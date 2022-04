Dank an Asa Winstanley für die Aufdeckung der Hasbara Lügen und seinen unermütlichen Kampf für die Wahrheit und die Freiheit Palästinas.

Bild: Eine Frau und ein Mann an einem mit einer israelischen Flagge drapierten Stand

Union jüdischer Studenten gibt gefälschte Petitionsunterschriften zu

Von Asa Winstanley

14. April 2022

Nina Freedman hat zugegeben, dass auf einer Petition ihrer Israel-Lobbygruppe gefälschte Namen standen. (Facebook)

Die Union of Jewish Students hat sich entschuldigt, nachdem gefälschte Unterschriften auf einer Petition aufgetaucht waren, die sie diese Woche gestartet hatte.

Die pro-israelische Gruppe führt derzeit eine Kampagne gegen die britische National Union of Students (NUS).

In einem offenen Brief, der am Dienstag veröffentlicht wurde, forderten die Israel-Lobbyisten, dass die neue Präsidentin der NUS, Shaima Dallali, abgesetzt werden sollte, und verlangten, dass die Studentenvereinigung eine gefälschte, israelfreundliche Definition von Antisemitismus übernimmt.

Doch am Mittwoch distanzierten sich mehrere jüdische Schriftsteller und Aktivisten, deren Namen ursprünglich auf der Petition erschienen waren, öffentlich und erklärten, sie hätten die Petition gar nicht erst unterzeichnet.

“Jemand hat meinen Namen zu diesem Brief hinzugefügt, den ich kategorisch nicht unterschreiben möchte”, schrieb die Schriftstellerin Em Hilton auf Twitter.

Die Präsidentin der Union of Jewish Students, Nina Freedman, entschuldigte sich kurz darauf bei Hilton und erklärte, ihr Name sei gelöscht worden.

Die Union of Jewish Students antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Mehrere andere Namen scheinen ebenfalls gefälscht worden zu sein.

Der Dozent Barnaby Raine forderte die Union of Jewish Students auf, zu untersuchen, wie seine und andere Unterschriften gefälscht wurden. “Dieser Brief unterstützt einen IHRA-Text, der den Palästinensern das Recht verweigert, frei über ihre Enteignung zu sprechen, also haben Sie mich ohne meine Zustimmung mit Rassismus in Verbindung gebracht”, schrieb er auf Twitter.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels war die Unterschrift von Raine aus dem offenen Brief gelöscht worden, obwohl Freedman sich offenbar nicht bei ihm entschuldigt hat.

In dem Brief wird gefordert, dass sich die NUS und “alle ihre derzeitigen und zukünftigen” Führungskräfte “öffentlich zur Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance bekennen”.

Diese Definition vermengt bekanntermaßen ein breites Spektrum legitimer Kritik an Israel mit antijüdischem Hass.

In dem offenen Brief wird die NUS auch für ihren “entsetzlichen Umgang mit dem jüngsten Vorfall mit Lowkey” verurteilt.

Der Rapper und Palästina-Solidaritätsaktivist war kürzlich für einen Auftritt auf der nationalen Konferenz der NUS gebucht worden. Doch auf Druck der Israel-Lobby hat die NUS seinen Auftritt abgesagt.

Die Israel-Lobby hat in den letzten Monaten eine intensive Kampagne gegen Lowkey geführt.

Eine privat verbreitete Version des offenen Briefes an die NUS wurde am Montag dem Guardian zugespielt”. Der Zeitung zufolge wurde er von “21 ehemaligen [NUS-]Präsidenten, die bis in die 1960er Jahre zurückreichen”, unterzeichnet, darunter ehemalige Regierungsminister und mindestens ein aktueller Gesetzgeber.

Die Union of Jewish Students geriet jedoch unter Beschuss wegen Islamophobie, nachdem die Zeitung berichtet hatte, dass auch Trevor Phillips, ein Schriftsteller, der den britischen Muslimen vorwirft, “eine Nation innerhalb einer Nation” zu sein, das Papier unterzeichnet hatte.

Islamfeindlichkeit

Der Brief wurde auch vom ehemaligen Labour-Minister Phil Woolas unterzeichnet, der 2010 aus dem Parlament geworfen wurde, nachdem Richter des Obersten Gerichtshofs entschieden hatten, dass er über seinen Wahlkampfgegner gelogen hatte. Woolas hatte fälschlicherweise behauptet, der Kandidat der Liberaldemokraten, Elwyn Watkins, habe islamische Extremisten “umworben”. Aus vertraulichen E-Mails, die vor Gericht enthüllt wurden, ging hervor, dass Woolas’ Team darauf abzielte, “die weißen Leute wütend zu machen”.

Die private Version des Briefes wurde auch von der ehemaligen Israel-Lobbyistin Lorna Fitzsimons unterzeichnet. Sie leitete 2011 einen Workshop auf einer Pro-Israel-Konferenz mit antisemitischem Titel: “Jeder Jude ist ein Botschafter für Israel”.

Die Union of Jewish Students behauptet, die einzige Stimme des jüdischen Studentenlebens an britischen Universitäten zu sein. Doch ihre Satzung verpflichtet die Gruppe dazu, jüdische Studenten zu einem “dauerhaften Engagement für … Israel” zu drängen.

Im Jahr 2017 enthüllte eine Undercover-Serie von Al Jazeera, dass die Union of Jewish Students direkt von der israelischen Botschaft in London finanziert wird.

Die israelische Lobbygruppe erklärte damals, sie werde von der israelischen Regierung “weder finanziert noch in irgendeiner Weise gelenkt”, räumte aber ein, “eine produktive Arbeitsbeziehung mit der israelischen Botschaft zu haben.”

In einer Rede vor der israelischen Botschafterin Tzipi Hotovely und dem israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog im November letzten Jahres prahlte die derzeitige Präsidentin der Union of Jewish Students, Nina Freedman, damit, dass die Absolventen ihrer Gruppe “derzeit in hohen Positionen in der israelischen Regierung, im Außenministerium, in den IDF [Militär] und sogar im Büro des Staatspräsidenten tätig sind”.

Sie erklärte auch, dass ihre Organisation im Kampf gegen BDS, die von Palästinensern angeführte Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung gegen die israelische Apartheid, “an vorderster Front” stehe.

Freedmans Rede vor israelischen Beamten enthüllt ungewollt die wahre Agenda der Union jüdischer Studenten – die Bekämpfung der Palästina-Solidaritätsbewegung. Übersetzt mit Deepl.com

