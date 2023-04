Will the West Turn Ukraine into a Nuclear Battlefield? It’s sure to be a blood-soaked spring in Ukraine. Russia’s winter offensive fell far short of Vladimir Putin’s objectives, leaving little doubt that the West’s conveyor belt of weaponry has aided Ukraine’s defenses. Cease-fire negotiations have never truly begun, while NATO has only strengthened its forces thanks to Finland’s new membership (with Sweden soon likely to follow).

Ein irakischer Kampfpanzer auf einer Autobahn südlich von Kuwait City, der bei einem Angriff der Koalition während der Operation Wüstensturm zerstört wurde. Bild von Master Sgt. Kit Thompson.

Verwandelt der Westen die Ukraine in ein nukleares Schlachtfeld?

Von Joshua Frank

21. April 2023

Der Frühling in der Ukraine wird mit Sicherheit blutig werden. Die russische Winteroffensive hat die Ziele von Wladimir Putin bei weitem nicht erreicht, und es besteht kaum ein Zweifel daran, dass das westliche Waffenarsenal die Verteidigung der Ukraine unterstützt hat. Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand haben nie wirklich begonnen, und die NATO hat ihre Streitkräfte nur dank der neuen Mitgliedschaft Finnlands (und Schwedens, das wahrscheinlich bald folgen wird) verstärkt. Dennoch sind Zehntausende von Menschen ums Leben gekommen, ganze Dörfer und sogar Städte wurden in Schutt und Asche gelegt, Millionen von Ukrainern sind nach Polen und in andere Länder geströmt, während Russlands brutale Invasion weiter wütet und kein Ende in Sicht ist.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft, dass die westlichen Verbündeten weiterhin Geld, Panzer, Raketen und alles andere liefern werden, was sein geschundenes Land braucht, um Putins Streitkräfte abzuwehren. Der Krieg, so Selenskyj, werde nicht durch Hinterzimmerkompromisse gewonnen, sondern auf dem Schlachtfeld mit Waffen und Munition.

“Ich appelliere an Sie und die Welt mit diesen einfachen und doch so wichtigen Worten”, sagte er im Februar vor einer gemeinsamen Sitzung des britischen Parlaments. “Kampfflugzeuge für die Ukraine, Flügel für die Freiheit.”

Das Vereinigte Königreich, das der Ukraine weit über 2 Milliarden Dollar an Unterstützung zugesagt hat, hat sich bisher geweigert, Kampfflugzeuge dorthin zu liefern, hat aber versprochen, mehr Waffen zu liefern, darunter Panzergeschosse mit abgereichertem Uran (DU), auch bekannt als “radioaktive Kugeln”. DU, ein Nebenprodukt der Urananreicherung, ist ein sehr dichtes und radioaktives Metall, das, wenn es in kleinen torpedoartigen Geschossen untergebracht ist, stark gepanzerte Panzer und andere Fahrzeuge durchschlagen kann.

Als Reaktion auf die britische Ankündigung erklärte Putin unheilvoll, er werde “entsprechend reagieren”, wenn die Ukrainer DU-Munition abschießen würden.

Auch wenn die Entscheidung Großbritanniens, Granaten mit abgereichertem Uran in die Ukraine zu schicken, den Ausgang des Krieges wahrscheinlich nicht beeinflussen wird, so wird sie doch dauerhafte, potenziell verheerende Auswirkungen auf Soldaten, Zivilisten und die Umwelt haben. Der umstrittene Einsatz von DU birgt nicht annähernd die gleichen Risiken wie die tatsächlichen Atomwaffen, die Putin und seine Verbündeten angedeutet haben, dass sie eines Tages in der Ukraine eingesetzt werden könnten, oder wie eine mögliche Kernschmelze in der umkämpften Atomanlage Saporischschja in diesem Land. Dennoch wird ihr Einsatz mit Sicherheit dazu beitragen, einen noch tödlicheren, im wahrsten Sinne des Wortes radioaktiven Kriegsschauplatz zu schaffen – und die Ukraine wird am Ende einen hohen Preis dafür zahlen.

Die radioaktiven Löwen von Babylon

Stuart Dyson überlebte seinen Einsatz im ersten Golfkrieg 1991, wo er als Obergefreiter im britischen Royal Pioneer Corps diente. Seine Aufgabe in Kuwait war denkbar einfach: Er sollte dabei helfen, “schmutzige” Panzer zu säubern, nachdem sie im Kampf eingesetzt worden waren. Viele der Maschinen, die er stundenlang schrubbte, hatten Granaten mit abgereichertem Uran geladen und abgefeuert, die dazu dienten, die irakischen T-72-Panzer, besser bekannt als die Löwen von Babylon, zu durchschlagen und außer Gefecht zu setzen.

Dyson verbrachte fünf Monate in diesem Kriegsgebiet und sorgte dafür, dass die amerikanischen und britischen Panzer gereinigt, bewaffnet und kampfbereit waren. Nach Kriegsende kehrte er nach Hause zurück, in der Hoffnung, seine Zeit im Golfkrieg hinter sich zu lassen. Er fand einen anständigen Job, heiratete und bekam Kinder. Doch sein Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide, und er kam zu der Überzeugung, dass sein Militärdienst daran schuld war. Wie so viele andere, die in diesem Konflikt gedient hatten, litt Dyson an einer mysteriösen und schwächenden Krankheit, die später als Golfkriegssyndrom bekannt wurde.

Nachdem Dyson jahrelang unter merkwürdigen Beschwerden gelitten hatte, die von Kopfschmerzen über Schwindel bis hin zu Muskelzittern reichten, stellten die Ärzte fest, dass er an einem schweren Fall von Darmkrebs litt, der sich rasch auf seine Milz und Leber ausbreitete. Die Prognose war düster, und nach einem kurzen Kampf gab sein Körper schließlich auf. Stuart Dyson starb im Jahr 2008 im Alter von 39 Jahren.

Seine Geschichte ist einzigartig, nicht weil er der einzige Veteran des ersten Golfkriegs war, der in jungem Alter an einer solchen Krebserkrankung starb, sondern weil sein Krebs später vor Gericht als Folge der Exposition gegenüber abgereichertem Uran anerkannt wurde. In einem bahnbrechenden Urteil aus dem Jahr 2009 stellten die Geschworenen im Smethwick Council House im Vereinigten Königreich fest, dass Dysons Krebs durch die Anreicherung von abgereichertem Uran in seinem Körper und insbesondere in seinen inneren Organen verursacht wurde.

“Mein Eindruck von Herrn Dysons Darmkrebs ist, dass er entstanden ist, weil er radioaktives Material zu sich genommen hat und es sich in seinem Darm festgesetzt hat”, sagte Professor Christopher Busby, ein Experte für die Auswirkungen von Uran auf die Gesundheit, in seiner Gerichtsaussage. “Meiner Meinung nach scheint es einen Kausalpfeil von seiner Exposition bis zu seiner endgültigen Erkrankung zu geben. Es ist viel wahrscheinlicher als nicht, dass Mr. Dysons Krebs durch die Exposition gegenüber abgereichertem Uran verursacht wurde.”

Das US-Verteidigungsministerium schätzt, dass die amerikanischen Streitkräfte während des Krieges 1991 mehr als 860.000 Geschosse mit abgereichertem Uran abgefeuert haben, um das Militär des irakischen Autokraten Saddam Hussein aus Kuwait zu vertreiben. Das Ergebnis: ein vergiftetes Schlachtfeld, das mit radioaktiven Trümmern sowie giftigen Nervenstoffen und anderen chemischen Substanzen übersät war.

Im benachbarten Südirak stieg die Hintergrundstrahlung nach diesem Krieg auf das 30-fache des Normalwerts. Panzer, die nach dem Beschuss mit DU-Granaten getestet wurden, wiesen 50-mal höhere Werte auf als der Durchschnitt.

“Es ist für immer heiß”, erklärt Doug Rokke, ein ehemaliger Major im Medical Service Corps der U.S. Army Reserve, der während des ersten Golfkriegs bei der Dekontaminierung von Dutzenden von Fahrzeugen half, die von DU-Granaten getroffen worden waren. “Es verschwindet nicht. Es löst sich nur auf und wird vom Wind verweht”, fügt er hinzu. Und natürlich litten nicht nur Soldaten unter der DU-Belastung. Im Irak haben sich die Beweise verdichtet, dass DU, ein stark krebserregender Stoff, auch bei Zivilisten zu einem Anstieg der Krebsraten geführt hat.

“Wenn wir uns vorwärts bewegten und nördlich eines Minenfeldes ankamen, gab es einen Haufen gesprengter Panzer, die sich in der Nähe unseres Kommandopostens befanden”, sagt Jason Peterson, ein ehemaliger Marinesoldat, der im ersten Golfkrieg diente. “Wir wussten kaum, wo Kuwait lag, geschweige denn, welche Art von Munition verwendet wurde, um das Zeug auf dieser Ebene in die Luft zu jagen.

Obwohl es schwierig ist, die genaue Ursache des Golfkriegssyndroms zu ermitteln, an dem Dyson und so viele andere Soldaten litten (und immer noch leiden), sind Experten wie Rokke davon überzeugt, dass die Exposition gegenüber abgereichertem Uran eine zentrale Rolle bei der Erkrankung spielte. Das ist eine Behauptung, die westliche Regierungen stets heruntergespielt haben. Tatsächlich hat das Pentagon wiederholt jegliche Verbindung zwischen den beiden Fällen bestritten.

“Ich bin ein Krieger, und Krieger wollen ihre Mission erfüllen”, sagte Rokke, der ebenfalls unter dem Golfkriegssyndrom leidet, 2007 gegenüber Vanity Fair. “Ich wollte, dass es funktioniert, dass ich herausfinde, wie man DU sicher einsetzt, und dass ich anderen Soldaten zeige, wie man es macht und wie man es wieder reinigt. Das war keine Wissenschaft aus einem Buch, sondern eine Wissenschaft, bei der man die Scheiße aus Panzern heraussprengt und sieht, was passiert. Und während wir diese Arbeit machten, dämmerte mir langsam, dass wir aufgeschmissen waren. Unter Gefechtsbedingungen kann man so etwas nicht sicher machen. Man kann weder die Umwelt noch seine eigenen Truppen dekontaminieren.”

Tod dem Uran

Abgereichertes Uran kann zwar keine Atomexplosion auslösen, ist aber dennoch direkt mit der Entwicklung von Atomwaffen verbunden. Es ist ein Nebenprodukt des Urananreicherungsprozesses, der für Atomwaffen und -brennstoffe verwendet wird. DU ist für Waffenhersteller verlockend, weil es schwerer als Blei ist, was bedeutet, dass es, wenn es mit hoher Geschwindigkeit abgefeuert wird, die dicksten Metalle durchschlagen kann.

Dass es radioaktiv ist, macht es auf dem Schlachtfeld nicht so nützlich, sagen zumindest seine Befürworter. “Es ist so dicht und hat so viel Schwung, dass es die Panzerung einfach durchschlägt – und sie so stark erhitzt, dass sie in Brand gerät”, sagt der RAND-Nuklearexperte und Politikforscher Edward Geist.

Die Herstellung von DU geht auf die 1970er Jahre in den Vereinigten Staaten zurück. Heute setzt das amerikanische Militär DU-Munition in seinen M1A2-Abrams-Panzern ein. Auch Russland verwendet seit mindestens 1982 DU-Granaten in seinen Panzern, und es gibt zahlreiche Anschuldigungen, wenn auch noch keine stichhaltigen Beweise, dass Russland solche Granaten bereits in der Ukraine eingesetzt hat. Die USA ihrerseits haben im Laufe der Jahre solche Geschosse nicht nur in Kuwait, sondern auch in Bosnien, Irak, Kosovo, Syrien und Serbien abgefeuert.

Sowohl Russland als auch die USA haben Gründe für den Einsatz von DU, da beide Länder über große Mengen dieses Materials verfügen, die sie nirgendwo lagern können. Die jahrzehntelange Herstellung von Atomwaffen hat zu einem Berg radioaktiver Abfälle geführt. In den USA haben sich mehr als 500.000 Tonnen abgereichertes Uran angesammelt, seit im Rahmen des Manhattan-Projekts erstmals Atomwaffen hergestellt wurden, ein Großteil davon in Hanford, Washington, der wichtigsten Plutoniumproduktionsstätte des Landes. Wie ich in meinem Buch Atomic Days: The Untold Story of the Most Toxic Place in America (Die unerzählte Geschichte des giftigsten Ortes in Amerika) untersucht habe, ist Hanford heute eine Senkgrube radioaktiver und chemischer Abfälle, die das teuerste Umweltsanierungsprojekt der Geschichte mit einem geschätzten Kostenaufwand von 677 Milliarden Dollar darstellt.

Uran ist natürlich das, was das ganze Unternehmen lebensfähig macht: Ohne Uran kann man weder Atombomben noch Kernkraft erzeugen. Das Problem ist, dass Uran selbst radioaktiv ist, da es Alpha- und Gammastrahlen aussendet. Das macht den Uranabbau zu einer der gefährlichsten Tätigkeiten auf unserem Planeten.

Bleibt es im Boden

In New Mexico, wo die Uranminen vor allem von den Diné (Navajo) betrieben wurden, waren die gesundheitlichen Folgen in der Tat grauenhaft. Laut einer im Jahr 2000 im Journal of Occupational and Environmental Medicine veröffentlichten Studie war die Lungenkrebsrate bei Navajo-Männern, die im Uranbergbau tätig waren, 28-mal höher als bei denen, die nie Uran abgebaut hatten. Die Erfahrung der Navajo mit dem Uranbergbau”, so die Studie weiter, “ist ein einzigartiges Beispiel dafür, dass die Exposition in einem einzigen Beruf für die Mehrheit der Lungenkrebsfälle in einer ganzen Bevölkerung verantwortlich ist.”

Zahlreiche Studien haben einen direkten Zusammenhang zwischen der Uranexposition und Nierenerkrankungen, Geburtsfehlern bei Säuglingen (wenn die Mütter exponiert waren), erhöhten Raten von Schilddrüsenerkrankungen und verschiedenen Autoimmunkrankheiten gezeigt. Die Liste ist sowohl umfangreich als auch erschreckend.

“In meiner Familie gab es viele Krebserkrankungen”, sagt die Anti-Atomkraft-Aktivistin und Organisatorin indigener Gemeinschaften Leona Morgan. “Meine Großmutter starb an Lungenkrebs und sie hat nie geraucht. Es muss das Uran gewesen sein.”

Einer der größten radioaktiven Unfälle, über den sicherlich am wenigsten berichtet wurde, ereignete sich 1979 auf Diné-Land, als ein Damm brach und den Puerco River in der Nähe von Church Rock, New Mexico, mit 94 Millionen Litern radioaktiven Abfalls überflutete. Der Vorfall fand damals so gut wie keine Beachtung. “Das Wasser, das mit Säuren aus dem Mahlprozess gefüllt war, verdrehte einen Metalldurchlass im Puerco und verbrannte die Füße eines kleinen Jungen, der watete. Schafe kippten um und verendeten, während die Ernte an den Ufern verdorrte. Die Strahlungswelle wurde bis nach Sanders, Arizona, fünfzig Meilen flussabwärts, festgestellt”, schreibt Judy Pasternak in ihrem Buch Yellow Dirt: A Poisoned Land and the Betrayal of the Navajo.

Natürlich wissen wir seit Jahrzehnten um die Gefahren von Uran. Umso verblüffender ist der erneute Vorstoß zum verstärkten Abbau dieses radioaktiven Erzes zur Erzeugung von Atomstrom. Der einzige Weg, um sicherzustellen, dass Uran niemanden vergiftet oder tötet, ist, es dort zu belassen, wo es schon immer war: im Boden. Doch selbst wenn man dies jetzt tun würde, gäbe es immer noch tonnenweise abgereichertes Uran, das nirgendwo hin kann. Laut einer Schätzung aus dem Jahr 2016 beläuft sich der weltweite Berg an DU-Abfällen auf mehr als eine Million Tonnen (jede Tonne entspricht 2.000 Pfund).

Warum ist abgereichertes Uran also nicht verboten? Diese Frage stellen sich Anti-Atomkraft-Aktivisten schon seit Jahren. Sie wird oft mit der Behauptung der Regierung beantwortet, dass abgereichertes Uran nicht annähernd so schlimm ist, wie seine friedensbewegten Kritiker behaupten. In der Tat hat sich die US-Regierung schwer getan, die Existenz des Golfkriegssyndroms überhaupt anzuerkennen. Ein 2017 veröffentlichter Bericht des Government Accountability Office stellte fest, dass die Abteilung für Veteranenangelegenheiten mehr als 80 % aller Anträge von Veteranen auf Golfkriegskrankheiten abgelehnt hatte. Die Rolle von abgereichertem Uran herunterzuspielen, gehört mit anderen Worten zum Terrain.

“Die Verwendung von abgereichertem Uran in Waffen sollte verboten werden”, behauptet Ray Acheson, ein Organisator der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen und Autor von Banning the Bomb, Smashing the Patriarchy. “Während einige Regierungen argumentieren, dass es keine definitiven Beweise dafür gibt, dass der Einsatz in Waffen Schaden verursacht, geht aus zahlreichen Untersuchungen hervor, dass der Einsatz in Munition im Irak und an anderen Orten Auswirkungen auf die Gesundheit von Zivilisten und Militärangehörigen hatte, die dem Stoff ausgesetzt waren, und dass er langfristige Umweltschäden verursacht hat, einschließlich der Verseuchung des Grundwassers. Seine Verwendung in Waffen verstößt gegen das Völkerrecht, die Menschenrechte und den Umweltschutz und sollte verboten werden, um sicherzustellen, dass es nicht wieder verwendet wird.

Wenn uns das grausame Erbe des amerikanischen Einsatzes von abgereichertem Uran irgendetwas lehrt, dann, dass die DU-Granaten, die die Briten an die Ukraine liefern (und die, die die Russen möglicherweise ebenfalls dort einsetzen), eine radioaktive Wirkung haben werden, die in diesem Land noch jahrelang nachwirken wird, mit schwächenden, möglicherweise tödlichen Folgen. In gewisser Weise wird dies Teil eines globalen Atomkriegs sein, dessen Ende nicht abzusehen ist. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst bei TomDispatch. 18. April 2023

JOSHUA FRANK ist der geschäftsführende Herausgeber von CounterPunch. Er ist der Autor des neuen Buches Atomic Days: The Untold Story of the Most Toxic Place in America, erschienen bei Haymarket Books. Er ist zu erreichen unter joshua@counterpunch.org. Sie können ihn auf Twitter unter @joshua__frank verfolgen.

