Ein “Spezialist” für kriminelle Methoden! Evelyn Hecht-Galinski

Ukrainischer Bankier garantiert Belohnung für Unterbrechung der Siegesparade in Moskau In der Ukraine kündigte ein Bankier rund 500 Mio. Euro Belohnung für die Störung der Parade zum Tag des Sieges über den Nazismus in Moskau mit einer Drohne an. Die Parade auf dem Roten Platz sei angeblich ein “legitimes Ziel für die ukrainischen Streitkräfte”.

Quelle: Sputnik © Ewgeni Bijatow

Am 9. Mai wird in Russland sowie in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland gefeiert, der unter anderem auch zusammen mit den Ukrainern errungen worden war. Nun aber zeigt die moderne Ukraine einmal mehr ihr hässliches Gesicht. Der Mitbegründer der ukrainischen Bank Monobank, Wladimir Jazenko, erklärte, die Parade zum Tag des Sieges sei ein “legitimes Ziel für die ukrainischen Streitkräfte”. Jazenko betonte, dass die Bank bereits ein “Preiskonto” eröffnet und einen einschlägigen Wettbewerb unter den Entwicklern von Drohnen ausgeschrieben habe, die die Parade in Moskau stören könnten. Das Preisgeld für die Entwicklung einer solchen Drohne würde 20 Millionen Griwna (rund 500 Millionen Euro) betragen. Der Bankier wörtlich: “Ich habe gelesen, dass Putin eine Parade auf dem Roten Platz plant und dass dort viel Militär zu sehen sein wird. Es wird sich also um, wie man sagt, ‘sehr legitime militärische Ziele’ handeln. Daher denke ich, dass die Drohnenentwicklungsgemeinschaft ihnen eine ‘Feier’ ausrichten sollte.” Um dieses “Preisgeld” zu erhalten, schlug Jazenko die wichtigste Bedingung vor: Die Drohne müsse während der Parade auf dem Roten Platz landen und allen Zuschauern ukrainische Propagandasprüche vorführen. Russland warnt vor Provokation: Kiew will Moskau Einsatz von Chemiewaffen zur Last legen In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass Jazenko selbst der Initiator der Produktion der Drohne Dowbusch T10 ist, aber seine Drohnen werden nicht daran teilnehmen. Nach Angaben des ukrainischen Geschäftsmannes könne der versprochene Betrag erhöht werden, indem die Ukrainer Geld in den sogenannten “Preisfonds” spenden. In den Medien wird derzeit spekuliert, dass die ukrainischen Streitkräfte direkt am 9. Mai eine Gegenoffensive starten könnten. Dies soll darauf abzielen, den Streitkräften der Russischen Föderation nicht nur einen Kampfschlag, sondern auch einen psychologischen Schlag zu versetzen. Das Hauptziel bestehe darin, die russische Armee in die Flucht zu schlagen, behaupten die Quellen. Mehr zum Thema – In Erwartung einer Gegenoffensive steht Moskau vor einer schwierigen strategischen Entscheidung

