihnen seine Kinder, einschließlich Babys und Kleinkinder, von russischen Soldaten vergewaltigen lassen will, denn genau das passiert in der Ukraine”, twitterte Chalupa.

Sehen Sie das? Wie eine völlig unbewiesene Behauptung der Regierung in eine offiziell aussehende Nachricht umgewandelt wurde, und wie diese offiziell aussehende Nachricht dann zitiert wurde, als ob es eine objektive Tatsache wäre, dass russische Soldaten in der Ukraine herumlaufen und Babys zu Tode vergewaltigen? Und wie dies geschah, um Zustimmung für einen geostrategisch wichtigen Stellvertreterkrieg zu erzeugen und diejenigen niederzuknüppeln, die auch nur die geringste Vorsicht gegenüber diesen weltbedrohenden Eskalationen an den Tag legen?

Das ist grausame Propaganda, die genau das tut, was sie tun soll.

Zu all den anderen Gründen, die die USA und ihre Verbündeten anführen, um der Ukraine immer mehr Kriegsgerät mit immer größerer Zerstörungskraft zu liefern, kommt jetzt noch die Geschichte hinzu, dass die Russen dort wahllos Babys zu Tode vergewaltigen. Das kommt den unipolaren Herrschaftszielen des US-amerikanischen Imperiums, dem ukrainischen Regime und dem militärisch-industriellen Komplex gerade recht.

Und das war noch nicht einmal das Ausmaß der obszönen massenmedialen Gräuelpropaganda, die im Namen der ukrainischen Beamten an diesem Tag betrieben wurde. Der Newsweek-Artikel “Russen zielen mit Sprengstoff auf Kinderbetten und -zimmer: Ukrainian Bomb Team,” informiert uns, dass:

“Der Leiter eines ukrainischen Bombenteams sagte, dass die russischen Streitkräfte Kinder ins Visier nehmen, indem sie Sprengsätze in ihren Zimmern und unter ihren Betten platzieren.

Am Ende des zweiten Absatzes finden wir dann wieder diese magische Formulierung:

“Newsweek hat die Behauptung nicht unabhängig überprüft.”

Der Newsweek-Bericht stützt sich auf einen Teil eines peinlichen ABC News Australia-Beitrags über ein ukrainisches Team, das angeblich für die Beseitigung von Landminen in Gebieten zuständig ist, die zuvor von russischen Truppen besetzt waren. In dem Beitrag wird das Team als “Einheit tapferer Minenräumer” bezeichnet, während die russischen Streitkräfte als “barbarisch” bezeichnet werden.

ABC berichtet unkritisch über all die ruchlosen Methoden, mit denen die bösen Russen Sprengstoff mit dem Ziel platzieren, ukrainische Zivilisten zu töten, einschließlich des Verlegens von Minen in Kinderbetten und Teddybären und des Platzierens unter gefallenen ukrainischen Soldaten. Ganz unten im Artikel finden wir den magischen Satz wieder:

“Das ABC konnte diese Berichte nicht unabhängig überprüfen, aber sie bestätigen die Behauptungen des ukrainischen Präsidenten.”

Ah, was Ihnen also von den ukrainischen Streitkräften erzählt wird, “bestätigt” das, was Ihnen vom Präsidenten der Ukraine erzählt wurde. Etwas Solideres gibt es nicht, oder? Das ist großartiger Journalismus, Leute.

Die ukrainische Regierung hat alles zu gewinnen und nichts zu verlieren, wenn sie einfach sagt, was sie sagen muss, um mehr Waffen, mehr Finanzmittel und zunehmend direkte Hilfe von westlichen Mächten zu erhalten. Wenn sie also weiß, dass die westlichen Medien unkritisch über jede ihrer Behauptungen berichten werden, warum sollte sie dann nicht lügen? Warum nicht jede Lüge erzählen, die nötig ist, um die eigenen Interessen und Ziele durchzusetzen? Es wäre ziemlich dumm von ihnen, die Gelegenheit, die sich ihnen bietet, nicht zu nutzen.

Die westliche Presse weiß, dass dies geschieht. Sie wissen ganz genau, dass die Ukraine eine sehr ausgeklügelte Propagandakampagne gegen Russland führt und Desinformationen streut, um diesen Infokrieg zu erleichtern. Das ist kein Geheimnis. Sie beteiligen sich wissentlich an dieser Kampagne.

Die Massenmedien haben schon vor dem Beginn der Invasion Gräuelpropaganda über die Geschehnisse in der Ukraine verbreitet, z. B. als sie im Februar berichteten, dass Russland eine Liste von Dissidenten, Journalisten und “gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie religiösen und ethnischen Minderheiten und LGBTQI+-Personen” hat, die es bei der Invasion zusammentreiben und foltern will. Komisch, dass wir davon nichts mehr gehört haben.

Und das alles geschieht zur gleichen Zeit, in der die westliche politische und mediale Klasse weiterhin über die Gefahren der “Desinformation” und die dringende Notwendigkeit, ihre Verbreitung im Internet streng zu regulieren, schreit, selbst nachdem US-Beamte offen zugegeben haben, dass sie Desinformationen über Russland und die Ukraine verbreitet haben. Ich garantiere Ihnen, dass keine dieser völlig beweisfreien Behauptungen von den “Faktenprüfern” der Social-Media-Plattformen zensiert werden wird.

Die Tatsache, dass sowohl Silicon Valley als auch die Mainstream-Nachrichtenmedien es als gegeben hingenommen haben, dass es ihre Aufgabe ist, das öffentliche Denken über diesen Krieg zu manipulieren, sagt Ihnen alles, was Sie darüber wissen müssen, wie frei und wahrheitsorientiert die sogenannten liberalen Demokratien der westlichen Welt wirklich sind. Wir werden getäuscht und verwirrt, damit wir Agenden zustimmen, die sehr leicht zu einem nuklearen Armageddon führen könnten, und wenn wir jemals unsere Stimme dagegen erheben, werden wir als Putin-Propagandisten und Desinformationsagenten abgestempelt. Übersetzt mit Deepl.com

Es wird sehr, sehr schlimm. Dreht euch um, Leute. Falsche Richtung.

