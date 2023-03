Neutral oder souverän, dass war einmal! Evelyn Hecht-Galinski

Von Demonstrationen und dem Umgang damit – Russische und deutsche Medien im Vergleich In Russland und Deutschland wird über Demonstrationen berichtet. Allerdings fällt in Deutschland unter den Teppich, was nicht ins Bild der herrschenden Erzählung passt. In Russland ist das anders. Die Berichterstattung ist neutraler und vor allem auch souveräner. Die unterschiedliche Berichterstattung über Demonstrationen in Europa verdeutlicht die Schieflage und das mangelnde Bemühen der großen deutschen Medien um Objektivität.

Die unterschiedliche Berichterstattung über Demonstrationen in Europa verdeutlicht die Schieflage und das mangelnde Bemühen der großen deutschen Medien um Objektivität. Insbesondere der Vergleich mit der Berichterstattung in russischen Medien ist in dieser Hinsicht überraschend, denn im Gegensatz zum deutschen Mainstream gibt es dort weniger Auslassungen. Man kann das am Beispiel Georgien zeigen. Dort wiederholt der deutsche Journalismus die Fehler seiner einseitigen Berichterstattung in der Ukraine im Jahr 2014. Dass es einen relevanten Teil der ukrainischen Bevölkerung nicht in Richtung EU gezogen hatte und er mit der bedingungslosen Hinwendung der Maidan-Demonstranten nach Westen nicht einverstanden gewesen war, kam für die Medienkonsumenten überraschend, die sich ausschließlich im Mainstream informiert hatten. Es war einfach nicht darüber berichtet worden. Georgischer Premierminister verurteilt Kiew für Unterstützung der Proteste in Tiflis Das wiederholt sich jetzt in Georgien. Denn während ausführlich über die Proteste gegen ein Gesetz berichtet wurde, das in Georgien tätige Organisationen, die vom Ausland finanziert werden, zur Offenlegung verpflichten wollte, fiel der Bericht über die Gegendemonstration aus. Darüber berichtete das russische Fernsehen. Es gab eine Demonstration, bei der unter anderem die Flagge der EU, die vor dem georgischen Parlament hängt, herabgerissen und verbrannt wurde. Das Verbrennen von Nationalflaggen steht in Georgien unter Strafe, erfuhr man in diesem Zusammenhang nebenbei. Die Täter müssen mit einer hohen Geldstrafe rechnen. Warum vor dem georgischen Parlament eine Flagge der EU hängt, bleibt hingegen ein Rätsel. Georgien ist kein Mitglied der EU. Wichtig ist jedoch die Feststellung, dass auch die Georgier wie schon die Ukrainer nicht alle eine Annäherung an die EU wünschen. Deutsche Medien kehren dieses Tatsache unter den Teppich. Unter den Teppich kehren sie auch den Gedenkmarsch der Veteranen der Waffen-SS in Riga, der jedes Jahr am 16. März stattfindet. Das russische Fernsehen berichtet ausführlich darüber. Die Demonstranten werden von der Polizei geschützt. Wovor, bleibt unklar, man ist unter Gleichgesinnten.

