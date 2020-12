Werden auch diesmal, wieder die Ermittlungen schon nach 6 Wochen eingestellt, wie bei den Rohrbombenanschlägen gegen die Grabplatte auf dem jüdischen Friedhof gegen das Grab von Heinz Galinski?

Gedenktafel beschmiert Polizeimeldung vom 16.12.2020 Nr. 2855 Unbekannte haben die Heinz-Galinski-Gedenktafel in Prenzlauer Berg beschmiert. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 15 sahen gestern gegen 11.20 Uhr die Schmiererei an der Gedenktafel in der Schönhauser Allee. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung.

Gedenktafel beschmiert Polizeimeldung vom 16.12.2020 Pankow Nr. 2855

Unbekannte haben die Heinz-Galinski-Gedenktafel in Prenzlauer Berg beschmiert. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 15 sahen gestern gegen 11.20 Uhr die Schmiererei an der Gedenktafel in der Schönhauser Allee. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung.

Es folgen die Inhalte der rechten Seitenspalte Zeugenaufrufe die jeweils im Text der Meldung genannte Fachdienststelle,

eine andere Polizeidienststelle,

die Internetwache oder

das Bürgertelefon

(030) 4664-4664. Bitte richten Sie Ihre Hinweise zu Zeugenaufrufen an

https://www.gedenktafeln-in-berlin.de/nc/gedenktafeln/gedenktafel-anzeige/tid/heinz-galinski/

Foto: OTFW, CC BY-SA 3.0

Dr. h.c. Heinz Galinski Ehrenbürger von Berlin, der massgeblich an der Wiederherstellung des jüdischen Lebens und der Demokratie in Berlin beteiligt war, lebte hier 1938 – 1943 und wurde aus diesem Haus nach Auschwitz deportiert

Bei dem Haus handelt es sich um einen Nachfolge­bau des kriegszerstörten Wohnhauses. Im Ver­lauf der soge­nann­ten Fabrikaktion Ende Febru­ar 1943 wurde Ga­linski depor­tiert. Der Über­le­bende von Auschwitz und Bergen-Bel­sen war seit dem 1. April 1949 Vorsit­zen­der der Jü­di­schen Ge­mein­de von Ber­lin. Er blieb es über die Jahr­zehnte der poli­tisch be­ding­ten Spal­tung (seit 1953) für die Gemein­de im West­teil, nach der Wieder­ver­eini­gung erneut bis zu seinem Tode für die gan­ze Stadt. Berlin ehrte ihn am 26.11.1987 mit der Ver­lei­hung der Ehrenbürgerwürde. Seit 1988 war er auch Vor­sit­zender des Zen­tralrats der Juden in Deutschland. Ga­linski war eine mah­nende Instanz in der Demokra­tie und erhob seine nicht immer be­queme Stimme, wann immer er es für notwendig er­achtete. Begra­ben ist Galinski auf dem Jüdischen Friedhof Heer­stra­ße (Scholzplatz), Ehrenreihe.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...