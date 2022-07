USA sprechen Israel von vorsätzlicher Tötung von Shireen Abu Akleh frei Von Maureen Clare Murphy

Was erwartet man schon von so einem Präsidenten eines “Schurkenstaates”, der einen anderen Schurkenstaat besucht

Von Maureen Clare Murphy

4. Juli 2022

Demonstranten demonstrieren am 11. Mai in Paris gegen die Tötung von Shireen Abu Akleh. Anne Paq ActiveStills

An dem Tag, an dem die USA ihre so genannte Unabhängigkeit auf kolonisiertem Land feiern, unterzeichnete Washington eine Erklärung, in der sich Israel von der direkten Verantwortung für die Ermordung der prominenten palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh freisprach.

In einer Erklärung, die dem Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, zugeschrieben wird, heißt es, dass amerikanische Beamte “keine endgültige Schlussfolgerung bezüglich der Herkunft der Kugel, die Abu Akleh tötete”, ziehen konnten, weil sie zu stark beschädigt war.

Price fügte hinzu, dass die US-Beamten “zu dem Schluss gekommen sind, dass der Tod von Shireen Abu Akleh wahrscheinlich durch Schüsse aus den Stellungen der IDF [israelisches Militär] verursacht wurde”.

Das Außenministerium versuchte jedoch anscheinend, die Tötung von Abu Akleh zu rechtfertigen, indem es sagte, dass die US-Beamten “keinen Grund zu der Annahme gefunden haben, dass dies vorsätzlich geschah, sondern eher das Ergebnis tragischer Umstände während einer von den IDF geführten Militäroperation gegen Gruppen des Palästinensischen Islamischen Dschihad war, die auf eine Reihe von Terroranschlägen auf Israel folgte.”

Abu Aklehs Familie sagte in einer Erklärung, sie sei “ungläubig” über die Ankündigung des Außenministeriums.

Die Familie verwies auf die “zahlreichen Augenzeugen der Tötung” und die unabhängigen Untersuchungen von “mehreren lokalen und internationalen Medien, Menschenrechtsorganisationen und den Vereinten Nationen”.

Diese Untersuchungen kamen alle zu dem Schluss, dass Abu Akleh von israelischen Soldaten erschossen wurde und sich zu diesem Zeitpunkt keine palästinensischen Schüsse oder Militanten in der Nähe befanden. Einige dieser Untersuchungen deuteten darauf hin, dass Abu Akleh absichtlich erschossen wurde.

Dennoch haben sich die USA hartnäckig auf die seit langem diskreditierten Selbstuntersuchungen Israels verlassen und die Palästinensische Autonomiebehörde unter Druck gesetzt, die Kugel, die Abu Akleh tötete, für ballistische Untersuchungen auszuhändigen.

Die Palästinensische Autonomiebehörde verlangte unterdessen von Israel die Herausgabe des Gewehrs, das von einem Mitglied einer israelischen Eliteeinheit während des Angriffs in Jenin abgefeuert wurde.

Israel konzentrierte sich auch auf die Kugel, um die Verantwortung auf die Palästinensische Autonomiebehörde abzuwälzen, während es weder die Aufnahmen von Drohnen und Körperkameras noch die GPS-Positionen seiner Soldaten, die sich zum Zeitpunkt der Tötung von Abu Akleh in Jenin aufhielten, veröffentlicht hat.

Die Familie von Abu Akleh sagte, dass “der Fokus auf die Kugel immer fehl am Platz war … als ob dies eine Art Polizeikrimi wäre, der durch einen forensischen Test im Stil von CSI gelöst werden könnte”, und bezog sich dabei auf die amerikanische Fernsehserie über Polizeiverfahren.

“Die Wahrheit ist, dass das israelische Militär Shireen gemäß einer Politik getötet hat, die alle Palästinenser – ob Zivilisten, Presse oder andere – als legitime Ziele betrachtet”, fügte die Familie hinzu.

Die Familie forderte Washington auf, eine “offene, transparente und gründliche Untersuchung” einzuleiten und “zu klären, inwieweit amerikanische Gelder an der Ermordung von Shireen beteiligt waren”.

“US-gestützte israelische Schönfärberei”

Die US-Untersuchung der Ermordung von Abu Akleh wurde von Michael R. Fenzel geleitet, einem US-Generalleutnant, der die so genannten Sicherheitsbeziehungen zwischen Israel und den Palästinensern überwacht.

Jemand, der ein persönliches Interesse daran hat, die Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde als Sicherheitslieferant für die israelische Besatzung aufrechtzuerhalten, ist kaum ein unabhängiger Beobachter.

B’Tselem, eine israelische Menschenrechtsorganisation, bezeichnete die Erklärung des Außenministeriums als “von den USA unterstützte israelische Schönfärberei”.

Mahmoud Abbas, Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah, forderte über einen Sprecher, dass “die USA die israelische Regierung für das Verbrechen der Ermordung des Märtyrers Abu Akleh voll verantwortlich machen”.

Akram al-Khatib, der Generalstaatsanwalt der Palästinensischen Autonomiebehörde, der in Ramallah die Ermittlungen zur Ermordung von Abu Akleh leitete, wies die Schlussfolgerungen der US-Untersuchung zurück. Er sagte, dass “die technischen Daten, die uns vorliegen, darauf hindeuten, dass der Zustand der Patrone mit der Schusswaffe [die sie abgefeuert hat] übereinstimmt”.

Das Außenministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde erklärte, dass es sich beim Internationalen Strafgerichtshof für Abu Akleh einsetzen werde.

Abu Akleh, eine langjährige Al Jazeera-Korrespondentin und US-Bürgerin, wurde am 11. Mai bei der Berichterstattung über eine israelische Razzia in der Stadt Dschenin im nördlichen Westjordanland erschossen. Ihr Produzent, Ali Samoudi, wurde in den Rücken geschossen und überlebte.

Abu Akleh trug eine Schutzweste und einen Helm, die sie als Journalistin auswiesen, als sie getötet wurde.

Das Außenministerium fügte hinzu, dass es “mit Israel und der PA [Palästinensischen Autonomiebehörde] über die nächsten Schritte im Gespräch bleiben und auf Rechenschaftspflicht drängen” werde.

Die USA haben Israel jedoch bei jedem Schritt nach der Ermordung von Abu Akleh den Vorteil des Zweifels eingeräumt.

Israel hat bereits vor Abschluss der militärischen Selbstuntersuchung entschieden, dass kein Soldat wegen des Todes von Abu Akleh strafrechtlich belangt werden würde.

Nach israelischer Definition kann ihre Tötung kein Verbrechen sein, weil es sich um ein “Kampfereignis” handelte – eine unbegründete Auslegung des Völkerrechts, auf die sich Tel Aviv beruft, um seine laxen Vorschriften für den offenen Beschuss zu rechtfertigen, die zum Tod zahlloser Palästinenser geführt haben.

Israelische Soldaten werden fast nie wegen Übergriffen auf Palästinenser vor Gericht gestellt und verurteilt, und schon gar nicht ihre Befehlshaber oder die Urheber der Militärpolitik.

Die israelische Polizei hat inzwischen entschieden, dass keine Polizeibeamten bestraft werden, die während der Beerdigung der getöteten Journalistin in Jerusalem die Sargträger angegriffen und fast zu Fall gebracht haben.

PR-Krise

Sowohl die USA als auch Israel haben die Ermordung von Abu Akleh als PR-Krise und nicht als Verbrechen behandelt, das Gerechtigkeit und Rechenschaft erfordert.

Das Beharren des Außenministeriums darauf, dass die USA zu ihrer Schlussfolgerung “nach einer äußerst detaillierten forensischen Analyse” gekommen seien, wird den Eindruck nicht ändern, dass sie an einer Vertuschung beteiligt sind.

Auch der Zeitpunkt der Erklärung, kurz bevor US-Präsident Joe Biden nach Israel, in das besetzte Westjordanland und nach Saudi-Arabien reist, ändert nichts an dem Eindruck, dass das Außenministerium an einer Vertuschung beteiligt ist. Das Weiße Haus hat erklärt, Biden wolle Washingtons “eisernes Engagement für Israels Sicherheit” bekräftigen.

Die USA stellen Israel jährlich mindestens 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung.

Biden geht auch auf die Ermordung des Washington Post-Kolumnisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 ein, die nach Erkenntnissen der CIA mit Billigung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman begangen wurde.

Bidens Besuch wird das erste Treffen zwischen einem US-Präsidenten und der saudischen Führung seit der Ermordung und Zerstückelung Khashoggis mit einer Knochensäge im Konsulat des ölreichen Königreichs in Istanbul sein.

Ein ungenannter hochrangiger Beamter des Weißen Hauses, der die Journalisten informierte, sagte, Washington wolle die Beziehungen “neu kalibrieren”, anstatt sie abzubrechen, “weil Saudi-Arabien seit acht Jahrzehnten ein strategischer Partner der Vereinigten Staaten ist”.

Saudi-Arabien ist auch der größte Waffenkunde der Vereinigten Staaten, auf den ein Viertel der weltweit verkauften US-Waffen entfällt.

Die Kugel, die Shireen Abu Akleh tötete, wurde nach Angaben von Al Jazeera in den USA entwickelt und hergestellt.

Die Ermordung von Abu Akleh hat die seltene Aufmerksamkeit des US-Kongresses auf sich gezogen. Rund 60 Abgeordnete, darunter die Hälfte aller demokratischen Senatoren, forderten die Regierung Biden auf, eine Untersuchung einzuleiten.

Das Leahy-Gesetz von 1997 verbietet es den USA, Einheiten ausländischer Streitkräfte militärische Unterstützung zu gewähren, wenn glaubwürdige Informationen vorliegen, dass diese Einheiten ungestraft gegen die Menschenrechte verstoßen haben.

Das Gesetz ist nach dem Senator Patrick Leahy aus Vermont benannt, der ein Schreiben an die Regierung Biden unterzeichnete, in dem er eine Untersuchung der Tötung von Abu Akleh durch die USA forderte.

Wie die New York Times feststellte, wurde die “Notwendigkeit einer Resolution” in Bezug auf die Ermordung von Abu Akleh “in den letzten Tagen immer dringlicher, weil sie die Diskussionen” während Bidens Besuch in Israel zu überschatten drohte.

“Biden liebt Israel”

Abu Akleh ist einer von mehreren Palästinensern, die in den letzten Wochen in Jenin getötet wurden.

Die UN-Beobachtungsgruppe OCHA erklärte letzte Woche, dass “israelische Streitkräfte seit Anfang des Jahres 26 Palästinenser, darunter sechs Kinder, bei Durchsuchungs- und Verhaftungsaktionen im gesamten Westjordanland erschossen haben”, wobei sich fast die Hälfte dieser Todesopfer in Dschenin ereignete.

Das UN-Menschenrechtsbüro erklärte letzte Woche, es sei “alarmiert über die Auswirkungen der verstärkten Operationen der israelischen Streitkräfte auf das Recht auf Leben der Palästinenser” im Westjordanland.

Das Menschenrechtsbüro erklärte, viele der von ihm beobachteten Fälle deuteten darauf hin, dass die israelischen Streitkräfte tödliche Gewalt in einer Weise anwendeten, die mit den internationalen Menschenrechtsnormen völlig unvereinbar zu sein scheint.

Das Außenministerium ging in seiner Erklärung nicht auf diese zusätzlichen Todesfälle ein und äußerte sich auch nicht besorgt über die israelische Gewaltanwendung.

Unterdessen twitterte Tom Nides, der US-Botschafter in Israel, ein Video von sich selbst beim Grillen von Hotdogs mit Michael Herzog, dem israelischen Botschafter in den USA.

“Wir freuen uns auf unsere eigene offizielle Feier morgen in Jerusalem”, schrieb Nides am Montag in seinem Tweet.

Gegenüber der Tel Aviver Tageszeitung Haaretz sagte Nides: “Joe Biden kommt für das israelische Volk”.

“Joe Biden bezeichnet sich selbst als Zionist”, fügte Nides hinzu und bezog sich dabei auf die Staatsideologie Israels.

“Joe Biden liebt Israel.”

