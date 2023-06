Trifft das nicht auch auf deutsche Abgeordnete zu? Evelyn Hecht-Galinski



VIDEO: Abgeordneter Jamal Bowman unterstützt Militärhilfe für die Ukraine, kennt sich aber nicht mit dem Donbass und der Krim aus

von Liam Cosgrove

6. Juni 2023

Ein Star aus dem Squad des Kongresses scheint keine Ahnung zu haben, wie oder warum der Stellvertreterkrieg in der Ukraine begann. Aber er sagt, dass er trotzdem für Militärhilfe für Kiew stimmen wird.

Am Montag erklärte der demokratische New Yorker Kongressabgeordnete und Star der progressiven Squad, Jamal Bowman, gegenüber The Grayzone, dass er weiterhin dafür ist, dass die USA Hilfe für den Krieg in der Ukraine leisten, weil der russische Präsident Wladimir Putin “ein Verrückter” sei. Wenige Augenblicke zuvor hatte Bowman jedoch zugegeben, dass er nicht wisse, was die Krim oder die Region Donbas sei.

Die Leser von The Grayzone sind wahrscheinlich mit der Geschichte dieser Regionen als Brennpunkte des Ukraine-Konflikts vertraut. Russland annektierte die Krim im Jahr 2014 als Reaktion auf den von den USA unterstützten Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch und dessen Ersetzung durch eine nationalistische Regierung. In den darauffolgenden acht Jahren wurde die östliche Donbass-Region in einen Bürgerkrieg verwickelt, da die ethnisch russische Mehrheit sich gegen die Regierung in Kiew wehrte.

In einer anschließenden Diskussion wurde Bowman darauf hingewiesen, dass die Ereignisse in der Geschichte dieser Regionen für das Verständnis des Ukraine-Konflikts und der angegebenen Motive für die russische Invasion von zentraler Bedeutung seien. “Das ist es, was Sie sagen. Ich muss nachhaken, um das zu sehen”, sagte er.



US-Außenpolitik ist Mist, und wir lösen unsere Probleme mit Krieg”

Während Repräsentant Bowman auf mehr Militärhilfe drängte, um den “Verrückten” in Moskau zu besiegen, betonte er gleichzeitig, dass er “generell gegen den Krieg” sei.

In einem weiteren Gespräch vor dem US-Kapitol erklärte Bowman: “Die Außenpolitik der USA ist Mist, und wir lösen unsere Probleme mit Krieg, und der militärisch-industrielle Komplex ist wahnsinnig mächtig, und er kontrolliert die Mitglieder des Kongresses”. Auf die Frage nach dem offensichtlichen Widerspruch zwischen seiner angeblich kriegsfeindlichen Weltanschauung und seinem Abstimmungsverhalten in Bezug auf den Ukraine-Krieg erklärte Bowman, dass er “die Demokratie [der Ukraine] bei der Selbstverteidigung unterstützt”.

Was die Frage der Demokratie und des Volkswillens angeht, so ergab eine 2014 gemeinsam von Gallup und der US-Regierung durchgeführte Umfrage, dass 82,8 % der Krim-Bewohner die Herrschaft Moskaus gegenüber Kiew vorziehen. Was den Osten betrifft, so ergab eine Umfrage aus dem Jahr 2021, dass 57,8 % der Bewohner des Donbass eine Autonomie für die Region befürworten, wie die NATO-freundliche Kyiv Post berichtet.

Trotz seiner Äußerungen zur Ukraine hat sich Bowman nicht zu sehr in den Vordergrund gedrängt. In einer Erklärung vom März 2022 beklagte er weitere Militärausgaben für den Stellvertreterkrieg:

“Es gab Elemente des Abschnitts über die Verteidigungsausgaben, die ich bei einer separaten Abstimmung unterstützt hätte, einschließlich zusätzlicher Militärhilfe für die Ukraine und der Finanzierung der Eisenkuppel – für deren Finanzierung und Unterstützung ich bereits einmal gestimmt habe. Das Verteidigungs- und Gefangenenpaket ist jedoch aufgebläht und enthält erhebliche Erhöhungen unserer Militärausgaben.”

Bowman stimmte auch gegen die von den Republikanern des Repräsentantenhauses vorgelegte Gesetzesvorlage zur Schuldenobergrenze, u.a. weil sie “eine weitere Aufblähung des Militärbudgets ermöglicht.”

Bowman betonte mir gegenüber, dass er eine diplomatische Lösung für den Stellvertreterkrieg in der Ukraine unterstützt. Dennoch hat er die Quadratur des Kreises zwischen seiner aufrührerischen Rhetorik, mit der er den militärisch-industriellen Komplex anprangert, und seinen Stimmen zur Unterstützung der Militärhilfe, die den Rüstungsunternehmen unglaublichen Reichtum beschert hat, eindeutig nicht geschafft.

Am 30. Mai sprach ich mit Bowmans Kollegin in der so genannten “Squad”, der Abgeordneten Ilhan Omar aus Minnesota. Omar sagte mir, dass die jüngsten ukrainischen Drohnenangriffe auf Moskau und andere Ziele in der Russischen Föderation sie veranlassen könnten, ihre Unterstützung für die Ukraine zu überdenken:

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sie oder ein anderes Mitglied der Gruppe einer demokratischen Regierung in einem Stellvertreterkrieg die Stirn bieten wird, den diese offenbar so lange wie möglich fortsetzen will. Übersetzt mit Deepl.com

Liam Cosgrove ist Korrespondent in Washington DC für The Grayzone. Seine Artikel sind in Publikationen wie ZeroHedge, dem Brownstone Institute und The Federalist erschienen.

