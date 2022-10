Four youth killed in the last 24 hours amidst ongoing Israeli wave of extra-judicial assassinations Three Palestinian minors and one 19-year-old were killed in the governorates of Ramallah, Qalqilya, and Jenin within the span of 24 hours. For the past nine months, Palestinians have experienced the deadliest year in their confrontation of Israeli colonialism since 2015. The death toll has reached 164 since the start of 2022.

Skrupellos nutzt das zionistische Besatzungsregime aus, dass die Augen auf den Russland-Ukraine Krieg gerichtet. sind und schreckt, weder vor Kindermorden noch außergerichtlichen Hinrichtungen zurück. Wären diese Liquidationen in der Ukraine, was gäbe es für einen Aufstand und einen Aufschrei. Das müssen wir ändern! Evelyn Hecht-Galinski

Vier Jugendliche in den letzten 24 Stunden inmitten der anhaltenden israelischen Welle außergerichtlicher Hinrichtungen getötet.

von Mariam Barghouti

9. Oktober 2022

Israel hat seine jahrzehntealte Politik der “Liquidierung” wiederbelebt, um den zunehmenden bewaffneten palästinensischen Widerstand zu unterdrücken, indem es außergerichtliche Ermordungen vornimmt.

Innerhalb von 24 Stunden wurden drei palästinensische Minderjährige und ein 19-Jähriger in den Gouvernements Ramallah, Qalqilya und Dschenin getötet. In den vergangenen neun Monaten erlebten die Palästinenser das tödlichste Jahr in ihrer Konfrontation mit dem israelischen Kolonialismus seit 2015. Die Zahl der Todesopfer hat sich seit Beginn des Jahres 2022 auf 164 erhöht.

Am 7. Oktober erschossen israelische Militärs den 16-jährigen Adel Ibrahim Daoud in der Stadt Qalqilya, nördlich von Ramallah. Stunden später drang das Militär in al-Gharbiyya 11 km nordwestlich von Ramallah ein und tötete den 17-jährigen Mahdi Ladadweh.

Am nächsten Tag, dem 8. Oktober, wurden gegen 13.00 Uhr, als Palästinenser Ladadweh in Mazra’a al-Gharbiyya beerdigten, zwei weitere Palästinenser im Flüchtlingslager Jenin getötet.

In einer koordinierten Militärinvasion wurde das Flüchtlingslager Jenin unter dem Vorwand angegriffen, einen gesuchten palästinensischen Widerstandskämpfer, Mohammad Abu Zeina, festzunehmen. Bei dem Überfall wurden Mohammad El-Sous, 18, und Ahmad Daraghmeh, 16, getötet. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden elf weitere Personen verletzt, davon 3 in kritischem Zustand.



Israels “Liquidations”-Politik ist eine Beschleunigung des kolonialen Projekts

Augenzeugen zufolge drangen die israelischen Streitkräfte am 7. Oktober gegen 9.00 Uhr in die Stadt Dschenin ein und nahmen direkten Kurs auf das Flüchtlingslager Dschenin. In Abstimmung mit dem israelischen Geheimdienst (Shin Bet) schoss die Armee mit scharfer Munition und stationierte Scharfschützen auf den Dächern von Wohngebäuden.

Nach Angaben von Augenzeugen und Journalisten vor Ort setzte die israelische Armee bei der Invasion auch Apache-Hubschrauber ein, was an den Einmarsch der israelischen Armee in das Lager zwei Jahrzehnte zuvor während der Invasion von 2002 bis 2004, der Operation Defensivschild, erinnert.

Seit Februar letzten Jahres führt Israel eine laufende Militäroperation im Westjordanland durch, um den bewaffneten palästinensischen Widerstand zu brechen.

Die Razzia von gestern Abend markiert jedoch eine neue Entwicklung. Israel hat in den letzten Jahren seine jahrzehntealte Politik der außergerichtlichen Ermordung von “Matlubeen”, d. h. gesuchten Palästinensern, allmählich wiederbelebt und wendet sie jetzt mit einer Regelmäßigkeit an, die an die Politik der “Liquidierung” Anfang 2000 und 1993 erinnert.

Als Israel diese Praxis nach der Intifada von 1987 bis 1993 anwandte, kam eine Untersuchung von Human Rights Watch zu dem Schluss, dass Israel mit einer “Lizenz zum Töten” arbeitete, was zu einer Reihe von Morden an palästinensischen Aktivisten führte.

In fast vier Jahrzehnten ist diese Praxis nicht nur ein wichtiger Bestandteil von Israels repressivem Arsenal geblieben, sondern sie wird trotz der Verurteilung durch Menschenrechtsorganisationen völlig ungestraft angewendet. Die Medien sind von dieser Liquidierungskampagne nicht verschont geblieben, wie die Ermordung der palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh, und beim jüngsten Einmarsch in das Flüchtlingslager Dschenin wurden vier lokale Journalisten, Mohammad Abed, Mujahed El-Saadi, Jaafar Shtayyeh und Nidal Shtayyeh, umzingelt und direkt beschossen.

Im Juli dieses Jahres schlug der israelische Generalstabschef Eyal Zamir vor, die Zahl der außergerichtlichen Ermordungen außerhalb des palästinensischen Gebiets zu erhöhen.

Die Ermordung von palästinensischen Widerstandskämpfern könnte daher ein Vorläufer für viele weitere Morde sein, die vielleicht sogar auf internationaler Ebene begangen werden. Übersetzt mit Deepl.com

https://www.middleeasteye.net/news/palestine-israel-jenin-child-dies-following-raid

Palästinensisches Kind stirbt, nachdem es von israelischen Streitkräften in Dschenin angeschossen wurde

Mahmoud Mohammad Samoudi, 12, erlag seinen Verletzungen, die er bei der Razzia der israelischen Armee am 28. September im Flüchtlingslager von Dschenin erlitten hatte

Von MEE-Mitarbeitern

10. Oktober 2022

Ein 12-jähriger palästinensischer Junge ist fast zwei Wochen, nachdem er von israelischen Streitkräften bei einer Razzia im Flüchtlingslager Jenin im besetzten Westjordanland angeschossen und schwer verletzt wurde, gestorben, wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte.

Mahmoud Mohammad Samoudi wurde bei der Razzia der Armee in Jenin am 28. September von einer Kugel in den Bauch getroffen und ist nun seinen Verletzungen erlegen.

Sein Tod folgt auf vier weitere Jugendliche, die bei einer Reihe von Operationen im Westjordanland am Wochenende durch israelisches Militärfeuer getötet wurden.

Wer sind die Terroristen?”: Wie eine neue palästinensische Generation die Besatzung bekämpft

Mehr lesen ”

Das britische Konsulat in Jerusalem forderte die israelischen Behörden auf, “eine rasche und gründliche Untersuchung durchzuführen und beim Einsatz von scharfer Munition Zurückhaltung zu üben”.

Samoudi ist der 44. Palästinenser, der dieses Jahr von der israelischen Armee in Dschenin getötet wurde. Vierzig dieser Opfer stammten aus Dschenin, drei aus den umliegenden Dörfern.

Bei der Razzia, bei der Samoudi erschossen wurde, wurden vier Palästinenser getötet und 44 verwundet, darunter auch der 12-Jährige.

Abed Khazem, der Bruder eines Palästinensers, der von Israel als Mörder dreier Israelis bei einem Amoklauf in Tel Aviv am 7. April bezeichnet wurde, wurde bei demselben Überfall von israelischen Streitkräften getötet.

Aus Sicherheitsquellen erfuhr MEE, dass ein großes Aufgebot israelischer Truppen Jenin und das dortige Flüchtlingslager überfallen, in alle Richtungen geschossen und Tränengaskanister verschossen hatte, bevor sie ein Haus umstellten und beschossen, das Fathi Khazem, dem Vater von Abed und seinem Bruder Raad, gehört.

Die israelischen Streitkräfte haben in den letzten Monaten im Rahmen ihrer Operation “Break the Wave” wiederholt Razzien in Jenin durchgeführt. Übersetzt mit Deepl.com

