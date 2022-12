https://scheerpost.com/2022/12/25/un-experts-us-sanctions-violate-iranians-human-rights/

Iranischer Markt, 2020. Foto von Mohammad Rezaie auf Unsplash

UN-Experten: US-Sanktionen verletzen die Menschenrechte der Iraner

von Ben Norton / Multipolarista

25. Dezember 2022

Hochrangige Experten der Vereinten Nationen haben in einem Brief an die Regierung der Vereinigten Staaten betont, dass die illegalen einseitigen Sanktionen gegen den Iran die Menschenrechte des iranischen Volkes verletzen, und gefordert, dass sie “gelockert oder ganz aufgehoben werden”.

Führende Experten der Vereinten Nationen haben kritisiert, dass die Sanktionen der US-Regierung die Menschenrechte der Iraner verletzen.

Sie machten deutlich, dass die einseitigen Zwangsmaßnahmen, die die Vereinigten Staaten gegen den Iran verhängt haben, gegen das Völkerrecht verstoßen.

Eine Gruppe von UN-Sonderberichterstattern betonte, dass diese Sanktionen “negative Auswirkungen” auf “die Wahrnehmung des Rechts auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt in der Islamischen Republik Iran sowie auf das Recht auf Gesundheit und das Recht auf Leben” haben.

Das Recht der Iraner auf Leben zu verletzen ist ein diplomatischer Umweg, um zu sagen, dass die US-Sanktionen sie umbringen.

Die UN-Sachverständigen haben ein offizielles Schreiben an die Vereinigten Staaten gerichtet, in dem sie deren Sanktionen verurteilen und sie auffordern, diese zu untersuchen und aufzuheben.

Die Sonderberichterstatter äußerten ihre “ernste Besorgnis über die US-Sanktionen als einen wesentlichen Faktor für die Umweltzerstörung im Iran, die sich negativ auf das Recht der iranischen Bevölkerung auf eine gesunde und nachhaltige Umwelt, auf Gesundheit, auf Leben und auf einen angemessenen Lebensstandard auswirkt”.

Sie fügten hinzu, dass “die US-Sanktionen die Wahrnehmung des Rechts auf Bildung” im Iran behindern.

Washington wirft Teheran ständig vor, die Rechte seiner Bevölkerung zu verletzen. Die US-Regierung behauptet auch öffentlich, den Kampf gegen den Klimawandel und die Umweltverschmutzung zu unterstützen, und auf dem Papier erkennt sie an, dass die Menschen das Recht auf eine saubere Umwelt haben.

Die Sanktionen Washingtons gegen den Iran stehen jedoch im Widerspruch zu der scheinbar klaren Position der USA in dieser Frage”, so die UN-Experten.

“Es ist an der Zeit, dass die Sanktionen, die den Iran daran hindern, die Umwelt zu verbessern und die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und das Leben zu verringern, gelockert oder ganz aufgehoben werden, damit die Iraner ihr Recht auf eine saubere Umwelt, das Recht auf Gesundheit und Leben und andere Rechte, die mit günstigen Umweltbedingungen verbunden sind, wahrnehmen können”, betonten sie.

Die UN-Sonderberichterstatter stellten fest:

Seit 1979 haben die Vereinigten Staaten von Amerika ein breites und komplexes Netz strenger Finanz-, Wirtschafts- und Handelssanktionen gegen den Iran verhängt, darunter ein umfassendes Handelsverbot, erhebliche Maßnahmen zur Isolierung des Irans vom internationalen Finanz- und Handelssystem sowie sekundäre Sanktionen gegen Nicht-US-Parteien, die mit dem Iran Geschäfte machen.

Einige (aber nicht alle) dieser Sanktionen wurden 2015 aufgehoben oder gelockert, als US-Präsident Barack Obama den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) unterzeichnete, das Atomabkommen mit Iran, dem sich auch die anderen ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats (Großbritannien, Frankreich, China und Russland), Deutschland und die Europäische Union anschlossen.

Im Jahr 2018 hat US-Präsident Donald Trump das JCPOA einseitig aufgekündigt und damit gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats verstoßen und in der Folge weitere Sanktionen gegen den Iran verhängt, was einen klaren Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt.

Die UN-Experten stellten fest, dass die Trump-Administration nicht nur “Sanktionen, die im Rahmen des JCPOA aufgehoben oder gelockert worden waren”, wieder auferlegte, sondern auch “zusätzliche Maßnahmen einführte”. Diese Sanktionen zielten auf den iranischen Energie-, Schiffbau-, Schifffahrts- und Finanzsektor ab und umfassten die Auflistung von mehr als 700 Personen, Einrichtungen, Flugzeugen und Schiffen.”

Die Androhung von Sekundärsanktionen durch die USA gegen ausländische Länder und Unternehmen, die mit dem Iran Geschäfte machen, sowie die Übererfüllung der Auflagen machen die einseitigen Zwangsmaßnahmen noch schlimmer, schreiben die UN-Sonderberichterstatter:

Die volle Wirkung der US-Sanktionen im Iran wird durch eine beträchtliche Übererfüllung auf globaler Ebene verstärkt, die sich aus komplexen, zeitaufwändigen und/oder kostspieligen Verfahren zur Einhaltung der Sanktionen ergibt, sowie durch die extraterritoriale Durchsetzung und die Furcht vor Strafen bei unbeabsichtigten Verstößen und durch sanktionsbedingte Hindernisse für Finanztransaktionen für Waren und Dienstleistungen, die durch die Sanktionen nicht verboten sind.

Die Hauptverfasserin dieses Schreibens, die führende UN-Sanktionsexpertin Alena Douhan, hat bereits früher Berichte veröffentlicht, in denen sie die katastrophalen Auswirkungen der illegalen US-Sanktionen auf die Zivilbevölkerung in Venezuela und Syrien beschreibt.

Sie sagte, dass diese “ungeheuerlichen” US-Sanktionen Millionen von Zivilisten “ersticken” und “möglicherweise auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinauslaufen”.

Das Schreiben zu den US-Sanktionen gegen den Iran wurde von den folgenden UN-Menschenrechtsexperten unterzeichnet:

Alena Douhan, Sonderberichterstatterin über die negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die Wahrung der Menschenrechte

Richard Bennett, Sonderberichterstatter zur Lage der Menschenrechte in Afghanistan

Ian Fry, Sonderberichterstatter für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte im Zusammenhang mit dem Klimawandel,

Tlaleng Mofokeng, Sonderberichterstatterin für das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit

Livingstone Sewanyana, unabhängiger Experte für die Förderung einer demokratischen und gerechten internationalen Ordnung

Obiora C. Okafor, unabhängiger Experte für Menschenrechte und internationale Solidarität

Fernand de Varennes, Sonderberichterstatter für Minderheitenfragen

Ben Norton ist Journalist, Schriftsteller und Filmemacher. Er ist der Gründer und Herausgeber von Multipolarista und lebt in Lateinamerika.

