People attend the funeral of 10 Palestinians killed during the Israeli airstrikes and raids over Jenin Refugee Camp in Jenin, West Bank on July 5, 2023 [Issam Rimawi/Anadolu Agency]

Überfall in Dschenin: Trauernde vertreiben führende Vertreter der Palästinensischen Autonomiebehörde von der Beerdigung der Opfer

Von MEE-Mitarbeitern

5. Juli 2023

Palästinensische Trauernde haben führende Vertreter der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), die an dem Trauerzug für die Opfer der Dschenin-Offensive am Mittwochnachmittag teilnahmen, des Landes verwiesen.

Tausende von Palästinensern nahmen an dem Trauerzug für die 12 bei der israelischen Großoffensive getöteten Menschen teil.

Der Zorn richtete sich jedoch gegen führende Vertreter der Palästinensischen Autonomiebehörde, die gekommen waren, um den Opfern ihre Ehre zu erweisen.

In Videos, die im Internet geteilt wurden, waren Trauernde zu sehen, die die Beamten, darunter Mahmoud al-Oul und Azzam al-Ahmad, anschrieen.

Viele nannten sie “Verräter” und bezeichneten ihr Verhalten als “beschämend”.

In einigen Videos waren Menschenmengen zu sehen, die unisono “Raus, raus” riefen und die palästinensischen Führer aus der Prozession drängten.

Viele Palästinenser fühlen sich von der Palästinensischen Autonomiebehörde wegen ihrer Untätigkeit nach Beginn der Razzia im Stich gelassen, bei der im Laufe von zwei Tagen mehr als 80 % der Häuser im Lager beschädigt oder zerstört wurden und rund 4 000 Menschen vertrieben wurden.

Wasser- und Stromleitungen funktionierten auch am dritten Tag noch nicht, so dass die Menschen gezwungen waren, bei Verwandten Schutz zu suchen. Einige mussten auf der Straße schlafen.

Viele Teile des Lagers Dschenin liegen in Schutt und Asche, und auch Krankenhäuser und Gotteshäuser wurden bei den Angriffen schwer beschädigt.

Augenzeugen berichteten Middle East Eye, dass die Angriffe einem Erdbeben glichen, und während des Angriffs waren Schreie aus den Häusern zu hören.

Bereits Stunden vor dem Trauerzug versammelten sich zahlreiche Palästinenser vor dem Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde in Dschenin, um zu protestieren.

Einige bewarfen das Gebäude mit Steinen, um die Untätigkeit der Palästinensischen Autonomiebehörde während des gewaltsamen Angriffs auf Dschenin zu verurteilen.

Seit dem Rückzug der israelischen Streitkräfte am Mittwochmorgen war in den Straßen von Dschenin eine spürbare Wut zu spüren, und viele Menschen waren der Meinung, dass die Palästinensische Autonomiebehörde fahrlässig gehandelt und die Palästinenser nicht geschützt habe. Übersetzt mit Deepl.com

