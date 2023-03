Bis der Schrot kommt! Evelyn Hecht-Galinski

Warten auf die “Abrams” – Ein Bericht vom Panzerstützpunkt Donezk

Von Andrei Koz

“Abgefahrene Reifen”

Hinter einem hohen Zaun einer Industrieanlage in Donezk befindet sich ein Reparaturstützpunkt des Panzerbataillons der 1. Slawjansker Brigade im 1. Armeekorps.

Hierher kommt die in den Kämpfen um Awdejewka, Marinka und Ugledar beschädigte Ausrüstung. Die Intensität der Militäroperationen in Richtung Donezk hat in den letzten Wochen erheblich zugenommen, so dass die Soldaten des Reparaturdepots mit vollem Einsatz arbeiten, wie sie sagen. Sie liefern fast täglich gepanzerte “Aasfresser” ab. Und jeder einzelne braucht spezielle Aufmerksamkeit.

“Wir Menschen können alles aushalten, aber die Ausrüstung ist nicht so zuverlässig”, sagt Alexander, Leiter des Reparaturdepots, bei einem Trophäen-T-64, der zum dritten Mal “technisch überholt” wurde. “Achten Sie auf die Raupenketten: Wenn man sie anschaut, kann man sich dabei rasieren, so blankpoliert sind die. Natürlich haben sie dann am Boden oder auf der Fahrbahn kaum Haftung. Das führt dazu, dass der Panzer ausbricht, genauso wie ein Pkw mit abgefahrenen Reifen. Das Tauwetter im Frühjahr steht vor der Tür. Die Fahrzeuge müssen gut vorbereitet sein.”

Das Auswechseln der Ketten ist für die Wartungsteams anstrengend, aber alltäglich. Mit einem Vorschlaghammer wird einer der Bolzen herausgeschlagen, die die Stahlketten zusammenhalten. Der Fahrer lässt den Motor laufen, das Antriebsrad dreht sich, und die Kette löst sich Glied für Glied selbst von den Rollen. Mit Brechstangen ziehen die Mechaniker schließlich innerhalb von 15 bis 20 Minuten dem Panzer “wie so eine Mutter die Schuhe aus”. Länger dauert es, später eine neue Kette zu montieren.

“Neben den Raupen sind es vor allem die Kanonenläufe, die sich abnutzen”, erklärt Alexander. “Bei intensivem Schießen nutzen sie sich schnell ab und verlieren an Präzision. An Ersatzteile kommen wir auf unterschiedlichen Wegen. Die ukrainischen ‘Partner’ sind sehr hilfsbereit und stellen uns freundlicherweise ihre Ausrüstung zur Verfügung. Auf den Schlachtfeldern wird etwas aus den Fahrzeugen eingesammelt, die nicht repariert werden können, etwas wird von hinten geschickt. Kleinere Schäden werden direkt an der “Front” repariert. Die Trophäenpanzer werden “ausgenommen”. Zuallererst entfernen wir das GPS-Modul, das dem Gegner die Koordinaten anzeigt. Wenn man das nicht macht, kommt er gleich angeflogen.”

Jagdsaison

In der Reparaturbasis dienen ständig 10 bis 15 Mann, der Rest sind abgeordnete Kräfte. Die Panzer werden in Boxen repariert, überdacht nach allen Regeln der Tarnung.