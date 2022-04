https://then24.com/2022/04/15/us-secret-services-lie-to-the-public-and-the-government-about-the-ukraine-war/

Bild: Shutterstock

US-Geheimdienste belügen die Öffentlichkeit und die Regierung in Bezug auf den Ukraine-Krieg



von Scott Ritter

15.April 2022

Die US-Geheimdienste haben lange Zeit behauptet, dass Integrität bei der Suche nach der Wahrheit ihr zentraler Wert sei. Im März 1992 wandte sich Robert Gates, der damalige Direktor der Central Intelligence, an die Analysten der ihm unterstellten Organisation und sprach das Problem der Politisierung der Geheimdienste in einem eigens zu diesem Thema verfassten und passend betitelten Text an. Gates wies darauf hin:

“Bourke Cockran [Anm.: ein für seine Redekunst bekannter irisch-US-amerikanischer Politiker und Redner-Coach für Winston Churchill] schrieb 1895 an Winston Churchill: ‘Was die Leute wirklich hören wollen, ist die Wahrheit – das ist das Aufregende -: sprich die einfache Wahrheit’. Zwanzig Jahre später schrieb Churchill selbst: ‘Die Wahrheit ist unumstößlich; Panik mag sie verletzen; Unwissenheit mag sie verhöhnen; Bosheit mag sie zerstören, aber sie ist da.’ ”

Und Robert Gates machte daraufhin darauf aufmerksam:

“Die Wahrheit, soweit wir [die CIA] sie erkennen, ist das, worum es bei unserer Arbeit geht. … Und weil wir als Institutionen, als Fachleute und als Einzelpersonen mit der Suche nach der Wahrheit befasst sind, beunruhigt uns die Möglichkeit – ja sogar der Gedanke -, dass diese Suche durch einen Makel befleckt werden könnte, sehr. Das ist schon lange so, und so sollte es auch sein.”

Der “Makel”, von dem Gates seinerzeit sprach, war die Politisierung der Geheimdienste. Gates umschrieb diesen Makel wie folgt:

“Dazu gehört die absichtliche Verzerrung von Analysen oder abgeleiteten Urteilen, um eine bevorzugte Denkweise ungeachtet der Beweise zu begünstigen.”

Diesem jüngsten Eingeständnis der inzwischen sprichwörtlichen “anonymen Quellen” zufolge. NBC Newsdie US-Regierung Geheimdienstinformationen zum Austausch mit ihren Verbündeten und der Öffentlichkeit freigegeben hat, um Russlands Pläne zu vereiteln und zu stören, “um Moskaus Propaganda zu untergraben und Russland daran zu hindern, zu bestimmen, wie der Krieg [in der Ukraine] in der Welt wahrgenommen wird”, scheinen die US-Geheimdienste auf den ersten Blick den von Gates vor 30 Jahren erläuterten Fallstricken der Politisierung leichtfertig auszuweichen. Letztendlich, so die ungenannten Beamten, wird dieser Prozess der öffentlichen Offenlegung folgen

“untermauert durch einen strengen Überprüfungsprozess durch den Nationalen Sicherheitsrat und die Geheimdienstgemeinschaft, um die Qualität der Informationen zu bestätigen und Quellen und Methoden zu schützen.”

Diese ungenannten betonten laut NBCagain:

“Wir genehmigen die Freigabe nachrichtendienstlicher Informationen nur, wenn wir überzeugt sind, dass diese beiden Anforderungen erfüllt sind.”

Aber nicht so voreilig. In demselben Bericht von NBC News heißt es auch:

“Mehrere US-Beamte räumten ein, dass die USA Informationen auch dann als Waffe eingesetzt haben, wenn das Vertrauen in die Richtigkeit der [weiterzureichenden] Informationen nicht sehr groß war. Manchmal haben sie Informationen mit geringem Vertrauen verwendet.”

Der Zweck der Verwendung von Geheimdienstinformationen, die – wie NBC News es ausdrückte – “nicht felsenfest” waren, war es, Russland von weiteren Aktionen abzuschrecken und den russischen Präsidenten Wladimir Putin “aus dem Gleichgewicht zu bringen”.

So viel zum oben erwähnten Bekenntnis der US-Geheimdienste zur “unumstößlichen Wahrheit”.

Es ist inzwischen allgemein bekannt, dass die Ukraine über starke und umfangreiche Kapazitäten zur Führung eines Informationskriegs verfügt. Einheiten wie das 72. Information and Psychological Warfare Operations Center (IPSO) des ukrainischen Geheimdienstes SBU führen eine ausgeklügelte Propagandakampagne durch. Diese zielt darauf ab, die Wahrnehmung der Stärke und Entschlossenheit der Ukraine zu stärken und gleichzeitig die laufende russische militärische Sonderoperation in der Ukraine zu verunglimpfen. Das 72. IPSO-Zentrum wurde von Russland als eine so große Bedrohung angesehen, dass das russische Militär sein Hauptquartier gleich zu Beginn des Konflikts als Ziel für eine sofortige Zerstörung auswählte.

Darüber hinaus wurde berichtet, dass die US-Geheimdienste mindestens seit dem als “Maidan-Revolution” bekannten Putsch in der Ukraine im Februar 2014 in engem Kontakt mit ihren ukrainischen Geheimdienst- und Sicherheitskollegen stehen – eine Beziehung, die in den letzten acht Jahren nur noch an Umfang und Reichweite zugenommen hat. Die Logik diktiert, dass Informations- und psychologische Kriegsführungsoperationen gegen Russland ein Bereich von gemeinsamem Interesse für die Nachrichtendienste der beiden Staaten sind – ebenso wie das Engagement der USA in der Ukraine nach dem Ausbruch des aktuellen russisch-ukrainischen Konflikts am 24. Februar 2022 diese Bemühungen unterstützen würde.

Die Weitergabe von freigegebenen Geheimdienstinformationen an die Ukraine, damit diese “neu verpackt” und als antirussische Propaganda verbreitet werden können, ist aus Sicht der US-Eliten und aus methodischer Sicht eine völlig legitime Verwendung von Geheimdienstinformationen. Darüber hinaus können die US-Geheimdienste unter bestimmten Bedingungen völlig gefälschte Informationen im Zusammenhang mit verdeckten politischen Operationen verwenden, um einer falschen Darstellung, die die Operationen eines bestimmten Feindes untergraben soll, Leben einzuhauchen und Glaubwürdigkeit zu verleihen. Keinesfalls dürfen solche Informationen unter diesen Bedingungen in die USA zurückverfolgt werden – und vor allem dürfen diese Informationen nicht so verbreitet werden, dass auch die politischen Entscheidungsträger in den USA selbst nicht mehr in der Lage sind, dies zu tun [über die Wahrheit].

Nun geben ungenannte US-Sicherheitsbeamte zu, dass die USA, um ernsthaften politischen Druck auf die russische Führung auszuüben, auch minderwertige (d.h. potenziell falsche und irreführende) Informationen durchsickern lassen – indem sie ein öffentliches Narrativ formen, das von zivilen Empfängern im Ausland, aber auch im Inland, akzeptiert und geglaubt werden soll. Dies stellt jedoch eine massive Abweichung von den üblichen Imperativen der verdeckten Informationskriegsführung dar – in der Tat ist es das perfekte Beispiel für die absichtliche Verzerrung einer Analyse oder Bewertung zu einem beliebigen Zweck und ungeachtet der Beweise. Und so ist es genau das, wovor Robert Gates 1992 gewarnt hat:

“Die tadellose Integrität unserer Analysen ist der wichtigste der Grundwerte der Central Intelligence Agency. Die politischen Entscheidungsträger, der Kongress und das amerikanische Volk müssen sicher sein, dass unsere Ansichten, ob sie nun richtig oder falsch sind, immer das Ergebnis unserer besten und objektivsten Bemühungen sind, die Bedrohungen und Möglichkeiten zu beschreiben, denen die Vereinigten Staaten gegenüberstehen. Sie müssen die Gewissheit haben, dass unsere Einschätzungen das Produkt der hochwertigsten und ehrlichsten nachrichtendienstlichen Analysen sind, die es auf der Welt gibt.”

Nun… nicht mehr.

Gates zitierte auch Churchills Diktum zur Verteidigung der Wahrheit, denn Churchill erklärte bekanntlich:

“In Kriegszeiten ist die Wahrheit so kostbar, dass sie immer von einer Leibgarde von Lügen begleitet werden sollte.”

Mit dieser Paraphrase unterstrich Churchill die Tatsache, dass die Wahrheit im Krieg ein so kostbares Gut ist, dass sie durch Betrug und Täuschung geschützt werden muss – damit sie nicht in die Hände des Feindes fällt.

Heute jedoch haben die US-Geheimdienste diese ihre ohnehin bedenkliche Geheimdienst-Logik in eine noch perversere Kriegs-Logik pervertiert: Sie haben jeden Begriff von echter, tatsächlicher Wahrheit eliminiert und die “Leibwächter der Lüge” zu Imitatoren angeblicher Wahrheiten befördert und erhoben – wobei sie nicht mehr die Wahrheit verteidigen, sondern die Lüge selbst als Wahrheit verbreiten sollen.

Die US-Geheimdienste bewegen sich seit geraumer Zeit auf dünnem Eis – spätestens seit sie politisierte Geheimdienstinformationen zur Begründung des Krieges – zum Beispiel gegen den Irak im Jahr 2003 – nutzten. Die jüngsten Enthüllungen jedoch, dass die US-Geheimdienste die öffentliche Meinung in den USA und weltweit gegen Russland kanalisieren, indem sie sogar “minderwertige” Informationen durchsickern lassen, wohl wissend, dass diese falsch und irreführend sein könnten, könnten und sollten einen Pflock durch das Herz der US-Glaubwürdigkeit – oder zumindest der US-Glaubwürdigkeit – treiben und die amerikanische Öffentlichkeit und die Weltgemeinschaft dazu bringen, sich zumindest ehrlich zu fragen, ob sie jemals wieder die Behauptungen der US-Geheimdienste für bare Münze nehmen können. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Aufklärungsoffizier der United States Marines und Autor von “SCORPION KING: America’s Suicidal Embrace of Nuclear Weapons from FDR to Trump”. Er diente den USA in der Sowjetunion als Inspekteur für die Umsetzung der Anforderungen des INF-Vertrags, während des Zweiten Golfkriegs im Stab von General Norman Schwarzkopf und danach von 1991 bis 1998 als Chef-Waffeninspekteur bei den Vereinten Nationen im Irak Ritter schreibt derzeit über Themen im Zusammenhang mit internationaler Sicherheit, militärischen Angelegenheiten, Russland und dem Nahen Osten sowie Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung Sie können ihm auf Twitter unter@RealScottRitterfollow folgen.

