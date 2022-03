Scott Ritter@Real Scott Ritter

Do Ukrainian biolabs violate the ban on biological weapons programs? Thursday March 17 2022 Summary According to Zakharova, the Ukrainian Ministry of Health, on February 24 – the first day of the Russian offensive – had ordered all the Ukrainian biological laboratories to “urgently” eradicate the stored reserves of “highly hazardous pathogens of plague, anthrax, rabbit fever, cholera and other lethal diseases.”

Verstoßen ukrainische Biolabore gegen das Verbot von Biowaffenprogrammen?

Von Scott Ritter

17. März 2022

Laut Zakharova hatte das ukrainische Gesundheitsministerium am 24. Februar – dem ersten Tag der russischen Offensive – alle ukrainischen biologischen Laboratorien angewiesen, die gelagerten Reserven an “hochgefährlichen Erregern von Pest, Milzbrand, Kaninchenfieber, Cholera und anderen tödlichen Krankheiten” “dringend” zu vernichten.

Solange weder die Ukraine noch die USA das Gegenteil beweisen können, deuten die vorliegenden Beweise darauf hin, dass Kiew biologische Labors betreibt, die möglicherweise gegen das Übereinkommen über biologische Waffen und Toxinwaffen verstoßen haben.

Die Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten Victoria Nuland erschien am 8. März vor dem Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen, um über die Reaktion der USA und der internationalen Gemeinschaft auf den russischen Angriff auf die Ukraine auszusagen. Nach ihren einleitenden Bemerkungen stellte sich die erfahrene US-Diplomatin den Fragen der Ausschussmitglieder. Eine Frage, die von Senator Marco Rubio, einem Republikaner aus Florida, gestellt wurde, stach besonders hervor. “Verfügt die Ukraine über chemische oder biologische Waffen?”, fragte er.

Nuland beantwortete die Frage sehr bedächtig. “Die Ukraine verfügt über biologische Forschungseinrichtungen, von denen wir befürchten, dass russische Truppen, russische Streitkräfte versuchen könnten, die Kontrolle darüber zu erlangen. Wir arbeiten also mit den Ukrainern zusammen, um zu verhindern, dass diese Forschungsmaterialien in die Hände der russischen Streitkräfte fallen, sollten diese sich nähern”, sagte sie.

Bemerkenswert war die Tatsache, dass dies in ihrer gesamten Eröffnungsrede mit keinem Wort erwähnt wurde. Der Zweck von Rubios Frage bestand nicht darin, Nuland in die Enge zu treiben, sondern vielmehr darin, die Folgefrage zu stellen, um ein sehr unangenehmes Thema in eine Propagandamöglichkeit für die US-Regierung umzuwandeln.

“Ich bin mir sicher, dass Sie wissen”, sagte Rubio, “dass die russischen Propagandagruppen bereits alle möglichen Informationen darüber verbreiten, dass sie ein Komplott der Ukrainer aufgedeckt haben, um biologische Waffen im Land einzusetzen, und zwar mit der Koordination der NATO.” Der Senator machte eine Pause, bevor er seine Frage stellte. “Wenn es in der Ukraine zu einem Zwischenfall oder einem Angriff mit biologischen oder chemischen Waffen kommt, gibt es für Sie keinen Zweifel daran, dass zu 100 % die Russen dahinter stecken würden?”

Nuland beantwortete diese Frage mit mehr Autorität: “Für mich gibt es keinen Zweifel, Senator. Und in der Tat ist es eine klassische russische Technik, den anderen die Schuld für das zu geben, was sie selbst vorhaben.”

Rubio hatte in einem Punkt Recht: Die Russen hatten einen großen Spaß an den “biologischen Forschungseinrichtungen”, über die Nuland so zurückhaltend sprach.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, verkündete: “Wir [Russland] bestätigen, dass das Kiewer Regime während der speziellen Militäroperation in der Ukraine Spuren eines militärischen biologischen Programms versteckt hat, das mit Mitteln des US-Verteidigungsministeriums durchgeführt wurde.”

Laut Zakharova hatte das ukrainische Gesundheitsministerium am 24. Februar – dem ersten Tag der russischen Offensive – alle ukrainischen biologischen Laboratorien angewiesen, die gelagerten Reserven an “hochgefährlichen Erregern von Pest, Milzbrand, Kaninchenfieber, Cholera und anderen tödlichen Krankheiten” “dringend” zu vernichten. Sie sagte, die Dokumentation über die “dringende Beseitigung” der Erreger sei “von Mitarbeitern ukrainischer Laboratorien erhalten” worden.

Während sie darauf hinwies, dass das russische Verteidigungsministerium weitere Arbeiten durchführe, um die fraglichen Dokumente vollständig zu bewerten, sagte Zakharova, dass Russland in der Lage sei, zu schlussfolgern, “dass Komponenten biologischer Waffen in ukrainischen Labors in unmittelbarer Nähe zu russischem Territorium entwickelt werden”.

“Die dringende Beseitigung der hochgefährlichen Krankheitserreger am 24. Februar wurde angeordnet, um zu verhindern, dass die Ukraine und die Vereinigten Staaten eine Verletzung von Artikel I des Übereinkommens über biologische Waffen und Toxinwaffen (BWÜ) aufdecken”, fügte sie hinzu.

In Artikel I des Wiener BTWC Übereinkommens heißt es: “Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, unter keinen Umständen mikrobiologische oder andere biologische Substanzen oder Toxine zu entwickeln, herzustellen, zu lagern oder anderweitig zu erwerben oder aufzubewahren, unabhängig von ihrem Ursprung oder ihrer Herstellungsmethode, und zwar in einer Art und Menge, die nicht für prophylaktische, schützende oder andere friedliche Zwecke gerechtfertigt ist, sowie Waffen, Ausrüstungen oder Trägermittel, die dazu bestimmt sind, solche Substanzen oder Toxine für feindliche Zwecke oder in bewaffneten Konflikten einzusetzen.”

Zuvor hatte die US-Botschaft in Kiew Informationen über ein so genanntes “Biological Threat Reduction Program” veröffentlicht, eine Zusammenarbeit zwischen dem US-Verteidigungsministerium und der ukrainischen Regierung. Diesen Angaben zufolge “erfüllt das [Programm zur Verringerung der biologischen Bedrohung] seinen Auftrag zur Verringerung der biologischen Bedrohung durch die Entwicklung einer Kultur des Bio-Risikomanagements, durch internationale Forschungspartnerschaften und durch die Schaffung von Partnerkapazitäten für verbesserte Maßnahmen in den Bereichen biologische Sicherheit und Bio-Überwachung.”

Nach Angaben der US-Botschaft sind die Prioritäten des Programms zur Reduzierung biologischer Bedrohungen in der Ukraine die Konsolidierung und Sicherung sicherheitsrelevanter Krankheitserreger und Toxine sowie die weitere Gewährleistung, dass die Ukraine Ausbrüche gefährlicher Krankheitserreger erkennen und melden kann, bevor sie eine Bedrohung für die Sicherheit oder Stabilität darstellen.

Das klingt alles recht harmlos und scheint, wenn es denn stimmt, das in Artikel 1 des BWÜ festgelegte Kriterium der “prophylaktischen, schützenden oder sonstigen friedlichen Zwecke” zu erfüllen.

Es besteht jedoch der Verdacht, dass die von der Defense Threat Reduction Agency geleiteten biologischen Programme einen weitaus schändlicheren Zweck haben könnten. Die bulgarische Enthüllungsjournalistin Dilyana Gaytandzhieva hat zu diesem Thema umfangreiche Recherchen angestellt. “Die US-Armee stellt regelmäßig tödliche Viren, Bakterien und Toxine her und verstößt damit direkt gegen das UN-Übereinkommen über das Verbot biologischer Waffen. Hunderttausende unwissende Menschen werden systematisch gefährlichen Krankheitserregern und anderen unheilbaren Krankheiten ausgesetzt. Unter dem Deckmantel der Diplomatie testen Biowaffen-Wissenschaftler in den Biolabors des Pentagons in 25 Ländern der Welt künstlich hergestellte Viren”, behauptete sie.

Gaytandzhievas Arbeit wurde von den USA als “pro-russische Propaganda” abgetan. Tatsache ist jedoch, dass die USA keine saubere Bilanz vorweisen können, wenn es um die Einhaltung des BTWC geht. Die so genannte “Bioabwehr” wurde von den USA in der Vergangenheit dazu benutzt, die Bestimmungen des BWÜ zu umgehen, wenn nicht sogar zu verletzen.

Das eklatanteste Beispiel hierfür war das von der CIA geleitete “Projekt Clear Vision”, das von 1997 bis 2000 darauf abzielte, eine aus der Sowjetära stammende “Bombe” nachzubauen und anschließend zu testen, die biologische Kampfstoffe, einschließlich Anthrax, verbreiten sollte. Innerhalb der Clinton-Regierung gab es eine Debatte darüber, ob “Clear Vision” gegen das BWÜ verstößt, was dazu führte, dass das Programm im Jahr 2000 eingestellt wurde.

Der Direktor des Cooperative Threat Reduction Program, Robert Pope, erklärte kürzlich gegenüber Reportern, dass man sich über derartige Verstöße in den Biolabors in der Ukraine keine Sorgen machen müsse. “Was wir heute haben… sind kleine Mengen verschiedener Krankheitserreger, die im Großen und Ganzen aus ihrer Umgebung gesammelt wurden und die sie für die Forschung benötigen, um legitim Krankheiten zu überwachen und Impfstoffe dagegen zu entwickeln.”

Pope zufolge hatten die Ukrainer “mehr Krankheitserreger an mehr Orten, als wir empfehlen”, und fügte hinzu, dass seine Organisation den ukrainischen Forschern dabei geholfen habe, ihre eingefrorenen Erregersammlungen zu organisieren, mit dem Ziel, die genetischen Informationen durch Sequenzierungsverfahren zu erhalten, bevor die lebenden Proben vernichtet werden. “All das wurde durch die jüngsten Ereignisse offensichtlich zunichte gemacht”, sagte er.

Papes größte Sorge war, dass die gefrorenen Proben auftauen würden, wenn die Biolabore für längere Zeit ohne Strom wären.

“Wenn das Belüftungssystem oder das Gebäude selbst beschädigt wird und diese Krankheitserreger bei Raumtemperatur aus der Einrichtung entweichen können, können sie in der Umgebung der Einrichtung potenziell infektiös sein”, sagte er.

Er äußerte die Hoffnung, dass die Anlagen nicht vorsätzlich angegriffen werden. “Ich glaube, die Russen wissen genug über die Arten von Krankheitserregern, die in biologischen Forschungslabors gelagert werden, so dass ich nicht glaube, dass sie absichtlich ein Labor angreifen würden. Aber ich habe Bedenken, dass sie … während der russischen Invasion versehentlich beschädigt werden könnten”.

Während Pope ein relativ harmloses Bild der Arten von Krankheitserregern zeichnete, die in den von ihm überwachten Einrichtungen gelagert werden, ließ er einen Hinweis auf das Potenzial für etwas weitaus Besorgniserregenderes zurück. Er wies zwar darauf hin, dass viele der Biolabors in der Ukraine neu gebaut wurden, aber “andere stammen noch aus der Sowjetzeit und dem Biowaffenprogramm des Landes”.

Einige dieser älteren Labore, so Pope, könnten Erreger-Stämme enthalten, die noch aus den sowjetischen Biowaffen-Programmen stammen. “Da Wissenschaftler Wissenschaftler sind, würde es mich nicht überraschen, wenn einige dieser Stammsammlungen in einigen dieser Labors immer noch Erregertypen enthalten, die auf die Anfänge dieses Programms zurückgehen.”

Wenn dies der Fall ist, dann könnten die ukrainischen Labors sehr wohl der Aufbewahrungsort von Anthrax 836 sein, einem extrem tödlichen Stamm dieser Krankheit, der speziell entwickelt wurde, um in Sprengköpfen von SS-18 Interkontinentalraketen, die von der Ukraine aus operieren, eingesetzt zu werden.

Damit würden die Labors direkt gegen das Übereinkommen über biologische Waffen und Toxinwaffen verstoßen, das den Erwerb oder die Aufbewahrung von Krankheitserregern verbietet, “die nicht für prophylaktische, schützende oder andere friedliche Zwecke gerechtfertigt sind”.

Anthrax 836 und andere ähnliche biologische Waffen aus der Sowjet-Ära existieren nicht mehr. Es besteht also keine Notwendigkeit, Forschungen zum Schutz vor einer möglichen Exposition gegenüber solchen Erregern durchzuführen. Die einzig mögliche Erklärung für die Aufbewahrung von Erregern der biologischen Kriegsführung aus der Sowjet-Ära wäre, sie für ein zukünftiges Programm zur biologischen Kriegsführung aufzubewahren oder als Quelle für verdeckte Operationen zu nutzen, die darauf abzielen, eine Zielnation, wie z. B. Russland, fälschlicherweise mit illegalen Aktivitäten in Verbindung zu bringen.

Wenn Marco Rubio seinen Job gemacht hätte, anstatt antirussische Propaganda zu verbreiten, hätte er Victoria Nuland zur Rede stellen können – ja sogar müssen -, um zu erfahren, was in den biologischen Labors in der Ukraine wirklich vor sich ging. Vielleicht gibt es ja eine harmlose Antwort. Solange diese jedoch nicht vorliegt, scheint es, als habe Russland in der Ukraine das getan, wozu die USA im Irak nicht in der Lage waren – einen Angriff auf ein Land zu starten, das im Besitz von verbotenen biologischen Waffen war.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und Autor von “SCORPION KING: America’s Suicidal Embrace of Nuclear Weapons from FDR to Trump”. Er diente in der Sowjetunion als Inspektor für die Umsetzung des INF-Vertrags, gehörte während des Golfkriegs zum Stab von General Schwarzkopf und war von 1991 bis 1998 Chefwaffeninspektor der UN im Irak. Scott Ritter schreibt derzeit über Fragen der internationalen Sicherheit, militärische Angelegenheiten, Russland und den Nahen Osten sowie über Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung. Übersetzt mit Deepl.com

