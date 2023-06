Warum mit einer Ausweitung des Stellvertreterkriegs zwischen NATO und Russland zu rechnen ist Kann Kiew in Weißrussland, Moldawien, Russland und/oder den ehemaligen ukrainischen Gebieten Boden gewinnen und halten? Das ist natürlich nicht selbstverständlich ist. Aber wenn es gelingt, kann der Westen behaupten, die Gegenoffensive habe sich gelohnt. Die 52. Sitzung des GUS-Rates der Leiter der Sicherheitsagenturen und Sonderdienste fand am Donnerstag in Minsk statt.

Die 52. Sitzung des GUS-Rates der Leiter der Sicherheitsagenturen und Sonderdienste fand am Donnerstag in Minsk statt. Dabei äußerten Vertreter des Unionsstaates die Sorge, dass sich der Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland ausweiten wird. Der Chef des russischen FSB Alexander Bortnikow teilte seine Einschätzung mit, dass dieser Block für die Sabotage in ihren beiden Ländern verantwortlich ist. Er warnte auch: “Der Westen ermutigt Moldawien aktiv, sich in den Ukraine-Konflikt einzumischen, indem er Transnistrien und Gagausien säubert.” Die weißrussische Seite des Unionsstaates wurde vor allem von Präsident Alexander Lukaschenko vertreten, der auf das drohende Putschkomplott des Westens gegen ihn aufmerksam machte. Ihm zufolge “ist dies nicht mehr das Jahr 2020, in dem Mädchen in kurzen weißen Röcken und mit Blumen in der Hand zu Kundgebungen gingen. Die Menschen sind bereit, mit Waffen hierherzukommen”. Das liege daran, dass der Westen jetzt von den “Oppositionellen”, die er beherberge, Terroranschläge verlange, um weiterhin Finanzmittel zu erhalten.

Bortnikow und Lukaschenko äußerten sich am selben Tag, an dem das russische Verteidigungsministerium bekannt gab, dass es am frühen Morgen ukrainische Terroristen zurückgeschlagen hatte, die versucht hatten, in die Region Belgorod einzudringen, und damit den Vorfall von letzter Woche zu wiederholen. Diese drei Entwicklungen deuten darauf hin, dass Kiew mit seiner bevorstehenden Gegenoffensive möglicherweise versuchen wird, die geografische Reichweite dieses Stellvertreterkriegs auf Weißrussland, Moldawien und/oder das russische Territorium vor 2014 auszudehnen, vielleicht sogar alles auf einmal.

Der strategische Grund für einen solchen Vorstoß wäre, die sieben zentralen Herausforderungen zu kompensieren, die die Ukraine gegenüber Russland in eine schwache Position bringen – trotz der über 165 Milliarden Dollar an Hilfe, die sie seit Beginn der Spezialoperation von der NATO erhalten hat. Im Bewusstsein, dass die Gegenoffensive die Erwartungen der westlichen Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht erfüllen wird, wie ungenannte US-Beamte Ende April Politico erklärten, scheint Kiew eine Reihe spektakulärer Provokationen vorzubereiten, um sie stattdessen als Erfolg auszugeben.

Der mögliche Plan sieht vor, dass Kiew in diese drei Richtungen ausschlägt, in der Hoffnung, an mindestens einer dieser Fronten einen Durchbruch zu erzielen, ganz zu schweigen von der Kontaktlinie zwischen seinen Streitkräften und denen Russlands in dem Gebiet, das die Ukraine für sich beansprucht. Der Westen wollte, dass Georgien in diesem Plan ebenfalls eine Rolle spielt, um die Aufmerksamkeit Moskaus maximal zu teilen, aber seine Agenten der Farbrevolution konnten Tiflis nicht dazu bringen, sich darauf einzulassen, obwohl sie im März ihr Bestes versuchten, um es dazu zu drängen.

Sollte Kiew in Weißrussland, Moldawien, Russland und/oder den ehemaligen ukrainischen Gebieten Boden gewinnen und halten, was natürlich nicht selbstverständlich ist, dann kann der Westen behaupten, dass sich die Gegenoffensive gelohnt hat. Die NATO geht davon aus, dass an der letztgenannten Front entlang der Kontaktlinie keine oder nur geringe Fortschritte erzielt werden können, weshalb sie Kiew offenbar auf einen Mehrfrontenangriff vorbereitet, der bessere Chancen hat, die Erfolgserwartungen der Öffentlichkeit zu erfüllen.

Auch das Szenario einer direkten NATO-Militärintervention in Moldawien und/oder bis zur Kontaktlinie ist nicht auszuschließen. Das zweite Szenario würde natürlich die Risiken eines nuklearen Schlagabtauschs erhöhen, aber da “Bidens Wiederwahl vom Erfolg der Kiewer Gegenoffensive abhängt”, könnte die herrschende liberal–globalistische Elite der USA aus Verzweiflung mit der Apokalypse spielen, wenn Kiew überhaupt keinen Erfolg erzielt. Die Möglichkeit, dass Russland die Dynamik umkehrt, um seinen eigenen Durchbruch zu erzielen, könnte ebenfalls zu diesem düsteren Szenario führen.

Der Westen befindet sich in einem Dilemma, denn der von NATO-Generalsekretär Stoltenberg Mitte Februar ausgerufene “logistische Wettlauf”/”Zermürbungskrieg” mit Russland tendiert allmählich zu Moskaus Gunsten, wie der Sieg in der Schlacht von Artjomowsk beweist. In diese Gegenoffensive, die zudem in absurder Weise aufgebauscht wurde, ist bereits eine so astronomische Summe investiert worden, dass sie auf jeden Fall fortgesetzt werden muss, obwohl die Washington Post Mitte März davor gewarnt hat, wie schlecht es um die Kiewer Streitkräfte wirklich bestellt ist.

Es ist daher politisch unmöglich, das Pragmatische zu tun und einem Waffenstillstand zuzustimmen, der die Kontaktlinie einfriert, bevor Kiew noch mehr Territorium verliert, weshalb der Westen ernsthaft das bisher undenkbare Szenario einer Eskalation an vier verschiedenen Fronten gleichzeitig in Erwägung zu ziehen scheint. Dies geschieht aus einer Position der Schwäche heraus und in der verzweifelten Hoffnung, etwas Greifbares zu erreichen, das dann als Erfolg ausgegeben werden kann, um die Erwartungen der westlichen Öffentlichkeit teilweise zu erfüllen.

Ein völliges Scheitern der Gegenoffensive würde ein schlechtes Licht auf die herrschende westliche Elite werfen und ihre Galionsfiguren beim nächsten Urnengang möglicherweise vor eine große Wahlherausforderung stellen, weshalb sie bereit sind, alles zu tun, um diese Wahrnehmung in der Bevölkerung zu verhindern. Es besteht natürlich die geringe Chance, dass sich besonnenere Köpfe durchsetzen, aber die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass Kiew von der NATO unter Druck gesetzt wird, aufs Ganze zu gehen, was zu einer Ausweitung des Stellvertreterkriegs in vier Richtungen gleichzeitig führen könnte.

Aus dem Englischen. Andrew Korybko ist ein in Moskau ansässiger US-Politologe, der sich auf die US-Strategie in Afrika und Eurasien, Chinas “Neue Seidenstraße”-Initiative, Russlands geopolitischen Balanceakt und hybride Kriegsführung spezialisiert hat.

