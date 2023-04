Waiting for the end of the world We were waiting for the end of the world Waiting for the end of the world, waiting for the end of the world Dear Lord, I sincerely hope You’re coming ‘Cause You really started something Elvis Costello, Waiting for the End of the World, 1977 NOTE: THIS IS THE ENGLISH ORIGINAL OF A COLUMN SPECIALLY […]

Warten auf das Ende der Welt

von Pepe Escobar



11. April 2023

Wir haben auf das Ende der Welt gewartet

Warten auf das Ende der Welt, Warten auf das Ende der Welt

Lieber Herr, ich hoffe aufrichtig, dass Du kommst

Denn Du hast wirklich etwas begonnen

Elvis Costello , Waiting for the End of the World, 1977

ANMERKUNG: DIES IST DAS ENGLISCHE ORIGINAL EINER KOLUMNE, DIE VON DER FÜHRENDEN RUSSISCHEN WIRTSCHAFTSZEITUNG VEDOMOSTI IN AUFTRAG GEGEBEN WURDE:

Конец света для гегемона Мы даже не в состоянии осознать, насколько глубокими и длительными будут последствия этой геополитической бомбы, которая взорвала существующий мир: 2023 год, Путин и Си в Москве фактически сигнализируют о начале конца Pax Americana. Это стало окончательной анафемой для мировой гегемонии англо-американских элит, которая длилась дольше века.

Wir können die ununterbrochenen Auswirkungen des geopolitischen Erdbebens von 2023, das die Welt erschüttert hat, nicht einmal ansatzweise erahnen: Putin und Xi, die in Moskau de facto den Anfang vom Ende der Pax Americana signalisierten.

Dies ist seit über einem Jahrhundert das ultimative Anathema für rar gewordene anglo-amerikanische Hegemonialeliten: eine unterzeichnete, besiegelte, umfassende strategische Partnerschaft zwischen zwei gleichrangigen Konkurrenten, die eine massive Produktionsbasis und eine Vormachtstellung bei der Versorgung mit natürlichen Ressourcen mit dem Mehrwert russischer hochmoderner Waffentechnik und diplomatischem Geschick verbindet.

Aus der Sicht dieser Eliten, deren Plan A immer eine entartete Version des römischen Reiches “Teile und herrsche” war, sollte dies niemals geschehen. In der Tat sahen sie es, geblendet von Hybris, nie kommen. Historisch gesehen handelt es sich nicht einmal um einen Remix des Tournament of Shadows, sondern eher um Tawdry Empire Left in the Shade, foaming at the mouth” (copyright Maria Zakharova).

Xi und Putin haben mit einem einzigen Sun-Tzu-Zug den Orientalismus, den Eurozentrismus, den Exzeptionalismus und nicht zuletzt den Neokolonialismus lahmgelegt. Kein Wunder, dass der globale Süden von den Entwicklungen in Moskau gefesselt war.

Hinzu kommt China, die mit Abstand größte Volkswirtschaft der Welt, gemessen an der Kaufkraftparität (KKP), und auch der größte Exporteur. Und wir haben Russland, eine Wirtschaft, die gemessen an der Kaufkraftparität der deutschen entspricht oder sogar größer ist als die deutsche – mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es der größte Energieexporteur der Welt ist und nicht zur Deindustrialisierung gezwungen ist.

Gemeinsam, im Gleichschritt, konzentrieren sie sich darauf, die notwendigen Bedingungen zu schaffen, um den US-Dollar zu umgehen.

Stichwort: einer der entscheidenden Einzeiler von Präsident Putin: “Wir sind dafür, den chinesischen Yuan für den Zahlungsverkehr zwischen Russland und den Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas zu verwenden.”

Eine wichtige Folge dieser geopolitischen und geoökonomischen Allianz, die in den letzten Jahren sorgfältig ausgearbeitet wurde, ist bereits in vollem Gange: die Entstehung einer möglichen Triade in Bezug auf die globalen Handelsbeziehungen und in vielerlei Hinsicht ein globaler Handelskrieg.

Eurasien wird von der Partnerschaft zwischen Russland und China angeführt – und weitgehend organisiert. China wird auch im globalen Süden eine Schlüsselrolle spielen, aber auch Indien könnte sehr einflussreich werden und eine Art Blockfreienbewegung (NAM) auf Steroiden bilden. Und dann ist da noch die ehemalige “unentbehrliche Nation”, die über die EU-Vasallen und die in den Five Eyes zusammengefasste Anglosphäre herrscht.

Was die Chinesen wirklich wollen

Der Hegemon hat im Rahmen seiner selbst erdachten “regelbasierten internationalen Ordnung” im Grunde nie Diplomatie betrieben. Teilen und Herrschen schließt Diplomatie per Definition aus. Jetzt ist ihre Version von “Diplomatie” sogar noch weiter zu plumpen Beleidigungen durch eine Reihe von intellektuell herausgeforderten und offen gesagt schwachsinnigen Funktionären der USA, der EU und Großbritanniens verkommen.

Kein Wunder, dass sich ein wahrer Gentleman, Außenminister Sergej Lawrow, gezwungen sah, zuzugeben: “Russland ist nicht länger ein Partner der EU… Die Europäische Union hat Russland ‘verloren’. Aber die Union ist selbst schuld. Schließlich erklären die EU-Mitgliedstaaten … offen, dass Russland eine strategische Niederlage erlitten hat. Deshalb betrachten wir die EU als eine feindliche Organisation.”

Doch das neue außenpolitische Konzept Russlands, das Putin am 31. März verkündete, macht deutlich: Russland sieht sich nicht als “Feind des Westens” und strebt keine Isolation an.

Das Problem ist, dass es auf der anderen Seite praktisch keinen Erwachsenen gibt, mit dem man reden kann, sondern eine Horde Hyänen. Das hat Lawrow dazu veranlasst, erneut zu betonen, dass “symmetrische und asymmetrische” Maßnahmen gegen diejenigen ergriffen werden können, die an “feindlichen” Aktionen gegen Moskau beteiligt sind.

Wenn es um Exzeptionalistan geht, ist das eine Selbstverständlichkeit: Die USA werden von Moskau als Hauptanstifter gegen Russland bezeichnet, und die kollektive Politik des Westens wird als “eine neue Art von Hybridkrieg” beschrieben.

Doch was für Moskau wirklich wichtig ist, sind die positiven Entwicklungen in der Zukunft: die ununterbrochene Integration Eurasiens, engere Beziehungen zu den “befreundeten globalen Zentren” China und Indien, verstärkte Hilfe für Afrika, mehr strategische Zusammenarbeit mit Lateinamerika und der Karibik, den islamischen Ländern – Türkei, Iran, Saudi-Arabien, Syrien, Ägypten – und ASEAN.

Und damit kommen wir zu etwas Wesentlichem, das – vorhersehbar – von den westlichen Medien massenhaft ignoriert wurde: das Boao-Forum für Asien, das fast zeitgleich mit der Ankündigung des neuen außenpolitischen Konzepts Russlands stattfand.

Das Boao-Forum, das Anfang 2001, also noch in der Zeit vor dem 11. September 2001, ins Leben gerufen wurde, ist dem Vorbild Davos nachempfunden, aber es ist durch und durch chinesisch, denn das Sekretariat befindet sich in Peking. Boao liegt in der Provinz Hainan, einer der Inseln im Golf von Tonkin und heute ein Touristenparadies.

Eine der wichtigsten Sitzungen des diesjährigen Forums war dem Thema Entwicklung und Sicherheit gewidmet. Den Vorsitz führte der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, der derzeit Präsident von Boao ist.

Es gab zahlreiche Verweise auf Xis Globale Entwicklungsinitiative sowie auf die Globale Sicherheitsinitiative, die übrigens 2022 in Boao ins Leben gerufen wurde.

Das Problem ist, dass diese beiden Initiativen direkt mit dem Friedens- und Sicherheitskonzept der UNO und der äußerst fragwürdigen Agenda 2030 für “nachhaltige Entwicklung” verknüpft sind – bei der es nicht wirklich um Entwicklung und schon gar nicht um “Nachhaltigkeit” geht: Es handelt sich dabei um eine Erfindung von Davos, die von Konzernen ausgeheckt wurde. Die UNO ihrerseits ist im Grunde eine Geisel von Washingtons Launen. Peking spielt im Moment noch mit.

Premierminister Li Qiang war da schon konkreter. Er betonte das Markenkonzept der “Gemeinschaft der gemeinsamen Zukunft für die Menschheit” als Grundlage für Frieden und Entwicklung und verknüpfte die friedliche Koexistenz mit dem “Geist von Bandung” – in direkter Kontinuität mit der Entstehung der NAM im Jahr 1955: das sollte der “asiatische Weg” des gegenseitigen Respekts und der Konsensbildung sein – im Gegensatz zum “wahllosen Einsatz einseitiger Sanktionen und weitreichender Rechtsprechung” und der Ablehnung eines “neuen Kalten Krieges”.

Dies führte Li Qiang dazu, dass er die chinesischen Bemühungen um eine Vertiefung des ostasiatischen Handelsabkommens RCEP hervorhob und auch die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen China und ASEAN vorantrieb. Und all das ist mit der neuen Ausweitung der Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) verbunden, die im Gegensatz zum Handelsprotektionismus steht.

Für die Chinesen geht es also nicht nur um Geschäfte, sondern auch um kulturelle Interaktionen, Inklusivität, gegenseitiges Vertrauen und eine strikte Ablehnung des “Kampfes der Kulturen” und ideologischer Konfrontation.

So sehr sich Moskau all dem ohne Weiteres anschließt – und es sogar mit diplomatischer Raffinesse praktiziert -, so sehr ist Washington erschrocken darüber, wie überzeugend dieses chinesische Narrativ für den gesamten globalen Süden ist. Schließlich besteht das einzige Angebot von Exzeptionalistan auf dem Markt der Ideen in einseitiger Vorherrschaft, in Teilen und Herrschen und in der Devise “Ihr seid für uns oder gegen uns”. Und im letzteren Fall werden Sie sanktioniert, schikaniert, bombardiert und/oder das Regime ausgetauscht.

Ist das Jahr 1848 schon wieder da?

In der Zwischenzeit besteht in den Vasallengebieten die Möglichkeit, dass es zu einer Neuauflage von 1848 kommt, als eine große revolutionäre Welle ganz Europa erfasste.

1848 waren es liberale Revolutionen; heute haben wir es im Wesentlichen mit volksnahen antiliberalen (und Antikriegs-)Revolutionen zu tun – von Bauern in den Niederlanden und Belgien bis hin zu nicht rekonstruierten Populisten in Italien und Links- und Rechtspopulisten in Frankreich.

Es mag zu früh sein, von einem europäischen Frühling zu sprechen. Sicher ist jedoch, dass die europäischen Durchschnittsbürger in mehreren Breitengraden zunehmend geneigt sind, das Joch der neoliberalen Technokratie und ihrer Diktatur des Kapitals und der Überwachung abzuschütteln. Ganz zu schweigen von der NATO-Kriegstreiberei.

Da praktisch alle europäischen Medien von den Technokraten kontrolliert werden, werden die Menschen diese Diskussion in den MSM nicht sehen. Dennoch liegt das Gefühl in der Luft, dass dies das Ende einer Dynastie im chinesischen Stil einläuten könnte.

Im chinesischen Kalender läuft das immer so: Die historisch-gesellschaftliche Uhr läuft immer mit Perioden von 200 bis 400 Jahren pro Dynastie.

Es gibt tatsächlich Anzeichen dafür, dass Europa eine Wiedergeburt erleben könnte.

Die Zeit des Umbruchs wird lang und mühsam sein – wegen der Horden von Anarcho-Liberalen, die so nützliche Idioten für die westliche Oligarchie sind – oder es könnte sich alles an einem einzigen Tag zuspitzen. Das Ziel ist ganz klar: der Tod der neoliberalen Technokratie.

Auf diese Weise könnte die Xi-Putin-Sichtweise im kollektiven Westen Fuß fassen: zeigen, dass diese Ersatz-“Modernität” (die eine rasende Stempelkultur beinhaltet) im Vergleich zu traditionellen, tief verwurzelten kulturellen Werten – sei es Konfuzianismus, Taoismus oder östliche Orthodoxie – im Wesentlichen nichtig ist. Die chinesischen und russischen Konzepte des Zivilisationsstaates sind viel attraktiver, als es den Anschein hat.

Nun, die (kulturelle) Revolution wird nicht im Fernsehen übertragen, aber sie kann ihren Charme über unzählige Telegrammkanäle entfalten. Frankreich, das in seiner Geschichte schon immer für die Rebellion schwärmte, könnte wieder die Vorhut bilden.

Dennoch wird sich nichts ändern, wenn das globale Finanzkasino nicht unterwandert wird. Russland hat der Welt eine Lektion erteilt: Es hat sich in aller Stille auf einen langfristigen totalen Krieg vorbereitet. So sehr, dass sein kalibrierter Gegenschlag den Finanzkrieg auf den Kopf stellte – und das Kasino völlig destabilisierte. China ist unterdessen dabei, sein Gleichgewicht wiederherzustellen, und ist auf dem Weg, sich ebenfalls auf einen totalen Krieg vorzubereiten, sei es ein hybrider oder ein anderer.

Der unschätzbare Michael Hudson, der gerade sein neuestes Buch The Collapse of Antiquity (Der Untergang der Antike) veröffentlicht hat, in dem er geschickt die Rolle der Schulden in Griechenland und Rom, den Wurzeln der westlichen Zivilisation, analysiert, erklärt kurz und bündig unseren derzeitigen Stand der Dinge:

“Amerika hat eine Farbrevolution an der Spitze durchgeführt, in Deutschland, Holland, England und Frankreich, im Wesentlichen dort, wo die Außenpolitik Europas nicht ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen vertritt (…) Amerika hat einfach gesagt: – Wir sind verpflichtet, einen Krieg der (wie sie es nennen) Demokratie (womit sie die Oligarchie meinen, einschließlich des Nazismus in der Ukraine) gegen die Autokratie zu unterstützen (…) Autokratie ist jedes Land, das stark genug ist, das Entstehen einer Gläubigeroligarchie zu verhindern, wie China die Gläubigeroligarchie verhindert hat.”

Die “Gläubigeroligarchie” lässt sich also in der Tat als die giftige Schnittmenge zwischen den feuchten Träumen der Globalisten von totaler Kontrolle und militarisierter Vollspektrumsdominanz erklären.

Der Unterschied besteht nun darin, dass Russland und China dem globalen Süden zeigen, dass das, was die amerikanischen Strategen für sie auf Lager hatten – ihr werdet “im Dunkeln frieren”, wenn ihr von dem abweicht, was wir sagen – nicht mehr gilt. Der größte Teil des Globalen Südens befindet sich jetzt in offener geoökonomischer Revolte.

Der globalistische neoliberale Totalitarismus wird natürlich nicht in einem Sandsturm verschwinden. Zumindest jetzt noch nicht. Es liegt noch ein Strudel von Giftigkeit vor uns: Aufhebung der verfassungsmäßigen Rechte; Orwellsche Propaganda; Schlägertrupps; Zensur; Stempelkultur; ideologische Konformität; irrationale Einschränkungen der Bewegungsfreiheit; Hass und sogar Verfolgung von – slawischen – Untermenschen; Segregation; Kriminalisierung Andersdenkender; Bücherverbrennungen, Schauprozesse; gefälschte Verhaftungsmandate durch den Känguru-ICC; Terror im Stil von ISIS.

Aber der wichtigste Vektor ist, dass sowohl China als auch Russland, die beide ihre eigenen komplexen Besonderheiten aufweisen – und beide vom Westen als unassimilierbare Andere abgetan werden -, stark in den Aufbau funktionierender Wirtschaftsmodelle investieren, die nicht, in unterschiedlichem Maße, mit dem westlichen Finanzkasino und/oder den Lieferkettennetzwerken verbunden sind. Und das ist es, was die Exzeptionalisten in den Wahnsinn treibt – noch mehr in den Wahnsinn, als sie es ohnehin schon sind. Übersetzt mit Deepl.com

Pepe Escobar ist ein unabhängiger geopolitischer Analyst und Autor für ganz Eurasien. Sein neuestes Buch ist Raging Twenties (Nimble Books, 2021). Folgen Sie ihm auf Telegram unter @rocknrollgeopolitics

(Wiederveröffentlichung aus Vedomosti mit Genehmigung des Autors oder seines Vertreters)

