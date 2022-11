https://caitlinjohnstone.com/2022/11/24/us-officials-concern-troll-about-world-press-freedoms-while-assaulting-them/



US-Offizielle sorgen sich um die Pressefreiheit in der Welt und verletzen sie gleichzeitig

von Caitlin Johnstone

24. November 2022

Ich werde mich nie daran gewöhnen, in einer Welt zu leben, in der unsere Machthaber einen Journalisten öffentlich inhaftieren, weil er die Wahrheit gesagt hat, und dann selbstgerecht davon schwadronieren, dass autoritäre Regime die Verfolgung von Journalisten stoppen müssen.

Erst heute twitterte der Sprecher des US-Außenministeriums und CIA-Veteran Ned Price missbilligend über die Entscheidung der Kirgisischen Republik, den Enthüllungsjournalisten Bolot Temirov nach Russland abzuschieben, wo Pressefreiheitsgruppen befürchten, dass der russische Staatsbürger zum Kampf in der Ukraine eingezogen werden könnte.

“Wir sind bestürzt über die Entscheidung, den Journalisten Bolot Temirov aus der Kirgisischen Republik abzuschieben”, sagte Price. “Journalisten sollten niemals dafür bestraft werden, dass sie ihre Arbeit machen. Die Kirgisische Republik ist für ihre lebendige Zivilgesellschaft bekannt – Versuche, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken, schaden diesem Ruf.”

Dies wäre eine völlig vernünftige Aussage, die jeder andere machen könnte. Wenn Sie oder ich sie sagen würden, wäre sie völlig legitim. Aber wenn Ned sie sagt, ist sie illegitim.

Immerhin handelt es sich um dieselbe Regierung, die daran arbeitet, einen australischen Journalisten aus dem Vereinigten Königreich auszuliefern, mit dem Ziel, ihn für bis zu 175 Jahre zu inhaftieren, weil er Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt hat. Price sagt: “Journalisten sollten niemals dafür bestraft werden, dass sie ihre Arbeit machen”, aber genau das tut die Regierung, die er vertritt, mit Julian Assange, der bereits dreieinhalb Jahre im Belmarsh-Gefängnis verbracht hat und auf die Auslieferung durch die USA wartet. Hinzu kommen die sieben Jahre, die er gegen seine Auslieferung aus der ecuadorianischen Botschaft in London gekämpft hat, die von einem UN-Gremium als willkürliche Inhaftierung eingestuft wurde.

Ein UN-Sonderberichterstatter über Folter stellte fest, dass Assange von den verbündeten Regierungen, die sich zu seiner Inhaftierung verschworen haben, psychologisch gefoltert wurde. Zahlreiche Ärzte haben festgestellt, dass seine Verfolgung zu einer gefährlichen medizinischen Vernachlässigung führt. Dennoch wird er in die notorisch drakonischen Gefängnissysteme der mächtigsten Regierung der Welt hineingezogen, wo er sich einem manipulierten Prozess stellen muss, bei dem eine Verteidigung wegen Veröffentlichung im öffentlichen Interesse nicht zulässig ist.

Alles nur, um einen rechtlichen Präzedenzfall zu schaffen, der es dem mächtigsten Imperium, das je existiert hat, erlaubt, Journalisten aus der ganzen Welt auszuliefern, wenn sie unbequeme Wahrheiten über das Imperium enthüllen. Aber klar, Ned, “Journalisten sollten niemals dafür bestraft werden, dass sie ihren Job machen”.

Anfang dieses Monats hat der US-Außenminister Antony Blinken einen eigenen Tweet zum Internationalen Tag zur Beendigung der Straflosigkeit für Verbrechen gegen Journalisten gepostet, ohne die geringste Spur von Selbsterkenntnis.

“Kein Mitglied der Presse sollte bedroht, belästigt, angegriffen, verhaftet oder getötet werden, nur weil er seine Arbeit macht”, so Blinken. “Am Internationalen Tag zur Beendigung der Straflosigkeit für Verbrechen gegen Journalisten geloben wir, die Rechte einer freien Presse und die Sicherheit von Journalisten weiterhin zu schützen und zu fördern.”

Zwei Wochen später gewährte die Biden-Administration dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman schockierenderweise Immunität vor Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der grausamen Ermordung des in den USA lebenden Journalisten Jamal Khashoggi und schlug damit alle Versuche, den tyrannischen Herrscher für seinen dreisten Angriff auf die Presse zur Verantwortung zu ziehen, endgültig zu.

“Kein Mitglied der Presse sollte bedroht, belästigt, angegriffen, verhaftet oder getötet werden, nur weil er seine Arbeit macht.”

Zwei Wochen.

Wir werden von tyrannischen, heuchlerischen Freaks regiert, die sich nicht um Wahrheit und Freiheit scheren; sie interessieren sich nur für Macht und was sie benutzen können, um sie zu erhalten. Die einzige Presse, die sie unterstützen, sind diejenigen, deren Verfolgung politisch ausgenutzt werden kann, und diejenigen, die dazu benutzt werden können, mit Propaganda hausieren zu gehen, wie die berüchtigte AP-Redakteurin, die kürzlich sagte, sie könne sich nicht vorstellen, dass ein US-Geheimdienstmitarbeiter falsch liege.

Das Aufzeigen von Heuchelei ist nicht deshalb wichtig, weil Heuchelei an sich etwas besonders Schlimmes ist, sondern weil es die Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenkt, dass der Heuchler nicht wirklich dort steht, wo er behauptet zu stehen und das zu schätzen, was er vorgibt zu schätzen. Die Herrscher des westlichen Imperiums scheren sich um die Pressefreiheit nur insofern, als sie sie benutzen können, um ausländische Regierungen, die sie nicht mögen, zu trollen und ihre globalen Machtpläne voranzutreiben. Und nicht ein Molekül weiter. Übersetzt mit Deepl.com

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Beitrag also gefallen hat, sollten Sie ihn mit anderen teilen, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube folgen, eine Ausgabe meines monatlichen Magazins kaufen oder etwas Geld in mein Spendenkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal werfen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du die Sachen siehst, die ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem amerikanischen Ehemann Tim Foley verfasst.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...