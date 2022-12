Growing Number of Americans Want Washington to Press for Peace in Ukraine – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Wachsende Zahl von Amerikanern will, dass Washington auf Frieden in der Ukraine drängt

Von Kyle Anzalone

Global Research,06. Dezember 06, 2022

Das Libertäre Institut 05. Dezember 2022

***

Eine neue Umfrage zeigt, dass die Unterstützung der Amerikaner für Kiew nachlässt. Laut einer vom Chicago Council on Global Affairs durchgeführten Umfrage ist die Zahl der Bürger, die vom Weißen Haus einen diplomatischen Weg wünschen, fast genauso hoch wie die Zahl derer, die eine unbefristete Militärhilfe für die Ukraine befürworten.

Die Umfrage zeigt, dass die Zahl der Republikaner, die Kiew militärische Unterstützung gewähren wollen, rückläufig ist, womit sich ein sechsmonatiger Trend fortsetzt. Bei einer Umfrage von Global Affairs im März sprachen sich 80 % der GOP-nahen Befragten für eine Bewaffnung der Ukraine durch das Weiße Haus aus. Diese Zahl ging im Juli auf 64 % zurück und lag in der letzten am Sonntag veröffentlichten Umfrage bei 55 %. Die Unterstützung der Demokratischen Partei ist ebenfalls gesunken, wenn auch in geringerem Tempo.

Umfrage zur militärischen Unterstützung der Ukraine

Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Politik der Regierung von Joe Biden im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine an Zustimmung verliert. Die USA und ihre NATO-Partner haben sich verpflichtet, das Land so lange militärisch zu unterstützen, wie es den Krieg gewinnen kann, und gleichzeitig Kiew gedrängt, nicht mit Moskau zu verhandeln.

Die neue Umfrage zeigt jedoch, dass nur 48 % der Amerikaner mit einer unbegrenzten Bewaffnung der Ukraine einverstanden sind. Diese Zahl ist seit Juli um 10 % gesunken, wobei die Zahl der Bürger, die auf eine langfristige militärische Unterstützung drängen, nun fast gleich groß ist wie die Zahl derer, die wollen, dass Biden den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin drängt.

Die große Mehrheit der Amerikaner lehnt weiterhin eine direkte Beteiligung am Krieg ab. Nur 32 % der Befragten sprachen sich für die Entsendung von US-Truppen in die Ukraine aus.

Auch wenn einige Steuerzahler es leid sind, für die massiven Hilfslieferungen an Kiew zu zahlen, gaben fast drei Viertel der Befragten an, dass sie den Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland weiterhin unterstützen, trotz der Auswirkungen, die die Sanktionen haben könnten, einschließlich der in die Höhe schießenden Inflation in den USA und der steigenden Kraftstoffpreise in Europa. Übersetzt mit Deepl.com

Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie auf die obigen Schaltflächen zum Teilen. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research erneut zu veröffentlichen und zu teilen.

Kyle Anzalone ist Nachrichtenredakteur des Libertarian Institute, Meinungsredakteur von Antiwar.com und Co-Moderator von Conflicts of Interest mit Will Porter und Connor Freeman.

Gekennzeichnetes Bild: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Anfang des Jahres. (Pressedienst des ukrainischen Präsidenten)

Die Originalquelle dieses Artikels ist The Libertarian Institute

Urheberrecht © Kyle Anzalone, The Libertarian Institute, 2022

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...