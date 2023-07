Warum berichten deutsche Propaganda-Medien immer nur über ukrainische, von Russland “verschleppte” Kinder und wollen Putin damit auch noch vor den Internationalen Gerichtshof zerren? Anstatt das Elend und die Verzweiflung der palästinensischen Kinder und Besetzten zu berichten Warum nicht endlich zionistische Mörder vor den IGH bringen, für ihre Besatzungs und Apertheidverbrechen? Sind das die “westlichen” Werte und der so oft zitierte “saubere” Journalismus”? Von unserer verlogenen und zerstörenden Außenpolitik ganz zu schweigen? Evelyn Hecht-Galinski



Orphaned by Israel Both of Minna Khaswan’s parents were killed during the May attack on Gaza.

Cover: Ein Tribut an Jamal Khaswan, einen Zahnarzt und Vater, der während des israelischen Angriffs auf Gaza im Mai getötet wurde. Atia Darwish APA images

Verwaist durch Israel

Von Ruwaida Amer

Die elektronische Intifada

6. Juli 2023

Minna Khaswan muss ohne ihre Eltern erwachsen werden.

Beide wurden – zusammen mit einem von Minnas Brüdern – während des israelischen Angriffs auf Gaza im Mai getötet.

“Ich kämpfe immer noch damit, zu verstehen, was passiert ist”, sagt die 18-jährige Minna. “Wir haben das nie erwartet.”

Die Familie Khaswan gehörte zu den ersten Menschen, die von der Offensive betroffen waren.

Sie wohnten in demselben Gebäude in Gaza-Stadt wie Tariq Izzedine. Izzedine, ein Widerstandskämpfer des Islamischen Dschihad, wurde – ebenso wie zwei seiner Kinder – getötet, als Israel am frühen Morgen des 9. Mai ihr Haus bombardierte.

Minna erinnerte sich, wie ihre Familie am Abend zuvor die Nachrichten gesehen hatte.

“Dann gingen wir alle schlafen”, sagte sie. “Plötzlich spürte ich einen Trümmerhaufen auf meinem Körper, und ich sah mich um. Aber die Dunkelheit und der dichte Rauch versperrten uns die Sicht”.

Obwohl ihre Schwester Miral, 7, antwortete, als Minna ihren Namen rief, wurde bald klar, dass ihre Familie von einer Katastrophe heimgesucht worden war.

Minna fand ihren Vater auf dem Boden.

“Er bewegte sich nicht und atmete nicht”, sagte sie. “Ich spürte, dass er ein Märtyrer war.”

Jamal Khaswan – Minnas Vater – war Zahnarzt und Vorsitzender des Vorstands des al-Wafaa-Krankenhauses in Gaza. Seine Frau Mervat und ihr 19-jähriger Sohn Youssef wurden ebenfalls getötet.

Die beiden anderen Brüder von Minna – Yamen, 14, und Yazan, 12 – wurden verwundet.

Heute leben Minna und ihre Geschwister, die den Angriff überlebt haben, bei ihrem Onkel Mousa. Er ist der ältere Bruder ihres Vaters.

“Wir fragen uns immer noch, warum das passiert ist”, sagte Mousa. “Wir haben keine Verbindung zur Politik. Warum musste mein Bruder sterben? Und seine Frau und sein Sohn? Alles in einem Augenblick. Es ist sehr schwierig, die Verantwortung für ihre Kinder zu übernehmen. Jeden Tag fragen sie mich nach ihren Eltern.”

“Ich brauche meine Mutter”

Als ältestes Kind hat Minna viele elterliche Pflichten übernommen.

“Wenn meine Brüder mich etwas fragen, denke ich an meine Mutter und versuche, ihnen so zu helfen, wie es meine Mutter getan hat”, sagt Minna. “Ich kann ihnen nicht die Zärtlichkeit meiner Mutter geben, aber ich muss es versuchen. Ich brauche meine Mutter so sehr wie jedes andere Mädchen in dieser Zeit ihres Lebens.”

Viele Aufzeichnungen der Familie wurden bei dem Angriff ausgelöscht.

Ihr Vater hatte eine Sammlung von Fotos auf seinem Mobiltelefon. Da das Telefon zerstört wurde, konnte niemand auf die Bilder zugreifen.

Aus diesem Grund hat Minna Fotos ihres Vaters aus dem Internet gesammelt.

Minna hat ihre Eltern verloren, als sie kurz vor dem Abschluss der High School stand.

Unter dem Schock hat sie beschlossen, nur die Hälfte der Abiturprüfungen abzulegen. Einige davon wird sie später ablegen als ursprünglich geplant.

Sie hofft, dass die Verzögerung ihr genügend Zeit gibt, sich richtig vorzubereiten. Sie hofft, dass ihre Noten gut genug sein werden, um an der Universität Medizin zu studieren.

Jamal, Minnas Vater, hatte sich gewünscht, dass sie eine Karriere im Gesundheitswesen einschlägt. Unter dem großen Einfluss ihres Vaters – der in Russland Zahnmedizin studiert hatte – bemüht sie sich, seine Wünsche zu erfüllen.

Ihr Vater war für seine Großzügigkeit gegenüber seinen Patienten bekannt. Er verzichtete oft auf die Gebühren, wenn die Patienten sie sich nicht leisten konnten.

Minna vermisst die Routine, der ihre Familie folgte.

“Wir waren eine Familie, die [abends] zusammen gegessen hat”, sagt sie. “Wir warteten darauf, dass unser Vater sich hinsetzte und jeden von uns nach seinem oder ihrem Tag fragte. Dann erzählte er uns von seinem Tag, von seinen Patienten. Ich habe keinen Augenblick damit gerechnet, dass ich die ruhige Umgebung unserer Familie verlieren würde. Wir haben unser Gefühl der Sicherheit verloren.

Mindestens 33 Palästinenser wurden bei Israels Angriff auf den Gazastreifen im Mai getötet. Sieben von ihnen waren Kinder.

Minna Khaswan und ihre Geschwister gehören zu den jüngsten Kindern, die von Israel zu Waisen gemacht wurden. Da die mächtigen Regierungen in Nordamerika und Europa zulassen, dass Israel ungestraft Kriegsverbrechen begeht, ist es fast sicher, dass die Khaswans nicht die letzten sein werden. Übersetzt mit Deepl.com

Ruwaida Amer, Journalistin in Gaza.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …