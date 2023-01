https://scheerpost.com/2023/01/11/former-high-level-us-officials-warn-time-is-not-on-ukraines-side-in-the-conflict/



Volodymyr Zelensky, Kamala Harris und Nancy Pelosi während einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses. Büro des Sprechers des US-Repräsentantenhauses, Public domain, via Wikimedia Commons



11. Januar 2023

Leave a Comment on Ehemalige hochrangige

Condoleezza Rice und Robert Gates fordern eine “drastische” Aufstockung der Militärhilfe, damit die Ukraine in diesem Jahr Gewinne erzielen kann.

US-Beamte warnen, die Zeit sei im Konflikt nicht auf der Seite der Ukraine

Von Dave DeCamp / Antiwar.com

Die ehemalige US-Außenministerin Condoleezza Rice und der ehemalige Verteidigungsminister Robert Gates warnten in einem am Samstag in der Washington Post veröffentlichten Meinungsartikel, dass “die Zeit nicht auf der Seite der Ukraine steht”, da die Wirtschaft des Landes in Scherben liegt und das Land vollständig auf ausländische Hilfe angewiesen ist.

Die ehemaligen Beamten sagten, der russische Präsident Wladimir Putin glaube, “dass er die Ukrainer zermürben kann und dass die Einigkeit und Unterstützung der USA und Europas für die Ukraine schließlich erodieren und zerbrechen wird”. Sie sagten, dass Russlands Wirtschaft zwar “unter der Fortsetzung des Krieges leiden wird”, aber die Russen “weitaus Schlimmeres ertragen haben”.

Die Ukraine hingegen habe eine Wirtschaft, die “in Trümmern liegt”, und das Land sei vollständig auf die Hilfe der USA und ihrer Verbündeten angewiesen. “Millionen von Menschen sind geflohen, die Infrastruktur des Landes ist zerstört, und ein Großteil der Bodenschätze, der Industriekapazitäten und der beträchtlichen landwirtschaftlichen Flächen befinden sich unter russischer Kontrolle”, schreiben sie.

Rice und Gates erklärten, dass der Westen Kiew unter Druck setzen werde, einen Waffenstillstand auszuhandeln, falls es in der Ukraine nicht zu größeren “Durchbrüchen” komme. “Unter den derzeitigen Umständen würde jeder ausgehandelte Waffenstillstand den russischen Streitkräften eine starke Position verschaffen, um ihre Invasion wieder aufzunehmen, wann immer sie dazu bereit sind. Das ist inakzeptabel”, sagten sie.

Ihr Rezept, um der Ukraine auf dem Schlachtfeld zu helfen, ist eine “dramatische” Erhöhung der westlichen Militärhilfe in Form von Waffen mit größerer Reichweite und schwererer Ausrüstung. “Der Kongress hat genug Geld für eine solche Verstärkung zur Verfügung gestellt; was jetzt gebraucht wird, sind Entscheidungen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten, den Ukrainern die zusätzliche militärische Ausrüstung zu geben, die sie brauchen – vor allem mobile Panzer”, schrieben sie.

Rice und Gates bezeichneten die Entscheidung der USA, Bradley-Kampffahrzeuge zu schicken, als “lobenswert”, wiesen aber darauf hin, dass auch schwerere Panzer geliefert werden müssten. “Die NATO-Mitglieder sollten den Ukrainern auch Raketen mit größerer Reichweite, moderne Drohnen, umfangreiche Munitionsvorräte (einschließlich Artilleriegranaten), mehr Aufklärungs- und Überwachungsfähigkeiten und andere Ausrüstung zur Verfügung stellen. Diese Fähigkeiten werden in Wochen und nicht in Monaten benötigt”, so die beiden.

Die beiden ehemaligen Beamten erkennen zwar an, dass eine Niederlage für Russland und Putin “keine Option” ist, erwähnen jedoch nicht das Risiko einer nuklearen Eskalation und implizieren, dass die USA der Ukraine um jeden Preis zum Sieg verhelfen müssen. “Wir haben in der Ukraine einen entschlossenen Partner, der bereit ist, die Folgen eines Krieges zu tragen, damit wir dies in Zukunft nicht selbst tun müssen”, sagten sie.

Die beiden Beamten behaupten, Russland wolle die gesamte Ukraine erobern, und deuten an, dass es als Nächstes in NATO-Gebiet eindringen wird. Sie ignorieren jedoch die wahren Motive für den Krieg, zu denen die NATO-Erweiterung und die Unterstützung der USA für die Ukraine nach dem Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch im Jahr 2014 gehören.

Gates hatte bereits früher erkannt, dass die NATO-Osterweiterung und die Versuche, die Ukraine zu übernehmen, Russland provozieren könnten. In seinen 2014 veröffentlichten Memoiren sagte Gates, der Versuch, Georgien und die Ukraine in die NATO aufzunehmen, sei wirklich zu weit gegangen”, und er fügte hinzu, dass damit rücksichtslos ignoriert wurde, was die Russen als ihre eigenen vitalen nationalen Interessen betrachteten.

Rice, die von 2005 bis 2009 Außenministerin war, wurde 2008 vom damaligen US-Botschafter in Russland William Burns, dem heutigen CIA-Direktor, gewarnt, dass der Versuch, die Ukraine und Georgien in die NATO aufzunehmen, zu einem Krieg in der Region führen könnte. Burns warnte Rice in einem Memo, das später von WikiLeaks veröffentlicht wurde, dass “der Beitritt der Ukraine zur NATO für die russische Elite (nicht nur für Putin) die hellste aller roten Linien ist”.

Burns sagte, Experten hätten gewarnt, Russland sei “besonders besorgt, dass die starke Spaltung der Ukraine in Bezug auf die NATO-Mitgliedschaft, bei der ein Großteil der ethnisch-russischen Gemeinschaft gegen die Mitgliedschaft ist, zu einer größeren Spaltung führen könnte, die mit Gewalt oder schlimmstenfalls mit einem Bürgerkrieg einhergeht. In einem solchen Fall müsste Russland entscheiden, ob es eingreift – eine Entscheidung, die es nicht treffen möchte. Übersetzt mit Deepl.com

Dave DeCamp ist der Nachrichtenredakteur von Antiwar.com, folgen Sie ihm auf Twitter @decampdave.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …