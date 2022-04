Palästina: “Unsere Konfrontation mit der Besatzung wird nicht aufhören, bis wir unsere Rechte erhalten”

Palästinenser nehmen am 9. April 2022 an der Beerdigung des Palästinensers Ahmed Nasser Al-Saidi teil, der bei einer Razzia der israelischen Streitkräfte im Flüchtlingslager von Jenin im Westjordanland getötet wurde. (Issam Rimawi – Anadolu Agency)

In order to achieve its security objectives, Israel has decided that it has to kill more Palestinians. Israeli officials call these killings “pre-emptive strikes” to prevent “terrorism”. Following Israel’s killing of three Palestinian men in the occupied West Bank city of Jenin on 2 April, Prime Minister Naftali Bennett called for Israeli “civilians” with licensed firearms to be able to carry them in public.

Warum glaubt die Welt, dass das Töten von Palästinensern für Israels Sicherheit notwendig ist?

Von Motasem A Dalloul

abujomaaGaza11. April 11, 2022Um seine Sicherheitsziele zu erreichen, hat Israel beschlossen, dass es mehr Palästinenser töten muss. Israelische Beamte nennen diese Tötungen “Präventivschläge”, um “Terrorismus” zu verhindern.Nach der Tötung von drei palästinensischen Männern in der besetzten Stadt Dschenin im Westjordanland am 2. April forderte Ministerpräsident Naftali Bennett, dass israelische “Zivilisten”, die eine Schusswaffenlizenz besitzen, diese in der Öffentlichkeit tragen dürfen. Die meisten erwachsenen israelischen Zivilisten werden natürlich im Rahmen der Wehrpflicht für den Umgang mit solchen Waffen ausgebildet. Nach Angaben der israelischen Besatzungsbehörden handelte es sich bei den drei Palästinensern um “Terroristen”, die “auf dem Weg waren, einen Terroranschlag zu verüben”.

Die Tötungen erfolgten zwei Tage, nachdem in derselben besetzten palästinensischen Stadt drei weitere Palästinenser erschossen worden waren, darunter ein Kind. Auch sie wurden nach Angaben der Besatzungsbehörden getötet, um palästinensische “Terroristen” abzuschrecken, die “Anschläge gegen Israel planen”.

Die Tötung von Palästinensern unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung wurde noch nie von führenden Politikern der Welt oder internationalen Organisationen verurteilt. Und das, obwohl Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International, Human Rights Watch und die israelische Organisation B’Tselem derartige Vorfälle untersucht und festgestellt haben, dass die israelischen Sicherheitskräfte bei zahlreichen Gelegenheiten Palästinenser ohne Gerichtsverfahren getötet haben.

Darüber hinaus wurden solche Tötungen von der internationalen Gemeinschaft normalisiert, die den israelischen Mythos akzeptiert hat, dass Palästinenser “Terroristen” sind und ihr legitimer Widerstand gegen die militärische Besetzung ihres Landes Grund genug ist, um von Israel ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren getötet zu werden. Diese führenden Politiker der Welt gehen sogar so weit, den Besatzungsstaat in seinem “Krieg gegen den [palästinensischen] Terror” zu unterstützen.

Palästina: Unsere Konfrontation mit der Besatzung wird nicht aufhören, bis wir unsere Rechte erhalten

Das israelische Narrativ wird auch von den westlichen Medien, die in ihrer Berichterstattung alles andere als objektiv sind, in der Regel unhinterfragt übernommen. So bezeichnete die New York Times die drei am 2. April getöteten Palästinenser als “Militante”, die gleiche Terminologie, die auch die israelische Armee verwendet. Außerdem nannte sie im ersten Absatz ihres Berichts unbegründete Details und vermittelte so den Eindruck, dass es sich bei den ermordeten Palästinensern in Wirklichkeit um “Terroristen” handelte, die im Rahmen von Israels “Krieg gegen den Terror” getötet wurden.

Die BBC folgte der gleichen redaktionellen Linie und hob die israelischen Behauptungen hervor. Sowohl die New York Times als auch die BBC beriefen sich auf eine Erklärung des Islamischen Dschihad, in der die Opfer als Mitglieder der Bewegung identifiziert wurden, was stark darauf hindeutet, dass es sich um “Terroristen” handelt.

Offenbar rechtfertigen willkürliche Tötungen von Palästinensern nach Anschlägen auf Israelis immer provokante Kommentare von israelischen Beamten. Die Ziele, so heißt es, standen unter Beobachtung. Dies war das Modell am 2. April – siehe z.B. diesen Bericht in der Times of Israel – und ist nichts Neues. Es ist schon früher vorgekommen.

“Israel sieht sich einer Welle von mörderischem arabischem Terrorismus gegenüber”, erklärte Bennett nach dem Tod mehrerer Israelis in Tel Aviv. “Die Sicherheitskräfte sind im Einsatz. Wir werden den Terrorismus mit Ausdauer, Fleiß und eiserner Faust bekämpfen.” Nur wenn es sich um “arabischen” Terrorismus handelt; “jüdischer” Terrorismus durch illegale Siedler wird übersehen.

Die Mitgliedschaft eines Palästinensers in einer politischen Gruppierung oder ihrem bewaffneten Flügel ist kein Beweis dafür, dass er ein “Terrorist” ist. Das Recht auf Widerstand gegen die militärische Besatzung ist im Völkerrecht verankert; Israels brutale Besatzung ist keine Ausnahme. “Terrorismus” ist ein bequemer Begriff, den Israel benutzt, um internationale Sympathie und Unterstützung zu gewinnen und seine staatliche Gewalt und, ja, den Terrorismus gegen palästinensische Zivilisten zu rechtfertigen. In der Zwischenzeit steht es Israelis frei, sich rechtsextremen Parteien und Organisationen anzuschließen und entsetzliche Verbrechen gegen Palästinenser zu begehen, und sie werden von Leuten wie Bennet und seiner Regierung sowie ihren Verbündeten im Westen dafür gelobt.

Angehörige trauern während der Beerdigung von Ghada Sabatin, 47, die an ihren Wunden starb, nachdem sie von israelischen Soldaten erschossen wurde, im Dorf Husan westlich von Bethlehem im besetzten Westjordanland, am 10. April 2022 [Wisam Hashlamoun/Anadolu Agency]